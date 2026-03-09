“Colón es el desafío más grande de mi carrera y el sueño es ascender”
En la previa al esperado partido contra el líder Acassuso el entrenador de Colón no gambeteó ningún tema en medio del paro del fútbol argentino. Habló del plantel, de los dirigentes, de la gente y de cómo manejar la ansiedad con una competencia tan larga.
En una charla íntima con Fabián Tavella para el programa “En el Área”, el DT de Colón, Ezequiel Medrán, analizó su presente en el club en medio del paro que sufrió el fútbol argentino. Las frases más importantes del coach sabalero, en la previa al gran cruce de este sábado a las 20 contra Acassuso en el Cementerio de los Elefantes.
"La situación era realmente compleja cuando llegué a la institución. Tenía claridad de las cosas que nos íbamos a jugar y de la historia de Colón en la situación que estaba atravesando".
"Yo quería venir a dirigir a Colón"
"La decisión fue venir a dirigir Colón porque tenía posibilidad concreta de irme a dirigir afuera, al extranjero, primera división. Y la decisión mía fue venir a dirigir Colón, yo quería venir a dirigir a Colón".
"Hoy hay una historia nueva. Empezamos a construir nuestra historia del 2026 junto con una nueva comisión directiva... junto a un plantel extremadamente renovado".
"Es una historia nueva". Foto: Manuel Fabatía
"¿Si es el mayor desafío de mi carrera? Sí, no tengo duda. A nivel director técnico, esto es realmente importante. Obviamente que la historia que tiene Colón en el fútbol profesional reciente es muy grande... el desafío es más que interesante".
"Uno donde mantiene la calma es en el trabajo, en el día a día... Esa ansiedad de hacia afuera es difícil manejarla, sí hacia adentro, para mantener la calma. Estoy feliz en el club, estoy feliz de cómo está trabajando la directiva, cómo estamos trabajando junto con el plantel".
"Nos dan la libertad de trabajar. El presidente aporta, obviamente, como cualquier hincha fanático de Colón, pero con mucho respeto".
"El hincha se acerca con muy buena predisposición, está ilusionado. El hincha de Colón está ilusionado... eso a nosotros nos implica una gran responsabilidad. El sueño que tenemos todos... llevar a Colón a la Superliga".
"El camino es largo y lo tenemos que transitar y disfrutar. Disfrutar, sufrirlo, convivirlo junto con el hincha... no tengo duda que la recompensa va a ser grande. Jugar cada pelota como si fuera la última. Pero sentirlo, decirlo y después accionar con muestras que se vean".
"La ingeniería de armar un plantel y después hacerlo funcionar lleva un determinado tiempo... casi 15 jugadores nuevos, por decir, que no se conocían. En el caso de Fede (Lértora), tiene un accionar en el día a día, una coherencia... no tengo duda que en el transcurrir del año desde lo futbolístico nos va a aportar muchísimo".
Medrán elogió a Lértora. Foto: El Litoral
“Con la dirigencia del club nos hemos manejado muy bien, con una fluidez, con un diálogo muy respetuoso... muy consensuado todo".
"Normalmente yo, en mi equipo, me adapto al nivel del jugador, el rendimiento. Muchas veces he jugado con un media punta, con un enganche... hoy, con el sistema que estamos trabajando, uno le da libertad a los dos extremos".
"La pelota parada es hoy una falencia"
"Lo otro que yo rescato del equipo es lo competitivo que es... el equipo tiene carácter para jugar para ganar. La fluidez de juego yo creo que va a aparecer a través del conocimiento... en qué momento dar el pase o tener la paciencia de dar la vuelta hasta encontrar los espacios".
"El tema de la pelota parada es, hoy, una falencia a mejorar. En mi carrera como técnico es una de las bases, yo le dedico mucho tiempo... es un recurso muy válido para mí. Tal vez no estamos coordinando en el accionar de entrar junto con la pegada, pero lo visualizamos y lo seguimos trabajando".
"Con el tema de los penales, yo siempre doy libertad de que se sienta mejor en ese momento. Uno direcciona hacia Nacho Lago y a Bonansea, después obligar no; que se sienta cómodo, el muchacho agarra la pelota y pega".