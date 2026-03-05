Fútbol de los barrios

Apertura 2026: los equipos afinan detalles y renuevan ilusiones en la Liga Santafesina

A pocos días del inicio del Torneo Apertura 2026 de la Liga Santafesina de Fútbol, los clubes de la máxima categoría ultiman detalles en sus planteles y cuerpos técnicos. Con refuerzos, algunas bajas sensibles y la base de los últimos años, La Salle, Sanjustino y Gimnasia y Esgrima se preparan para afrontar una nueva temporada con el mismo objetivo: ser protagonistas y pelear por el título.