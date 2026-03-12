#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Capibaras XV
Fin del mito: informe exclusivo El Litoral

Juegan los dos en Santa Fe: ¿qué capacidad tiene Colón y cuántos entran en Unión?

El sábado, desde las 20, se juega Colón-Acassuso en el Cementerio de los Elefantes; el domingo, a las 22, arranca Unión-Boca en el 15 de Abril. En este informe exclusivo de El Litoral, los números reales de cada estadio en Santa Fe.

¿Qué capacidad tiene Colón y cuántos entran en Unión? Fotos: Fernando Nicola.¿Qué capacidad tiene Colón y cuántos entran en Unión? Fotos: Fernando Nicola.
Por: 

El impensado paro del fútbol argentino “obligó” a algo que, desde que se sortearon los dos fixtures, se intenta gambetear, más allá que hoy están en dos divisionales distintas: Colón y Unión jugarán en Santa Fe este mismo fin de semana. El Sabalero lo hará el sábado contra Acassuso y el Tate, al otro día, recibiendo a Boca: los dos juntitos el mismo fin de semana.

El viejo “clásico” imaginario, ahora potenciado por las redes sociales, resucita y está “picado” en cuánto a la cantidad de hinchas que movilizará cada uno. Primero el Cementerio de los Elefantes (sábado a las 20) y después en el 15 de Abril (domingo a las 22).

Para Colón-Acassuso se afectarán 275 efectivos policiales en el estadio Brigadier López, mientras que serán unos 335 para Unión-Boca en López y Planes. Los dos partidos tendrán, sin dudas, marcos multitudinarios: Colón está invicto y llega el puntero “ideal” del ascenso; Unión está en racha, es escolta y llega un grande a Santa Fe.

Desde la Dirección Provincial de Seguridad en Eventos Masivos de la Provincia de Santa Fe, que está a cargo de Fernando Peverengo, se va a monitorear cada estadio de la ciudad de Santa Fe.

De acuerdo a un informe exclusivo al que accedió El Litoral, las últimas habilitaciones vigentes son del año pasado y obviamente las realizan los profesionales de la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe.

Más allá de los números que, muchas veces, vuelan por los aires en el imaginario futbolero, el dato técnico y objetivo mata el relato pasional que en la ciudad de Garay vive en cada rincón.

  • El estadio Brigadier López de Colón, conocido como Cementerio de los Elefantes, tiene un aforo final y oficial de 33.716 espectadores
  • El estadio 15 de Abril de Unión, enclavado en López y Planes, tiene una capacidad final y oficial de 23.725

Ese mismo informe técnico, realizado por profesionales y validado de manera oficial, detalla el aforo por sectores de cada una de las dos canchas en Santa Fe.

Colón-Deportivo Madryn | Primera Nacional - Torneo Nacional | Estadio Brigadier López - Cementerio de Elefantes. Foto: Fernando NicolaEstadio Brigadier López - Cementerio de Elefantes. Foto: Fernando Nicola.

ESTADIO DE COLÓN: 33.716 espectadores sabaleros

Sector

Palcos VIP y Súper VIP 230

Palcos Corporativos 658

Salones de usos múltiples (butacas) 1

Salones de usos múltiples (adentro) 166

Palcos Balcón 409

Placos Discapacitados 8

Total de Palcos: 1472

Platea oeste alta/techada: 2983

Platea foso preferencial: 186

Platea foso en codos: 536

Ubicación de discapacitados: 30

Platea este baja: 2190

Platea este intermedia: 2333

Platea este alta: 5828

Platea bandeja norte: 1881

Platea bandeja sur: 2050

Total en plateas: 18.017

Tribuna norte baja: 5160

Tribuna codo nor-oeste: 1599

Tribuna sur: 5520

Tribuna codo sur-oeste: 1490

Total en tribunas: 13.769

CAPACIDAD PÚBLICO: 33548

Comodidades adicionales: 168

CAPACIDAD COMPLETA EN COLÓN: 33.716 personas

El mismo relevamiento, sector por sector, se realizó en el estadio 15 de Abril de Unión, enclavado en López y Planes:

Unión-Aldosivi | Torneo Apertura Fecha 6 | Estadio 15 de Abril. Foto: Fernando NicolaEstadio 15 de Abril. Foto: Fernando Nicola.

ESTADIO DE UNIÓN: 23725 espectadores tatengues

-Sector Cándido Pujato

Popular Norte 1 – Noreste Socios: 1235

Popular Norte 2 – Noreste Socios: 1010

Popular Norte 3 – Noreste Socios: 1198

Popular Norte 4 y 5 – Noreste Socios: 4477

-Sector López y Planes

Codo Nor-Este: 1330

Popular Este 1: 2682

Popular Este 2: 2492

Codo Sur – Este (Damas): 1020

-Bv. Pellegrini

Platea Baja Sur Este: 663

Platea Baja Sur Centro: 466

Platea Baja Sur Oeste: 662

Palco Sur E: 120

Palco Sur C: 46

Palco Sur O: 100

Platea Alta Sur (Total): 3140

-Presidente Perón

Platea Oeste (Platea Redonda): 1416

Popular Oeste (Redonda Noroeste): 1237

Codo-Nor-Oeste (Generales): 432

CAPACIDAD COMPLETA EN UNIÓN: 23.725 personas

Sin dudas, más allá del folclore futbolero de los hinchas sabaleros y tatengues en la ciudad de Garay, tanto Colón-Acassuso como Unión-Boca tendrán marcos multitudinarios este fin de semana.

