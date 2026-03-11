En el Rafael Batres

Colón abrió su torneo infantil con una fiesta de fútbol, familia y sueños

La cancha auxiliar del Club Atlético Colón fue escenario de una verdadera celebración del fútbol infantil. Con la participación de las categorías 2015, 2016 y 2017 de distintos clubes de la región, los chicos disfrutaron de una jornada inolvidable que tuvo como invitado especial al campeón sabalero Federico Lértora, quien compartió momentos únicos con los pequeños futbolistas y sus familias.