Rumbo a los Suramericanos 2026

El Fan Fest de los Juegos desembarca este sábado en la Costanera santafesina

La propuesta itinerante se instalará en el Centro de Deportes Municipal con simuladores tecnológicos y exhibiciones de figuras de Colón y Unión. La recorrida provincial continuará el domingo en Coronda y el miércoles en Capitán Bermúdez.