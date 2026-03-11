Boca en el radar de Unión: “Hay que hacerle otro partido”, dice Leo
El Tate volvió invicto de la gira con tres partidos de visitante: dos victorias y un empate. Ahora, le toca jugar en casa este domingo a las 22 para recibir a un grande. El corte de Estigarribia, la duda para Madelón.
Pasó el show de goles, el llamado “partido del año”, la bronca con Merlos, el enojo con el VAR, la polémica de los 9 minutos adicionados, los cambios que no cambian y la sensación de “dos puntos regalados”. De todos modos, la foto es interesante: Unión volvió de la ruta con dos victorias y un empate: está segundo en su zona. Ahora, el domingo, asoma Boca en el 15 de Abril.
Estadio 15 de Abril. Foto: Fernando Nicola.
"Puede haber algún cambio", dijo Madelón
Unión, que está líder si solamente se toman los primeros tiempos, cae hasta el puesto 20 si apenas se analiza el complemento. La llegada de un grande, este domingo a las 22, supone un marco multitudinario, más allá del bono para entrar a la cancha.
El seguimiento, de acá hasta el sábado que el equipo concentre en Casa Unión, pasará por la recuperación física de Marcelo “Chelo” Estigarribia, uno de los dos puntas titulares de Leonardo Carol Madelón.
“A Boca hay que hacerle otro partido, pero tenemos un modelo de juego. Hay que ver si hay que cambiar algo, siempre pensando en el equilibrio. Veremos cómo están todos. Puede haber algún cambio, porque Estigarribia tiene un corte”, explicó el entrenador rojiblanco.
“La sensación es que el corazón está bien. Fue un partido infartante por cómo se dio. Estoy contento por el rendimiento del equipo, pero no por el resultado”, dijo Leo.
“El plan salió en una cancha muy difícil. No es fácil hacer cuatro goles y menos ante un rival como Independiente, que tiene buenos jugadores. Hubo imponderables: la jugada del penal nos descolocó un poco y no pudimos enfriar el partido. Igual hicimos un partido muy bueno ante un rival importante”, agregó el coach tatengue.
“Es complicado estar contento cuando te empatan sobre la hora. Nos llevamos un punto, pero queríamos todo. Creo que ya nos conocen: somos un equipo rápido, que ataca directo y trata de ser explosivo. Estamos preparados para jugar contra cualquiera”, sacó pechó Leo.
“Estaban todos calientes, pateando botellas. Pero eso me gusta, porque demuestra que quieren ganar. Nos vio todo el país jugarle con todo a un equipo grande. Creo que estuvimos a la altura. Hay que saber equilibrarse y manejar las emociones. Creo que debimos ganar el partido antes”, aportó el conductor del grupo.
Falcón Pérez, será el juez del partido. Foto: Manuel Fabatía.
"Ojalá sea una fiesta el 15 de Abril"
“Me gustó el partido y Unión lleva una buena marca, con un gen positivo para pelear cosas importantes. Pero quizás nos faltó un poco de frialdad para liquidarlo. No hay que prometer más de la cuenta ni perder el norte. Hay fastidio, pero el equipo dio todo y veo crecimiento. Ojalá sea una fiesta en el Estadio 15 de Abril”, cerró el ex “10” que ahora es DT de Unión.
Para este esperado cruce en López y Planes, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) designó a Yael Falcón Pérez como juez principal para el match que sostendrán este domingo desde las 22 en el 15 de abril tanto Unión y Boca por la fecha número 11 de la Zona “A “ del Torneo Apertura.
Falcón Pérez estará acompañado por sus asistentes Diego Bonfa y Federico Cano; el cuarto hombre será Leandro Billanueva, mientras que el Video de Asistencia al Réferi (VAR) estará manejado por Lucas Novelli y su ayudante será Nelson Sosa.