Corte y puntos de sutura para Estigarribia

El delantero de Unión, Marcelo Estigarribia, tuvo que ser suturado en el vestuario para detener la hemorragia en su rostro y el doctor Santiago Calvo le debió aplicar varios puntos, por lo que habrá que aguardar su evolución con vistas al gran partido del domingo ante Boca.
El delantero rojiblanco chocó con un compañero en una jugada en la que fueron a disputar la pelota y se llevó la peor parte, cuando se jugaba tiempo adicionado al reglamentario.
Estigarribia continuó jugando y hasta fueron al vestuario a buscar una camiseta para que se la cambie. Sin embargo, esto no se produjo y le echaron agua en la que tenía puesta para sacar la sangre que se había derramado.
Dentro de un cuadro de situación preocupante y desafortunado, la parte positiva es que el delantero nunca se descompuso y hasta continuó jugando hasta el final del partido, ya que el árbitro hizo claras señas, cuando se reanudó el juego, que iban a jugar cinco minutos más.
En ese momento llegó el gol de Fedorco de cabeza desde lejos, que le dio la posibilidad del empate a Independiente y que provocó una verdadera explosión en el Libertadores de América.
Los jugadores se fueron con bronca y la sensación agridulce de haber jugado un primer tiempo brillante, pero de no haber podido o no haber sabido sostener el resultado, conformándose con un punto que sabe a poco por la manera en que se desarrolló el partido.
El plantel regresó en el micro a Santa Fe y quedará concentrado en Casa Unión, donde este miércoles se entrenarán por la mañana. Luego, los futbolistas serán liberados hasta el jueves, cuando reanudarán las prácticas pensando en el partido del domingo a las 22 ante Boca, que será dirigido por Yael Falcón Pérez.