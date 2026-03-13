Pensando en el sábado ante Acassuso

Colón y una “margarita” que Medrán aún deshoja: tiene 13 para 11 lugares

Sin Marcioni, la alternativa de Sarmiento parece ser la más viable. En el fondo, la duda es Allende o Castet, en tanto que Conrado Ibarra también tiene chances de meterse en el equipo titular.