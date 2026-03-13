Colón y una “margarita” que Medrán aún deshoja: tiene 13 para 11 lugares

Ezequiel Medrán aún no tiene el equipo para jugar el sábado con Acassuso, aunque fue probando durante la semana a partir de la certeza de no contar con Julio Marcioni, por lo cual deberá decidir si lo reemplaza Darío Sarmiento o intenta alguna otra variante.
También en defensa hubo un retoque, ya que le dio la chance a Leandro Allende tal cual fue el adelanto de El Litoral en el principio de la semana. De todos modos, se plantea la duda de la presencia del ex defensor de Quilmes o de la continuidad de Facundo Castet.
En el medio, Muñoz y Antonio están seguros, podría ir Sarmiento por derecha y Lago por izquierda, con la dupla Cano-Bonansea en la delantera. Medrán también probó con Lago por derecha y con Conrado Ibarra por izquierda y una tercera opción sería la de provocar la salida de Cano y los ingresos de Sarmiento a jugar por derecha y Conrado Ibarra por izquierda, con Lago de acompañante de Bonansea, aunque sería la menos probable.
Ocho tienen titularidad asegurada
En Colón hay definidos ocho jugadores (Budiño, Peinipil, Pier Barrios, Rasmussen, Muñoz, Antonio, Lago y Bonansea), otro que tiene grandes chances de continuar en el equipo (Cano) y las dudas en el sector izquierdo de la defensa (Allende o Castet) y las chances que aún mantienen Sarmiento y Conrado Ibarra de integrar el equipo.
El plantel rojinegro quedará concentrado este viernes en el hotel de campo, para jugar el sábado a las 20 ante el imprevisto puntero de la zona A, este Acassuso que se ha convertido en la gran sorpresa en el arranque del torneo. Luego, Colón visitará el domingo de la semana que viene (22 de marzo) a San Telmo, en la Isla Maciel, a partir de las 16.