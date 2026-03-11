Colón abrió su torneo infantil con una fiesta de fútbol, familia y sueños
La cancha auxiliar del Club Atlético Colón fue escenario de una verdadera celebración del fútbol infantil. Con la participación de las categorías 2015, 2016 y 2017 de distintos clubes de la región, los chicos disfrutaron de una jornada inolvidable que tuvo como invitado especial al campeón sabalero Federico Lértora, quien compartió momentos únicos con los pequeños futbolistas y sus familias.
Federico Lértora junto a los pibes. Foto: Manuel Fabatía.
La cancha auxiliar de Colón de Santa Fe se transformó en una verdadera fiesta del fútbol infantil. Bajo una noche agradable y con un importante marco de público llegado desde distintos puntos de la región, se puso en marcha el torneo destinado a las categorías 2015, 2016 y 2017.
Es una propuesta que combina deporte, formación y la posibilidad de que los más pequeños vivan experiencias inolvidables dentro de una institución que apuesta fuerte al crecimiento de sus divisiones formativas.
Desde temprano comenzaron a llegar las delegaciones de los distintos clubes invitados, acompañadas por padres, familiares y amigos. El clima fue el de las grandes ocasiones: camisetas coloridas, pelotas rodando por todos lados y la ilusión intacta de los chicos que comienzan a dar sus primeros pasos dentro del fútbol organizado.
Pero antes de que la pelota comenzara a rodar, hubo un momento muy especial que marcó el inicio formal del encuentro.
Los pequeños jugadores de Colón y los chicos visitantes recibieron a un invitado de lujo: Federico Lértora, uno de los futbolistas más queridos por la familia sabalera y parte fundamental del plantel que logró la histórica estrella para la institución rojinegra en un torneo de AFA.
El mediocampista fue recibido con entusiasmo por los niños, quienes rápidamente se acercaron para saludarlo, pedirle una foto o conseguir un autógrafo.
La escena fue tan espontánea como emotiva. Lértora firmó camisetas, canilleras y hasta los coloridos botines que hoy forman parte del equipamiento de los más chicos. Nadie quería quedarse sin el recuerdo del ídolo que tantas alegrías le dio al club.
Las nenas también participaron activamente del momento, acercándose con la misma ilusión para llevarse su foto o una firma que seguramente quedará guardada como un recuerdo imborrable de sus primeros años en el fútbol.
El propio Lértora se tomó varios minutos para dialogar con los chicos, compartir experiencias y recordar sus propios comienzos.
La escena se repitió una y otra vez: niños sonrientes, padres emocionados y un jugador profesional que, con total sencillez, dedicó su tiempo a cada uno de los pequeños futbolistas presentes.
Diego Colotto, presencia, saludo y fútbol. Foto: Manuuel Fabatía.
Un recuerdo que queda para siempre
Luego del encuentro con los chicos, el campeón sabalero compartió sus sensaciones sobre la jornada y el significado que tiene para él poder participar de este tipo de eventos.
“Es un momento muy lindo. Compartir con los pibes es algo que te llena el corazón. También pasé por este momento. Yo tenía cinco años cuando vestía ropa de futbolista y participaba de los primeros pasos en el fútbol”, recordó con emoción.
El mediocampista destacó además el valor que tiene el trabajo formativo que se desarrolla dentro de la institución rojinegra.
“El semillero comienza acá y Colón tiene todo para que los chicos puedan aprender desde muy chicos. Hoy la formación es integral y el club está en todos los detalles”, señaló.
Lértora también puso el foco en el acompañamiento familiar, algo que quedó evidenciado durante toda la jornada.
“Es muy lindo ver a los padres y a la familia en general apoyar a los chicos con palabras de aliento todo el tiempo. Ellos necesitan de los grandes y lo más importante es verlos felices”, analizó el jugador, mientras continuaba firmando autógrafos con distintas lapiceras para poder cumplir con todos.
Las fotografías tampoco faltaron. Cada chico quiso llevarse su imagen junto al ídolo sabalero, instantáneas que seguramente quedarán guardadas durante muchos años como parte de una experiencia única.
El juego propiamente dicho. Foto: Manuel Fabatía.
El semillero sabalero, una apuesta permanente
La jornada también contó con la presencia de Diego Colotto, Director Deportivo de Colón, quien participó del acto inaugural y siguió atentamente el desarrollo de la actividad junto a dirigentes y coordinadores del club.
El ex defensor se mostró visiblemente satisfecho con la convocatoria y el entusiasmo que generó el torneo entre los más pequeños.
“Es una linda e inolvidable noche para todos estos chicos que están dando sus primeros pasos. Esto es Colón, desde los más chiquitos hacia arriba”, expresó.
Colotto remarcó además la importancia que tiene la formación inicial dentro del proyecto deportivo de la institución.
“La formación inicial e integral de los niños es fundamental. Este tipo de eventos que propuso el coordinador de las categorías infantiles es muy positivo y los padres lo reconocen”, sostuvo.
El director deportivo también destacó el compromiso del club para acompañar el crecimiento de los chicos en cada una de las etapas de su desarrollo deportivo.
Lértora y sus autógrafos. Foto: gentileza.
“Estamos para acompañar a todos los chicos de Colón en cada evento. La verdad nos llena de orgullo verlos tan contentos y felices corriendo detrás de una pelota de fútbol”, agregó.
La organización del torneo estuvo a cargo del coordinador de las divisiones infantiles, Federico Della Croce, quien junto a su equipo de trabajo viene impulsando diferentes iniciativas destinadas a fortalecer el semillero sabalero y generar espacios de encuentro con clubes de toda la región.
La cobertura del evento también contó con la presencia de Pasión Liga, del diario El Litoral, que estuvo a cargo de la locución del acto inaugural y registró cada uno de los momentos de la jornada con fotógrafo propio.
El acompañamiento del público fue otro de los aspectos destacados de la noche. Padres, abuelos, hermanos y familiares colmaron los alrededores de la cancha auxiliar, alentando a los pequeños jugadores con aplausos y palabras de aliento.
La propuesta recién comienza. Este torneo infantil tendrá continuidad durante todo el mes de marzo, con nuevas jornadas que seguirán reuniendo a clubes de la región en torno a una misma pasión: el fútbol.
Mientras tanto, para los chicos que participaron de esta primera noche, el recuerdo ya quedó guardado. Jugar en Colón, conocer a un campeón y compartir una jornada de fútbol con amigos son experiencias que alimentan los sueños de quienes recién comienzan a recorrer el hermoso camino del deporte.