La Perla, Cosmos y Juventud Unida: tres equipos con ilusión de protagonismo

A pocos días del inicio del Torneo Apertura 2026 de la Liga Santafesina de Fútbol, tres instituciones que han sabido dejar su huella en las últimas temporadas se preparan para dar pelea. La Perla del Oeste, Cosmos FC y Juventud Unida de Candioti renovaron planteles y cuerpos técnicos, apostando a entrenadores jóvenes y a proyectos que buscan consolidarse en lo futbolístico.
Como ocurre cada año, el arranque del campeonato renueva sueños, proyectos y expectativas. Entre los equipos que buscarán ser protagonistas aparecen tres instituciones que en los últimos años han sabido consolidar su identidad dentro del fútbol liguista: La Perla del Oeste, Cosmos FC y Juventud Unida de Candioti.
Las tres entidades llegan al nuevo certamen con proyectos deportivos definidos y con entrenadores jóvenes que intentarán imprimirle su sello a cada equipo. Tras semanas de intenso trabajo físico y futbolístico durante la pretemporada, los planteles afinan los últimos detalles con el objetivo de comenzar el torneo de la mejor manera posible.
El denominador común es claro: mantener el protagonismo que han sabido construir en temporadas anteriores y dar un paso más en la búsqueda del título. Para ello, cada institución realizó movimientos en su plantel, con incorporaciones que apuntan a fortalecer distintos sectores del campo de juego.
La Perla del Oeste afronta un nuevo campeonato con la conducción técnica de Andrés Formento, quien tendrá la misión de sostener el nivel competitivo del equipo y continuar desarrollando una propuesta futbolística que en los últimos años le permitió ser un rival siempre complicado.
Conforman el cuerpo técnico: Alejandro Vanni (AC), Germán Oliva (AC), Cristian Bravo (EA), Jerónimo Lartiga (DT de reserva)) y Leandro San Román (AC de reserva).
Durante la pretemporada, el cuerpo técnico trabajó intensamente en la puesta a punto del plantel, buscando combinar experiencia y juventud para afrontar un torneo que se presume altamente competitivo.
La institución de Recreo sumó una importante cantidad de incorporaciones con la intención de reforzar cada línea del equipo.
Entre las altas se destacan los arribos de Nahuel Mar, Juan Mendoza, Agustín Vega, Elian Otero, Nahuel Medina, Arian García, Facundo Casas, Gonzalo Navarro, Germán Mayenfisch, Ivo Quiroz, Mauro Romero y Agustín Vera. Todos ellos llegan con la expectativa de aportar su talento y convertirse en piezas importantes dentro de la estructura del equipo.
En contrapartida, el club también sufrió algunas bajas sensibles. Francisco Leyes, Mauro Leyes y Lucas Lanche no continuarán en la institución, por lo que el cuerpo técnico debió reorganizar algunos sectores del plantel.
A pesar de esos cambios, en La Perla reina el optimismo. El trabajo realizado durante la pretemporada dejó buenas sensaciones y el grupo se muestra comprometido con la idea de juego que propone Formento. El objetivo es claro: competir en cada partido y posicionarse entre los equipos que peleen en la parte alta de la tabla.
Cosmos FC también inicia el Apertura con renovadas expectativas. El equipo estará conducido por Augusto Prono como director técnico, acompañado por Martín Binni como asistente técnico, Micael Vivas en la preparación física, Alejandro Pereyra como entrenador de arqueros y Fernando Escobar como utilero.
Se trata de un cuerpo técnico joven que apuesta a un proyecto de trabajo basado en la intensidad, el compromiso y el desarrollo colectivo del equipo.
El conjunto santafesino sufrió varias bajas respecto de la temporada anterior. No continuarán en el plantel Franco Reynoso, Juan Martínez, Federico Farrher, Matías Rotania, Patricio Ojeda, Leonel Monzón, Fernando Bravo, Juan Rivas, Kevin Miño y Juan Aguet.
Sin embargo, el club se movió en el mercado de pases y logró incorporar futbolistas que llegan con la intención de aportar jerarquía y equilibrio al plantel. Entre las caras nuevas aparecen Guillermo Gozálvez, Tomás Candia, Luciano Pereyra, Lautaro Weders y Diego Fornillo.
Con estos movimientos, el objetivo de Cosmos es mantener su estilo competitivo y volver a posicionarse como uno de los equipos que animen el torneo. La pretemporada sirvió para consolidar el grupo y comenzar a plasmar la idea de juego que pretende el cuerpo técnico.
El desafío será sostener la regularidad a lo largo del campeonato, un aspecto fundamental en un certamen que suele ser muy parejo y donde cada punto puede resultar determinante.
Juventud Unida de Candioti es otro de los clubes que llega al inicio del Apertura con grandes expectativas. La institución continuará apostando por un proyecto que combina juventud, trabajo y compromiso.
El equipo será dirigido por Martino Petitti como entrenador principal, acompañado por Alexis Gómez como asistente técnico y Martín Vivas en la preparación física.
Durante la pretemporada el plantel trabajó intensamente para alcanzar el mejor nivel físico y futbolístico posible. La intención del cuerpo técnico es construir un equipo dinámico, ordenado y competitivo, capaz de enfrentar a cualquier rival de igual a igual.
Para este nuevo torneo, Juventud Unida sumó varias incorporaciones. Se incorporaron Dylan Galván, Sharo Yennerich, Mateo Mena, Conrado Gómez, Tomás Dándolo, Hernán Del Sastre, Enzo Peña, Horacio Vallejos, Santiago Macua y Santiago Sánchez.
Estas llegadas apuntan a fortalecer el plantel y ampliar las variantes disponibles para el cuerpo técnico. En cuanto a las bajas, el equipo no contará esta temporada con Luis Klenci.
Con un grupo renovado y con la ilusión intacta, Juventud Unida buscará seguir creciendo dentro de la Liga Santafesina y para eso mejoró en gran medida su campo de juego principal. El club de Candioti viene consolidando su presencia en los torneos liguistas y aspira a dar pelea en cada jornada.
El Torneo Apertura 2026 está a punto de comenzar y, como sucede cada temporada, las expectativas se multiplican en cada rincón del fútbol santafesino. La Perla del Oeste, Cosmos FC y Juventud Unida de Candioti llegan con proyectos claros, planteles renovados y la ilusión de ser protagonistas.
El balón comenzará a rodar y será el campo de juego el encargado de dictar sentencia. Mientras tanto, en cada entrenamiento y en cada charla de vestuario, el sueño es el mismo: competir, crecer y luchar por el campeonato.