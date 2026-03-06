Futsal nacional

Colón dará un paso histórico: jugará el Futsal de AFA desde la División D

El Club Atlético Colón confirmó su participación en las competencias de futsal organizadas por la Asociación del Fútbol Argentino. El conjunto sabalero, múltiple campeón de la Liga Santafesina, iniciará su camino en la División D a partir de abril. Desde la Liga Santafesina destacaron el crecimiento de la disciplina y celebraron que una institución de la región represente a Santa Fe en el ámbito nacional.