Después del show de goles en Avellaneda

Boca en el radar de Unión: “Hay que hacerle otro partido”, dice Leo

El Tate volvió invicto de la gira con tres partidos de visitante: dos victorias y un empate. Ahora, le toca jugar en casa este domingo a las 22 para recibir a un grande. El corte de Estigarribia, la duda para Madelón.