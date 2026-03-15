El 10 sabalero fue clave en la victoria sobre Acassuso
Nacho Lago, figura y goleador: “Generamos muchas situaciones, el resultado debió ser más amplio”
El volante ofensivo de Colón se despachó con un potente zapatazo para vencer la resistencia de Monllor y anotar el único gol del partido en el triunfo sabalero sobre el líder de la zona en la Primera Nacional. “Van pocas fechas, me parece que nos entendemos bien” aseguró después del encuentro.
Corrían 13 minutos del complemento cuando la ansiedad y el nerviosismo por poner poder abrir el marcador en un partido en el que merecía estar ganando empezaba a ganar terreno en las tribunas del Brigadier López. En ese instante, y tras una buena acción colectiva, la pelota llegó a pies de Ignacio Lago quien recostado sobre la banda izquierda recibió y comenzó a encarar a la última línea de Acassuso enganchando hacia adentro. Antes de meterse en el área, Nacho sacó un potente derechazo que dejó sin chances la reacción del buen arquero Monllor y se clavó en el fondo de la red, desatando el grito contenido de las más de 30 mil almas que colmaron este sábado el estadio del Barrio Centenario. Ese golazo, a la postre la única emoción que tuvo la noche, le permitió a Colón sumar 3 puntos de oro ante el sorprendente líder que traía esta Zona A de la Primera Nacional para llegar a la línea de 8 unidades en lo que va del certamen y mantenerse en la zona alta del grupo.
Festejo merecido tras el pitazo final. Foto: Carolina Niklison
Finalizado el encuentro, y consagrado como una de las figuras del partido, Lago brindó una conferencia de prensa en la que analizó su momento, el del equipo, y lo que se viene para un Colón renovado que sueña con terminar el año celebrando el ascenso. En el inicio de la charla con los medios, el ex Almirante Brown comentó: “La sensación es de felicidad, más que nada por el triunfo, que es lo importante. Es un plantel bastante renovado, venimos de un año en el que la verdad la pasamos bastante mal, entonces todas estas pequeñas cositas suman para seguir agarrando confianza e ir sintiéndose mejor. Hoy me siento pleno, en actividad. Ezequiel me conoce bien y sabe que donde él me ponga, yo voy a dar el máximo porque la prioridad siempre es el equipo”.
Respecto de su situación personal, y el gran nivel que volvió a mostrar en el segundo tiempo del choque con Acassuso, Lago reveló que “el proceso fue realmente duro que fue y me ponen muy feliz estas pequeñas cosas que son un mimo. Por ahí a veces no te toca, yo soy en ese sentido muy loco con el tema del gol, entonces hoy me voy contento porque se sumó a 3 y seguimos construyendo este sueño. Me tocaron muchos altibajos, un primer año donde la primera etapa fue sensacional, después tropezamos, después el año pasado todo lo que sucedió y entonces la verdad estoy muy contento con lo que estamos construyendo”.
En el final, y ante la consulta respecto de la función que le toca cumplir en este Colón de Medrán, el 10 rojinegro explicó: “Ezequiel me permite un poco romper con ese molde. Es una persona que me conoce, ya es el tercer año que me comparto con él y entonces sabe cuáles son mis capacidades Ya es el tercer año que estamos en esta categoría y creo que se han dado cuenta de lo difícil que es”.
Lértora volvió y la rompió
Una de las novedades que tuvo el equipo que presentó Medrán ante Acassuso fue la inclusión desde el arranque de Federico Lértora, quien hizo dupla de volantes centrales con Ignacio Antonio resignando al banco de los suplentes a Matías Muñoz. Con una sólida tarea que incluyó su habitual entrega y equilibrio defensivo pero también su voz de mando e inteligencia para administrar los tiempos del juego, el futbolista que supo ser campeón con Colón en 2021 fue uno de los mejores de la cancha, respaldando la decisión que tomó el DT en la previa del cotejo ante el puntero.
Terminado el encuentro en el Brigadier, Lértora manifestó: “En lo personal contento de volver a jugar, pero sobre todo con el triunfo. Otra vez en nuestra casa y es lo que más feliz me deja. Ganamos bien y vamos de menor a mayor, pero hay que mejorar mucho más. Siempre con carácter y personalidad. Siempre manejamos el trámite, casi no nos inquietaron y debimos ganar por más”.
Siguiendo por esta línea, y consultado sobre su momento personal en este regreso a Santa Fe, Lértora destacó que “más allá de la gente, todos se quedan con lo que ven cada fin de semana, pero el trabajo es diario, donde se forja una armonía y en lo personal me pone muy feliz de estar acá. Más allá de las palabras de Pier y Ezequiel, solo apunto a que tiremos de la misma manera. Somos varios los que tomamos este rol de conducir un grupo y me pone muy contento”.
En otro tramo de la rueda de prensa, el ex jugador de Ferro y Belgrano de Córdoba analizó la Primera Nacional con la que se encontró en este retorno al fútbol argentino: “Cada partido es diferente. Si bien la categoría es compleja, uno siempre tiene cierto respeto. Por eso hay que entender todo más allá de la necesidad de ganar, porque los equipos siempre van a buscar que nos equivoquemos. Hicimos bien las cosas en todos los partidos de local. Entonces era clave sostener el cero en el arco propio, porque por suerte arriba tenemos mucha jerarquía. Tenemos un distinto en Nacho”.
Colón sumó de a tres en casa. Foto: Carolina Niklison
Valorando el trabajo que realizaron sus compañeros en el triunfo sobre los dirigidos por Darío Lema, Fede Lértora señaló que “a veces cuando jugás con buenos jugadores se hace todo más fácil. Hubo actuaciones fenomenales, como los centrales y eso te hace todo más sencillo. La misión era mantener el equilibrio y brindar seguridad para que los de arriba exploten”. “Hay que jugar todos los partidos con carácter, porque con llegar la camiseta de Colón no alcanza. En el trabajo del fin de semana es donde se marcan las diferencias. Hay que saber manejar las emociones. Ojalá podamos golear siempre, no se podrá y por eso tenemos que centrarnos en nuestro trabajo”, sostuvo.
En el final de la charla, Lértora hizo referencia a lo que representa para él y para sus compañeros cargar con la chapa de ser el único campeón con Colón presente en este plantel. Al respecto, comentó: “Se lo dije a Ezequiel y a varios de mis compañeros, que vengo a aportar y a escribir una nueva historia. Ser útil desde donde me toque. En lo que pueda voy a estar, ese es mi objetivo. Esta vez me tocó por suerte. No necesito un trato preferencial, sino ser uno más. Entiendo las obligaciones por el cariño que recibo, pero soy uno más”.
“Siento que los partidos en los segundos tiempos se parten mucho más. En primer tiempo no tuvimos muchas situaciones, pero tampoco nos llegaron. Ya en el segundo la cosa fue diferente y se abrió con lo que hizo Nacho. Creo que podemos hacerlo mejor y liquidar antes los partidos”, dijo antes de la despedida.