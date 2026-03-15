Bajó al puntero

Colón le debe la victoria a Lago: hizo un golazo en un partido duro

A partir de los 10 minutos del segundo tiempo, cuando pasó a jugar por izquierda, la “rompió”. Fue el factor de desequilibrio más claro que tuvo el equipo de Medrán, que ganó bien y por un resultado que le quedó chico. En el primer tiempo gestó poco, pero en el segundo tuvo varias para aumentar el marcador.