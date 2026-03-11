#HOY:

Así quedó la tabla del Torneo Apertura tras el empate de Unión con Independiente

El Tate y el Rojo se enfrentaron en el estadio Libertadores de América. El resultado fue de 4 a 4.

Unión-Independiente | Torneo Apertura Fecha 10 | Estadio Libertadores de América. Foto: Juan Manuel FogliaUnión-Independiente | Torneo Apertura Fecha 10 | Estadio Libertadores de América. Foto: Juan Manuel Foglia
Unión empató 4-4 con Independiente en el estadio Libertadores de América, en un partido correspondiente a la Fecha 10 del Torneo Apertura 2026.

Los goles del Tate fueron de Cristian Tarragona, Mateo del Blanco, Alexis Cuello y Maizón Rodriguez. En tanto, Ávalos tuvo un doblete, Pussetto y Federco pusieron los goles restantes.

El equipo de Leonardo Carol Madelón venía de ganar 2 a 1 ante Instituto, en Córdoba. De esta manera, el conjunto santafesino quedó en la segunda posición de su zona.

Así quedaron las posiciones

