Colón dará un paso histórico: jugará el Futsal de AFA desde la División D
El Club Atlético Colón confirmó su participación en las competencias de futsal organizadas por la Asociación del Fútbol Argentino. El conjunto sabalero, múltiple campeón de la Liga Santafesina, iniciará su camino en la División D a partir de abril. Desde la Liga Santafesina destacaron el crecimiento de la disciplina y celebraron que una institución de la región represente a Santa Fe en el ámbito nacional.
Plantel, cuerpo técnico y directivos de Colón en Futsal. Gentileza: Prensa Futsal de Colón.
El futsal santafesino vive un momento trascendental. El Club Atlético Colón confirmó oficialmente que formará parte de las competencias organizadas por la Asociación del Fútbol Argentino, un paso que marca un antes y un después para la disciplina dentro de la institución rojinegra y también para el fútbol de salón de la región.
Desde la Liga Santafesina de Fútbol felicitaron al club por este logro institucional y deportivo, destacando el esfuerzo sostenido que durante años permitió consolidar un proyecto serio dentro de la disciplina.
La noticia representa un salto de calidad para el futsal local, ya que uno de sus máximos referentes competirá en las categorías de la casa madre del fútbol argentino.
La posibilidad de participar en AFA era un objetivo que se venía trabajando desde hace tiempo. Durante el último año las gestiones se intensificaron y finalmente, en las últimas horas, la institución sabalera confirmó que será parte de las competencias nacionales.
Colón iniciará su participación en la División D, categoría que actualmente cuenta con más de treinta equipos distribuidos en dos zonas y que representa el primer escalón del futsal metropolitano.
Para el club santafesino se trata de un desafío importante, no solo desde lo deportivo sino también desde lo organizativo.
El futsal de AFA se encuentra estructurado en cuatro categorías principales y reúne a instituciones que vienen desarrollando la disciplina desde hace muchos años. En ese contexto, Colón buscará consolidarse y dar sus primeros pasos con el objetivo de competir y crecer.
Colón se metió en el futsal nacional y jugará en AFA. Crédito: Gentileza.
Un proyecto que nació en 2010
El futsal sabalero tiene una historia que comenzó hace más de una década. La disciplina nació en 2010, en sus primeros años con una sola categoría de Primera División masculina compitiendo dentro de la Liga Santafesina. Con el correr del tiempo, el proyecto fue creciendo y sumando nuevas estructuras formativas.
Federico Accaramboni, actual director técnico del equipo, es uno de los protagonistas de ese proceso. En diálogo con Pasión Liga, del diario El Litoral, recordó cómo fue el camino recorrido dentro de la institución.
“Después de acompañarlos varios torneos como hincha y colaborando en algunas cosas, en 2017 me ofrecen la coordinación. Desde ahí, trabajando siempre con Nicolás Fontanini y Jonatan Romitti, se conformó un grupo donde siempre se trató de crecer y armar proyectos a corto, mediano y largo plazo”, explicó el entrenador.
Ese trabajo sostenido permitió que el futsal de Colón se transformara en uno de los más importantes de la región. Actualmente la estructura deportiva cuenta con divisiones inferiores que abarcan edades desde los 7 hasta los 20 años, lo que demuestra el desarrollo formativo que se ha impulsado dentro del club.
A esto se suma una Primera División masculina que compite en la Liga Santafesina y que se consolidó como una de las más exitosas de la historia del torneo. Desde 2010, el conjunto sabalero consiguió seis títulos, lo que lo convierte en el equipo más ganador del certamen.
Grandes logros de Colón en el torneo local. Crédito: Gentileza.
El crecimiento también se reflejó en la rama femenina. En 2023 se conformó la Primera División femenina de Colón, que rápidamente logró posicionarse como una potencia en la disciplina.
El equipo ganó cinco de los seis torneos oficiales disputados dentro de la Confederación Argentina de Fútbol de Salón, consolidando así el desarrollo integral del futsal dentro del club.
El sueño de llegar a la AFA
La participación en AFA no fue producto del azar. Se trata de un proyecto que comenzó a gestarse en 2022, cuando los responsables del futsal sabalero iniciaron los primeros contactos con las autoridades de la disciplina a nivel nacional.
“Todo empezó con una llamada al presidente de la comisión de futsal de AFA, Jonathan Sanzi, para conocer cuáles eran los requisitos y en qué situación estábamos”, explicó Accaramboini. A partir de allí comenzaron una serie de reuniones y charlas que permitieron avanzar en la planificación del proyecto.
Las gestiones continuaron durante los años siguientes y tomaron mayor impulso hacia fines del año pasado.
En ese momento, representantes de Colón fueron invitados al predio de Ezeiza para mantener encuentros con autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino y analizar la posibilidad de incorporarse a las competencias oficiales.
En aquellas reuniones se evaluaron distintos aspectos organizativos, deportivos e institucionales. Finalmente, todas las partes coincidieron en que el club santafesino estaba en condiciones de dar el salto hacia el futsal de AFA.
El paso definitivo se terminó de concretar en enero de este año. Con la asunción de la nueva comisión directiva en la institución rojinegra, el proyecto recibió el respaldo institucional necesario para confirmar la participación del equipo en la División D.
De cara al futuro, las expectativas son grandes. En el plano deportivo, el objetivo principal será consolidarse en una categoría que se anticipa muy competitiva. Con más de treinta equipos en competencia, el torneo promete ser exigente desde el inicio.
“Sabemos que va a ser durísimo, pero confiamos mucho en el cuerpo técnico y en el equipo que se está armando”, señaló Accaramboini. La meta inicial será mantenerse en la categoría, aunque dentro del plantel también existe la ilusión de pelear por un eventual ascenso.
Al mismo tiempo, el club continuará fortaleciendo sus bases formativas. Entre los proyectos a corto y mediano plazo aparecen el crecimiento de las divisiones inferiores, el desarrollo sostenido del futsal femenino y la concreción de un playón deportivo dentro de la institución que permita ampliar los espacios de entrenamiento.
La confirmación de Colón en el futsal de AFA representa así un paso histórico para la institución y para el deporte santafesino. El desafío recién comienza, pero la ilusión ya está en marcha: llevar los colores rojinegros a la escena nacional y seguir escribiendo nuevas páginas en la historia del futsal local.