El 10 sabalero fue clave en la victoria sobre Acassuso

Nacho Lago, figura y goleador: “Generamos muchas situaciones, el resultado debió ser más amplio”

El volante ofensivo de Colón se despachó con un potente zapatazo para vencer la resistencia de Monllor y anotar el único gol del partido en el triunfo sabalero sobre el líder de la zona en la Primera Nacional. “Van pocas fechas, me parece que nos entendemos bien” aseguró después del encuentro.