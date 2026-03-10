El Pulga Rodríguez anunció que jugará en Ñuñorco y disputará la Liga Tucumana de Fútbol

El histórico delantero argentino Luis Miguel Rodríguez sorprendió al confirmar que continuará su carrera en el fútbol regional. A los 41 años, el “Pulga” anunció que jugará en Club Atlético Ñuñorco, equipo que participa en la Liga Tucumana de Fútbol.
El exdelantero de Club Atlético Colón explicó que primero evaluará su estado físico durante la pretemporada antes del inicio del torneo.
“Vamos a iniciar la pretemporada y vamos a ir viendo cómo estamos físicamente. Esperemos poder cumplir con las expectativas del entrenador y ojalá estar a disposición al inicio del torneo”, expresó Rodríguez.
El atacante también reveló que su llegada al club se dio principalmente por vínculos personales con dirigentes y amigos de la ciudad de Monteros.
“Se dio por intermedio de la amistad que tenemos con Mauricio, con Panchito y con los muchachos de Monteros con los que jugamos hace mucho tiempo. Estoy cerca de casa, entonces tomé la decisión de aceptar la propuesta”, explicó.
Retiro en Colón
Días atrás, “Pulga” Rodríguez tomó junto a su representante Roberto San Juan una decisión que impacta en el corazón del mundo sabalero: retirarse en junio en el estadio de Club Atlético Colón, ante unas 40.000 personas en el histórico “Cementerio de los Elefantes”.
Desde su entorno confirmaron que “la decisión está tomada y no se mueve”.
En paralelo, el club santafesino prepara para el 4 de junio un festejo multitudinario por los cinco años del título de 2021.
En ese marco, el propio Pulga manifestó su deseo de disputar su despedida acompañado por la mayoría de los jugadores con los que logró aquella consagración.
Por eso, se analizan dos posibilidades: realizar el festejo del campeonato el 4 de junio y el partido despedida el 7, o bien unificar ambos eventos en una única jornada para celebrar la estrella sabalera y el adiós del ídolo con la camiseta número 10.