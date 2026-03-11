Así quedó la tabla del Torneo Apertura tras el empate de Unión con Independiente

Unión empató 4-4 con Independiente en el estadio Libertadores de América, en un partido correspondiente a la Fecha 10 del Torneo Apertura 2026.
Los goles del Tate fueron de Cristian Tarragona, Mateo del Blanco, Alexis Cuello y Maizón Rodriguez. En tanto, Ávalos tuvo un doblete, Pussetto y Federco pusieron los goles restantes.
El equipo de Leonardo Carol Madelón venía de ganar 2 a 1 ante Instituto, en Córdoba. De esta manera, el conjunto santafesino quedó en la segunda posición de su zona.