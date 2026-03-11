El líder “perfecto” que respeta al Sabalero

“Colón es un equipo grande y vamos a jugar a estadio lleno”

Tanto el entrenador Darío Lema como los jugadores Ramiro Reynoso y David Escalante hablaron del rival, la cancha, la historia y la convocatoria del dueño de casa. Gran expectativa para el cruce de este sábado a las 20.