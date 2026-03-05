Apertura 2026: los equipos afinan detalles y renuevan ilusiones en la Liga Santafesina

El comienzo de una nueva temporada siempre trae consigo ilusión, expectativas y renovación.
A pocos días del inicio del Torneo Apertura 2026 de la Liga Santafesina de Fútbol, los clubes de la máxima categoría ultiman detalles en sus planteles y cuerpos técnicos. Con refuerzos, algunas bajas sensibles y la base de los últimos años, La Salle, Sanjustino y Gimnasia y Esgrima se preparan para afrontar una nueva temporada con el mismo objetivo: ser protagonistas y pelear por el título.
En la Liga Santafesina de Fútbol el calendario ya marca el inminente arranque del Torneo Apertura 2026 y, mientras se consumen los últimos días de pretemporada, los equipos ajustan detalles en busca de llegar de la mejor manera al debut.
Cada club transita este tramo final con trabajos intensos, partidos amistosos y evaluaciones permanentes por parte de los entrenadores.
Las dirigencias también hicieron lo suyo durante el receso, buscando reforzar puestos clave y sostener estructuras que permitan competir en un campeonato que, año tras año, se caracteriza por su paridad y nivel competitivo.
La Salle, Sanjustino y Gimnasia y Esgrima son tres instituciones con tradición dentro de la máxima categoría liguista y ya confirmaron sus cuerpos técnicos y movimientos de plantel para encarar el nuevo desafío.
En todos los casos, el mensaje es claro: comenzar el torneo con ambición y la convicción de que pueden ser protagonistas.
En La Salle, el proyecto deportivo mantiene la base de trabajo que viene desarrollándose en las últimas temporadas.
El equipo estará conducido por Sebastián Servin como director técnico, acompañado por Ignacio Cassanello como asistente técnico y Agustín Melero como segundo asistente.
El cuerpo técnico se completa con Diego Pérez como preparador físico y Octavio Mauri como entrenador de arqueros, formando un grupo de trabajo que ya se encuentra abocado a consolidar el funcionamiento del plantel superior.
En cuanto al movimiento de jugadores, el equipo tendrá una baja confirmada: Eduardo Esquivel no continuará en la institución. Sin embargo, el club también sumó refuerzos que buscarán aportar variantes y jerarquía al plantel.
Las incorporaciones confirmadas son Sebastián Caballero, Gerónimo Buttera, Agustín Rodríguez y Agustín Zapata. Con estas caras nuevas, el cuerpo técnico pretende fortalecer distintas líneas del equipo y ampliar las alternativas para afrontar un torneo exigente.
La idea del conjunto colegial es sostener una identidad de juego clara y consolidar un equipo competitivo que pueda pelear en los primeros puestos desde el inicio del campeonato.
En San Justo, Sanjustino también encara la temporada con expectativas renovadas. El equipo será dirigido por Marcelo Molina, quien tendrá a Gustavo Villalva como asistente de campo y a Gustavo Recalde en la preparación física.
El trabajo integral del plantel se complementa con Naka Saravia como entrenador de la división Reserva y Facundo Martínez en la función de entrenador de arqueros, conformando un equipo de trabajo que apunta a potenciar tanto el presente como el desarrollo de los juveniles.
En materia de plantel, el conjunto matador sufrió algunas bajas importantes. No continuarán en el club Francisco Ypoliti, Mariano Cáceres y Agustín Jara, futbolistas que formaron parte del equipo en la última temporada.
Para cubrir esos espacios, la dirigencia concretó la llegada de tres refuerzos: Tomás Ramírez, Santiago Peralta y Joel Villar. Los nuevos futbolistas se suman con la intención de aportar dinámica, experiencia y competencia interna dentro del grupo.
Sanjustino sabe que la Liga Santafesina presenta cada año un nivel cada vez más alto, por lo que el objetivo será consolidar un equipo sólido que pueda sostener regularidad a lo largo del torneo.
Uno de los equipos que más movimientos registró durante el receso fue Gimnasia y Esgrima de Ciudadela. El conjunto mensana tendrá como director técnico a Diego Rodríguez, acompañado por Alejo Curcio como asistente técnico.
El cuerpo técnico se completa con Laureano Peralta al frente de la Reserva, Maximiliano González como preparador físico y Agustín Istecahandy como entrenador de arqueros.
En el plano futbolístico, el club tuvo una importante cantidad de bajas. No seguirán en la institución Lorenzo García, Iván González, Mateo Caligaro, Maxi Traverso, Tomás Jara, Agustín Casas, Lucas Serrano, Santiago Rizzo, Emanuel Calvo, Julián Orellano, Julián Rodríguez y Elián Alarcón.
Ante este escenario, la dirigencia apostó por una fuerte renovación del plantel con la llegada de varios refuerzos. Se sumaron Mateo Vázquez, Damián Saccone, Damián Báez, Rafael Falbo, Mauro Leyes, Luciano Olmedo, Nahuel Rosillo, Lautaro González Riaño, Máximo Racca y Facundo Preatoni.
La intención del nuevo cuerpo técnico será ensamblar rápidamente a los futbolistas para lograr un equipo competitivo desde las primeras fechas del torneo.
Con el inicio del Apertura cada vez más cerca, la ilusión vuelve a instalarse en cada club de la Liga Santafesina. Jugadores, entrenadores y dirigentes saben que el camino será largo y exigente, pero también que el fútbol siempre ofrece nuevas oportunidades.
Todos largan desde la misma línea de partida, con el mismo sueño: ser protagonistas y, si el recorrido lo permite, terminar levantando el trofeo de campeón.