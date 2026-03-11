“Colón es un equipo grande y
vamos a jugar a estadio lleno”
Tanto el entrenador Darío Lema como los jugadores Ramiro Reynoso y David Escalante hablaron del rival, la cancha, la historia y la convocatoria del dueño de casa. Gran expectativa para el cruce de este sábado a las 20.
El paro del fútbol argentino y la forzada abstinencia de pelota multiplica la expectativa del Mundo Colón, de cara al cruce de este sábado, a las 20, en el Cementerio de los Elefantes y contra el líder “perfecto”: Acassuso jugó tres, ganó tres y llega a Santa Fe con puntaje ideal.
Mientras Ezequiel Medrán define el once titular (una baja obligada y un posible cambio por decisión del DT), el sorpresivo líder de la zona “habla maravillas” de su próximo rival.
Los DT: Medrán define y Lema elogia
El entrenador de Acassuso, Darío Lema, aseguró: "Sabemos que Colón es un aspirante al título". Es un equipo grande con una convocatoria a estadio lleno. En estos días nos vamos a meternos de lleno en el partido. Colón se ha reforzado muy bien.
"Nosotros con el trabajo y la humildad que nos caracteriza tratar de ir a buscar el punto o los tres. Así que plantearemos de trámite de juego, de buscar, esperar y esperemos traernos algo de Santa Fe"
30.000 adentro. Foto: El Litoral
“Veníamos de una carga emocional más lo del partido (con San Telmo), decidimos darle el días libres para que puedan descansar y retornar nuevamente los entrenamientos. Para mí Pipo Marín era una persona muy importante que me había abierto las puertas del club".
"Me había ayudado en algunas cosas personales que tenía y era todo para nosotros y que se nos haya ido en este momento es una pena. Fue duro todos esos dias. Yo le tuve que dar la noticia al plantel. Fue algo que no me lo esperaba. No lo podíamos creer. Se nos fue un gran dirigente. El club de a poco se va a ir reacomodando"
“Acassuso es un equipo que recién comienza. A los que ascienden siempre les cuesta pero yo le atribuyó mucho a la base que nosotros dejamos. De la base del año pasado, tenemos siete jugadores en cancha y eso facilita el trabajo, el sistema y los chicos que vinieron se acoplaron muy bien. Eso me ha dado a mí que el equipo fluya, pueda rendir y en estos tres partidos por suerte pudimos tener tres victorias".
El “Chavo” Lema recordó el partido de la semifinal del reducido de Primera B contra Real Pilar: "Estuvimos afuera de todo faltando un minuto. Quedábamos afuera. El partido de local lo podíamos haber ganado".
"El futbol tiene esas cosas impensadas que en un minuto nos cambió la vida, empatamos el partido y después fuimos a penales. Pudimos avanzar. Fue un partido duro y fue un milagro. A partir de ahí, el equipo se convenció de todo de que podía llegar a la Primera Nacional".
"Colón es un equipo de Primera"
"La idea es juntar la mayor cantidad de puntos en este semestre. Poder hacer un buen colchón de puntos para la segunda etapa. Nosotros sabemos muy bien que el objetivo principal es salvarse y después ver para que estamos. Estamos por el camino correcto". cerró el DT.
Pero, además del “Chavo” Lema, dos futbolistas de Acassuso hablaron de lo que significará enfrentar este sábado, a las 20 y en el Cementerio de los Elefantes, al Colón de Ezequiel Medrán.
Ramiro Reynoso, autor de un doblete en la Isla Maciel, aseguró: "Del rival sabemos lo que es, un equipo muy grande, con grandes jugadores. Para nosotros es algo lindo jugar contra esos rivales. Va a ser un partido que se defina en los detalles, y esta semana que queda vamos a prepararlo para estar a la altura".
Ascendió y es líder. Foto: El Litoral
Al mismo tiempo, David Escalante, autor del tanto de la victoria contra San Telmo sentenció que “Colón es un equipo de primera. Va a ser difícil, como son todos los partidos. Hoy no hay partido fácil, pero vamos a dejar todo como lo hacemos siempre".
De cara al cruce de este sábado, entre Colón-Acassuso, en el estadio Brigadier López, la AFA designó autoridades. El árbitro principal será Gonzalo Pereira, quien estará acompañado por Maximiliano Castelli como asistente número uno y Mauro Ramos Errasti como segundo asistente, mientras que César Ceballo se desempeñará como cuarto árbitro.