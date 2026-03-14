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Colón recibe a Acassuso: horario, cómo verlo y posibles formaciones

Colón vuelve al Brigadier López para enfrentar al puntero Acassuso, por la fecha 5 de la Zona A. El Sabalero viene de empatar 1-1 con Ferro en Santa Fe y la jornada anterior se suspendió en medio del escándalo judicial que sacudió a AFA y las transmisiones.

Colón, otra vez frente a su gente. Foto: Carolina NiklisonColón, otra vez frente a su gente. Foto: Carolina Niklison
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Colón encara un partido que ya lo mete de lleno en “modo torneo”: este sábado, desde las 20, recibe a Acassuso, líder e invicto y gran sorpresa del arranque (tres jugados, tres ganados) en la Zona A. El contexto importa: la fecha 4 fue suspendida y el equipo de Medrán tuvo más días para trabajar y ajustar piezas.

El DT sabalero llega con decisiones fuertes. La principal: la inclusión de Federico Lértora como volante central por Matías Muñoz, y una duda que define el dibujo por derecha: Darío Sarmiento o Conrado Ibarra para reemplazar a Julián Marcioni. Arriba se sostiene la dupla Bonansea–Cano.

Colón-Ferro | Primera Nacional - Torneo Nacional | Estadio Brigadier López - Cementerio de Elefantes. Foto: Carolina NiklisonColón, otra vez frente a su gente. Foto: Carolina Niklison

Cómo y cuándo ver el partido

El duelo se juega este sábado desde las 20, en el estadio Brigadier López.

La transmisión irá por LPF Play y, tras el anuncio oficial, los hinchas no deberán pagar para ver los partidos de la Primera Nacional en la plataforma.

Un partido con clima y con historia afuera de la cancha

En la previa, Colón viene de presentar su nueva indumentaria 2026 y, en ese marco, el presidente José Alonso volvió a hablar de la “herencia”: mencionó el embargo de cuentas por una deuda originada en el ARCA y anticipó que buscarán explicar el estado del club con auditoría y especialistas.

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Del otro lado, Acassuso llega como puntero y con un mensaje sin rodeos desde su DT Darío “Chavo” Lema: la responsabilidad es de Colón, por obligación y por objetivo. En la cancha, promete un 4-4-2 bien definido y un plan para jugar con la ansiedad local si el partido se estira.

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Árbitro y terna

El árbitro será Gonzalo Pereira. Estará acompañado por Maximiliano Castelli como primer asistente y Mauro Ramos Errasti como segundo asistente. El cuarto árbitro será César Ceballo.

Gonzalo Pereira, árbitro AFA. Foto: GentilezaGonzalo Pereira, árbitro AFA. Foto: Gentileza

Posibles formaciones

Colón: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Rasmussen y Castet; Sarmiento o Conrado Ibarra, Lértora, Antonio y Lago; Cano y Bonansea. DT: Ezequiel Medrán.

Acassuso: Monllor; León, Pioli, Ghirardello y Ruiz; Dubini, Cancio, Reynoso y Hermoso; Romero y Escalante. DT: Darío Lema.

Así está la tabla

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