Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Capibaras XV
Unión visita a Independiente: seguí el minuto a minuto

El equipo de Leonardo Carol Madelón viene tomando ritmo y se encuentra 3ro en la tabla. Este martes se enfrentará al Rojo desde las 19:45hs en el Estadio Libertadores de América.

Unión vuelve a salir de Santa Fe, para visitar a Independiente, por la Fecha 10 del Torneo Apertura de la Copa de la Liga Profesional de fútbol de AFA. El Tate, que estuvo en Córdoba, viene de ganar 2-1 contra Instituto.

Seguí el minuto a minuto

Martes 10.03

19:18 Después de Avellaneda, se viene Boca

Tras el duelo ante Independiente, el plantel regresará inmediatamente a Santa Fe para preparar el próximo compromiso. Unión recibirá a Boca Juniors en el 15 de Abril, en un partido que aparece como uno de los grandes desafíos del calendario.

Martes 10.03

19:18 Parte médico con dos bajas

El club informó que el arquero Federico Gomes Gerth sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y deberá ser operado. Además, Nicolás Paz presenta un traumatismo en el tobillo derecho y realiza tratamiento kinésico.

Martes 10.03

19:17 Ludueña renovó su contrato

En la previa del partido, Unión confirmó la renovación de Juan Pablo Ludueña. El defensor surgido de las inferiores extendió su vínculo con el club hasta diciembre de 2029, en un gesto claro de respaldo al proyecto deportivo.

Martes 10.03

19:16 Unión llega tras vencer a Instituto

El Tate llega a Avellaneda con confianza luego de imponerse ante Instituto en Córdoba. Ese resultado le permitió mantenerse entre los primeros puestos y seguir alimentando la ilusión de meterse en los playoffs del Apertura.

Martes 10.03

19:16 Independiente y su posible equipo

El Rojo iría con Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz y Facundo Zabala; Lautaro Millán, Iván Marcone e Ignacio Malcorra; Santiago Montiel, Gabriel Ávalos y Matías Abaldo. DT: Gustavo Quinteros.

Martes 10.03

19:15 La probable formación de Unión

Unión formaría con Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Alex Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña y Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini y Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Martes 10.03

19:14 Andrés Merlos, el árbitro del partido

El encargado de impartir justicia será Andrés Merlos. Los asistentes serán Facundo Rodríguez y Marcos Horticolou, con Guillermo González como cuarto árbitro. En el VAR estará Fabrizio Llobet y como AVAR trabajará Maximiliano Macheroni.

Martes 10.03

19:14 Hora, estadio y transmisión

El encuentro se juega en el estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, en Avellaneda. La transmisión estará a cargo de ESPN Premium y TNT Sports, en un duelo correspondiente a la décima jornada del Apertura.

Martes 10.03

19:10 Unión visita a Independiente con la ilusión en alza

Unión se presenta en Avellaneda para enfrentar a Independiente por la fecha 10 del Torneo Apertura. El equipo de Leonardo Madelón llega en alza tras el triunfo ante Instituto y se ubica entre los primeros de la tabla, buscando sostener su buen momento lejos del 15 de Abril.

#TEMAS:
Unión
Liga Profesional de Fútbol de AFA
Sarmiento de Junín

