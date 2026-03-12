Fin del mito: informe exclusivo El Litoral

Juegan los dos en Santa Fe: ¿qué capacidad tiene Colón y cuántos entran en Unión?

El sábado, desde las 20, se juega Colón-Acassuso en el Cementerio de los Elefantes; el domingo, a las 22, arranca Unión-Boca en el 15 de Abril. En este informe exclusivo de El Litoral, los números reales de cada estadio en Santa Fe.