Le empataron en la última jugada

Unión pasó del cielo al infierno; la “rompió” en el inicio, pero se “quebró” en el final

Jugó un primer tiempo brillante, Independiente recobró vida en el final del primero y en el arranque del segundo, achicó el resultado, Merlos le dio un penal por un agarrón de los muchos que existen en todos los partidos y adicionó un tiempo exagerado en el final. Fue un partidazo. El resultado debió ser otro.