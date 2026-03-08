Tres históricos se preparan para dar pelea en el Apertura 2026

La cuenta regresiva para el inicio del torneo Apertura 2026 de la Liga Santafesina de Fútbol ya está en marcha. En cada club se respira expectativa, preparación y una cuota importante de ilusión.
A pocos días del inicio del torneo Apertura 2026 de la Liga Santafesina de Fútbol, tres instituciones con historia y tradición dentro del certamen afinan los últimos detalles para ser protagonistas. Ateneo Inmaculada, Newell’s Old Boys y Ciclón Racing renovaron sus cuerpos técnicos, en algunos casos, y planteles con la ilusión de competir en los primeros planos y luchar por el campeonato desde la primera fecha.
La cuenta regresiva para el inicio del torneo Apertura 2026 de la Liga Santafesina de Fútbol ya está en marcha. En cada club se respira expectativa, preparación y una cuota importante de ilusión.
Con planteles renovados, cuerpos técnicos confirmados y objetivos claros, varias instituciones se preparan para afrontar un campeonato que promete ser competitivo y apasionante desde el primer minuto.
Entre los equipos que se perfilan con aspiraciones de protagonismo aparecen tres históricos de la competencia: Ateneo Inmaculada, Newell’s Old Boys y Ciclón Racing.
Cada uno, con su identidad y su historia dentro del fútbol liguista, se encuentra ultimando detalles para encarar la temporada con la mirada puesta en los puestos de vanguardia.
Si algo caracteriza a estos clubes es su permanente intención de competir, de sostener proyectos deportivos sólidos y de buscar siempre el crecimiento institucional y futbolístico.
En ese camino, el armado de los cuerpos técnicos y las incorporaciones adquieren un rol fundamental en la construcción de equipos capaces de pelear en lo más alto.
Ateneo Inmaculada llega a esta nueva temporada con un proyecto que busca consolidarse a partir de la continuidad de su estructura de trabajo. El equipo de Primera División estará bajo la conducción técnica de Agustín Oliver, quien contará con Guillermo Israilevich como asistente técnico.
El trabajo del club también se extiende hacia las divisiones formativas y de proyección, con Kevin Alvarenga desempeñándose como director técnico de la reserva y asistente del plantel superior.
A su vez, el grupo de trabajo se completa con Francisco Ramírez como colaborador y la preparación física a cargo de Pablo Virgilio y Lucio Racca.
En cuanto al movimiento del plantel, Ateneo sumó incorporaciones que buscarán fortalecer el equipo en diferentes sectores del campo. Llegaron Felipe Cuestas, José Leal, Matías Heredia y Martín Vicario, futbolistas que aportarán nuevas variantes y competencia interna dentro del plantel.
Por otra parte, la institución tendrá una baja significativa con la salida de Francisco Baranosky, quien ya no continuará formando parte del equipo. Pese a ello, el objetivo del club sigue siendo claro: consolidar una estructura competitiva que le permita ser protagonista en el torneo.
Newell’s Old Boys también encara el Apertura 2026 con renovadas expectativas y un importante movimiento en su plantel. La institución rojinegra apuesta a un cuerpo técnico amplio y con roles bien definidos para afrontar un campeonato que exige planificación y trabajo constante.
El equipo de Primera División tendrá al frente a Ariel Segalla y Mariano Bonzzi como directores técnicos, mientras que Agustín Acosta estará a cargo de la reserva.
En la preparación física trabajarán Verdinello Ezequiel e Ián Bonzzi, mientras que Román Arreguez se desempeñará como entrenador de arqueros y Guillermo Pérez continuará cumpliendo funciones como utilero.
En materia de incorporaciones, el club realizó uno de los movimientos más importantes del mercado liguista. Se sumaron Martín Ayala, Franco Reynoso, Nahuel Ávila, Nico Girard, Santiago Espinoza, Ignacio Artaza, Mateo Rossi, Alan Albe, Santiago Enríquez, Juan Sánchez, Alejo Quiroz, Brian Reggo, Darío Romero, Benjamín Montiel y Michel Coronel.
Este numeroso grupo de refuerzos refleja la intención del club de fortalecer su plantel y contar con variantes suficientes para afrontar un torneo que suele ser exigente y parejo.
En el capítulo de salidas, el equipo tendrá la baja de Luciano Olmedo, quien no continuará en la institución. Sin embargo, el objetivo de Newell’s está claro: formar un equipo competitivo que pueda sostener regularidad y pelear en la parte alta de la tabla.
Otro de los clubes que se prepara con ambición para el inicio del Apertura es Ciclón Racing. La institución también realizó ajustes en su estructura deportiva y buscará consolidar un equipo capaz de competir de igual a igual frente a cualquier rival.
El cuerpo técnico estará encabezado por Carlos García como director técnico, acompañado por Marco Fernández y Rolando Bórtoli en funciones de asistentes. La preparación física estará a cargo de Martín Mezzadra, mientras que Felipe García se desempeñará en el área de video y análisis.
En cuanto al plantel, el club incorporó a Marcelo Echeverría, Brian Arriondo, Ián Medrano, Lautaro Obregón, Maxi Franco, Agustín Flores, Valentín Cantarini y Carlos Ríos. Se trata de jugadores que llegan con la intención de aportar jerarquía, intensidad y nuevas alternativas dentro del equipo.
Por otro lado, el conjunto tendrá algunas bajas respecto de la temporada anterior. No continuarán Luciano Dalinger, Tomás Leones, Benjamín Galeano ni Nahuel Rosillo, futbolistas que formaron parte del plantel en el último certamen.
Con estas modificaciones, Ciclón Racing apuesta a renovar energías y construir un equipo competitivo que pueda dar pelea en el campeonato.
Con el inicio del torneo cada vez más cerca, la expectativa crece en cada institución. Ateneo Inmaculada, Newell’s Old Boys y Ciclón Racing saben que la historia y la tradición obligan a ser protagonistas.
Por eso, el trabajo de pretemporada, la conformación de los planteles y la planificación deportiva apuntan a un mismo objetivo: competir al máximo nivel y luchar por un lugar en lo más alto del Apertura 2026 de la Liga Santafesina de Fútbol.