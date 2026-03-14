Primera Nacional

Colón recibe a Acassuso: horario, cómo verlo y posibles formaciones

Colón vuelve al Brigadier López para enfrentar al puntero Acassuso, por la fecha 5 de la Zona A. El Sabalero viene de empatar 1-1 con Ferro en Santa Fe y la jornada anterior se suspendió en medio del escándalo judicial que sacudió a AFA y las transmisiones.