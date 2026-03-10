Se mantiene durante todo 2026

Los hinchas no tendrán que pagar para ver los partidos de Colón

Lo anunció ayer el propio presidente de la AFA al lanzar “La Pasión del Fútbol”. En tres fechas jugadas, 455.000 usuarios únicos vieron los partidos, hubo 3.330.000 visalizaciones de video y 175 partidos transmitidos en menos de un mes a más de 150 países.