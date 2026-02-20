El Fan Fest de los Juegos desembarca este sábado en la Costanera santafesina
La propuesta itinerante se instalará en el Centro de Deportes Municipal con simuladores tecnológicos y exhibiciones de figuras de Colón y Unión. La recorrida provincial continuará el domingo en Coronda y el miércoles en Capitán Bermúdez.
Santa Fe palpita los Suramericanos 2026 con actividades y tecnología en las plazas.
En la cuenta regresiva hacia los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, el Fan Fest itinerante continúa su recorrido por la provincia con el objetivo de llevar el clima del gran evento deportivo a cada localidad. La iniciativa busca promover la participación ciudadana y fortalecer la identificación con la competencia que se disputará en septiembre en las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela.
Este sábado 21 de febrero, la propuesta se presentará de 11 a 21 en el Centro de Deportes Municipal de la ciudad de Santa Fe (Avenida Almirante Brown 5294). El público podrá disfrutar exhibiciones de fútbol tenis con exjugadores de Colón y Unión, tenis de mesa y clases abiertas de zumba.
El domingo 22, el Fan Fest se trasladará a Coronda, donde funcionará de 17 a 23 en la intersección de avenida Costanera y calle San Martín. En tanto, el miércoles 25 llegará a Capitán Bermúdez: de 16 a 21, el Centro de Eventos y Feriantes La Estación será escenario de actividades pensadas para toda la familia.
Hasta el momento, el recorrido incluyó Santa Fe, Rafaela, Rosario, Venado Tuerto, Villa Gobernador Gálvez, San Jorge, Cañada de Gómez, San Lorenzo, Roldán, Armstrong, Villa Constitución, Casilda, Funes y Reconquista. La propuesta ofrece estaciones recreativas con metegol, tenis de mesa, mini golf y simuladores virtuales de remo, ciclismo, fútbol, automovilismo, penales y tiro con arco, entre otras experiencias interactivas.
Juegos Suramericanos 2026
Los XIII Juegos Suramericanos se celebrarán del 12 al 26 de septiembre de 2026, con la participación de más de 4.000 atletas de 15 países en decenas de disciplinas deportivas. Se espera la presencia de más de 2 millones de espectadores y una audiencia similar a través de transmisiones televisivas y plataformas digitales.
De cara al evento, el Gobierno Provincial ejecuta una inversión estimada en 90 millones de dólares para infraestructura deportiva y urbana en las tres sedes, con obras estratégicas como estadios multipropósitos, centros acuáticos, pistas de atletismo y villas deportivas que conformarán el legado permanente de la competencia.
El director provincial de Educación Física, Adrián Marcelo Alurralde, destacó la magnitud del proyecto y su impacto a largo plazo: “La inversión en infraestructura deportiva dejará un legado en natatorios olímpicos, pistas de atletismo, microestadios y espacios para ciclismo y BMX. Recibiremos a los mejores deportistas de Sudamérica, muchos de ellos en preparación para los Juegos Panamericanos, lo que elevará el nivel competitivo y el desarrollo deportivo de la provincia”.
Con su recorrido itinerante, el Fan Fest busca que cada santafesino viva la experiencia de los Juegos antes del inicio oficial, reforzando el carácter federal, participativo y festivo del mayor evento deportivo internacional en la historia de la provincia.