Juegan los dos en Santa Fe: ¿qué capacidad tiene Colón y cuántos entran en Unión?
El sábado, desde las 20, se juega Colón-Acassuso en el Cementerio de los Elefantes; el domingo, a las 22, arranca Unión-Boca en el 15 de Abril. En este informe exclusivo de El Litoral, los números reales de cada estadio en Santa Fe.
¿Qué capacidad tiene Colón y cuántos entran en Unión? Fotos: Fernando Nicola.
El impensado paro del fútbol argentino “obligó” a algo que, desde que se sortearon los dos fixtures, se intenta gambetear, más allá que hoy están en dos divisionales distintas: Colón y Unión jugarán en Santa Fe este mismo fin de semana. El Sabalero lo hará el sábado contra Acassuso y el Tate, al otro día, recibiendo a Boca: los dos juntitos el mismo fin de semana.
El viejo “clásico” imaginario, ahora potenciado por las redes sociales, resucita y está “picado” en cuánto a la cantidad de hinchas que movilizará cada uno. Primero el Cementerio de los Elefantes (sábado a las 20) y después en el 15 de Abril (domingo a las 22).
Para Colón-Acassuso se afectarán 275 efectivos policiales en el estadio Brigadier López, mientras que serán unos 335 para Unión-Boca en López y Planes. Los dos partidos tendrán, sin dudas, marcos multitudinarios: Colón está invicto y llega el puntero “ideal” del ascenso; Unión está en racha, es escolta y llega un grande a Santa Fe.
Desde la Dirección Provincial de Seguridad en Eventos Masivos de la Provincia de Santa Fe, que está a cargo de Fernando Peverengo, se va a monitorear cada estadio de la ciudad de Santa Fe.
De acuerdo a un informe exclusivo al que accedió El Litoral, las últimas habilitaciones vigentes son del año pasado y obviamente las realizan los profesionales de la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe.
Más allá de los números que, muchas veces, vuelan por los aires en el imaginario futbolero, el dato técnico y objetivo mata el relato pasional que en la ciudad de Garay vive en cada rincón.
El estadio Brigadier López de Colón, conocido como Cementerio de los Elefantes, tiene un aforo final y oficial de 33.716 espectadores
El estadio 15 de Abril de Unión, enclavado en López y Planes, tiene una capacidad final y oficial de 23.725
Ese mismo informe técnico, realizado por profesionales y validado de manera oficial, detalla el aforo por sectores de cada una de las dos canchas en Santa Fe.
Estadio Brigadier López - Cementerio de Elefantes. Foto: Fernando Nicola.
ESTADIO DE COLÓN: 33.716 espectadores sabaleros
Sector
Palcos VIP y Súper VIP 230
Palcos Corporativos 658
Salones de usos múltiples (butacas) 1
Salones de usos múltiples (adentro) 166
Palcos Balcón 409
Placos Discapacitados 8
Total de Palcos: 1472
Platea oeste alta/techada: 2983
Platea foso preferencial: 186
Platea foso en codos: 536
Ubicación de discapacitados: 30
Platea este baja: 2190
Platea este intermedia: 2333
Platea este alta: 5828
Platea bandeja norte: 1881
Platea bandeja sur: 2050
Total en plateas: 18.017
Tribuna norte baja: 5160
Tribuna codo nor-oeste: 1599
Tribuna sur: 5520
Tribuna codo sur-oeste: 1490
Total en tribunas: 13.769
CAPACIDAD PÚBLICO: 33548
Comodidades adicionales: 168
CAPACIDAD COMPLETA EN COLÓN: 33.716 personas
El mismo relevamiento, sector por sector, se realizó en el estadio 15 de Abril de Unión, enclavado en López y Planes:
Estadio 15 de Abril. Foto: Fernando Nicola.
ESTADIO DE UNIÓN: 23725 espectadores tatengues
-Sector Cándido Pujato
Popular Norte 1 – Noreste Socios: 1235
Popular Norte 2 – Noreste Socios: 1010
Popular Norte 3 – Noreste Socios: 1198
Popular Norte 4 y 5 – Noreste Socios: 4477
-Sector López y Planes
Codo Nor-Este: 1330
Popular Este 1: 2682
Popular Este 2: 2492
Codo Sur – Este (Damas): 1020
-Bv. Pellegrini
Platea Baja Sur Este: 663
Platea Baja Sur Centro: 466
Platea Baja Sur Oeste: 662
Palco Sur E: 120
Palco Sur C: 46
Palco Sur O: 100
Platea Alta Sur (Total): 3140
-Presidente Perón
Platea Oeste (Platea Redonda): 1416
Popular Oeste (Redonda Noroeste): 1237
Codo-Nor-Oeste (Generales): 432
CAPACIDAD COMPLETA EN UNIÓN: 23.725 personas
Sin dudas, más allá del folclore futbolero de los hinchas sabaleros y tatengues en la ciudad de Garay, tanto Colón-Acassuso como Unión-Boca tendrán marcos multitudinarios este fin de semana.