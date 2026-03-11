Bam Adebayo superó una marca de Kobe Bryant en la victoria de Miami Heat

El universo del básquet quedó en estado de shock tras una exhibición que redefine los límites de lo posible en la era moderna de la NBA. Bam Adebayo, el referente de Miami Heat, protagonizó una noche épica este martes al anotar 83 puntos en el triunfo de su equipo por 150-129 sobre los Washington Wizards.
Esta cifra representa la mayor cantidad de puntos convertidos por un solo jugador en un partido desde la icónica marca de 100 tantos de Wilt Chamberlain en 1962.
Un hito que desafía el tiempo
La actuación de Adebayo no solo asombra por el volumen anotador, sino por el peso histórico que conlleva. Al alcanzar este registro, el interno de los Heat logró desplazar un récord de precocidad que pertenecía a la leyenda de los Lakers, Kobe Bryant.
Superar a "The Black Mamba" en cualquier apartado estadístico de la NBA es, por definición, ingresar en el Olimpo del deporte mundial, pero hacerlo con una cifra que no se veía en más de seis décadas sitúa a Adebayo en una dimensión solitaria.
Desde aquel lejano 2 de marzo de 1962, cuando Chamberlain alcanzó el centenar de puntos, la liga no presenciaba a un jugador acercarse con tanta ferocidad a esa barrera. Adebayo castigó a la defensa de Washington desde todos los sectores de la cancha, transformando el Capital One Arena en el escenario de una función unipersonal que será recordada por generaciones.
Bam Adebayo, el referente de Miami Heat, protagonizó una noche épica. Crédito: Reuters.
El motor de una victoria aplastante
Más allá del brillo individual, los 83 puntos de Bam fueron el combustible que permitió a Miami imponerse con un contundente 150-129. En un encuentro donde la ofensiva de los dirigidos por Erik Spoelstra fluyó sin interrupciones, el pívot se encargó de cargar con el peso del equipo, demostrando una versatilidad absoluta para finalizar jugadas ante defensas dobles y triples.
El cuerpo técnico de Miami no escatimó en elogios al finalizar el encuentro, destacando que la mentalidad de Adebayo fue la clave para sostener la intensidad durante los cuatro cuartos. Superar a figuras históricas de la franquicia como Alonzo Mourning o Chris Bosh es ahora un hecho consumado; Adebayo ya no solo compite contra sus contemporáneos, sino contra los mitos vivientes del juego.
Récord histórico en la NBA. Crédito: Reuters.
El legado de los gigantes y el futuro de los Heat
Es inevitable trazar paralelismos con la voracidad anotadora de Bryant o la dominación física de Chamberlain. Sin embargo, lo de Adebayo tiene un matiz especial: lo hizo manteniendo su esencia de jugador total, involucrado en la distribución y el control del ritmo. Esta explosión nos recuerda que la NBA atraviesa una era de atletas superdotados que están desafiando la lógica deportiva.
Para los seguidores del básquet y los lectores de El Litoral, esta jornada marca un antes y un después en la temporada 2026. Con la postemporada en el horizonte, Miami Heat sabe que cuenta con una estrella en estado de gracia, capaz de alcanzar niveles de excelencia que la humanidad no veía en una cancha de básquet desde hace 64 años.