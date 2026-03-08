Se viene el Apertura

Tres históricos se preparan para dar pelea en el Apertura 2026

A pocos días del inicio del torneo Apertura 2026 de la Liga Santafesina de Fútbol, tres instituciones con historia y tradición dentro del certamen afinan los últimos detalles para ser protagonistas. Ateneo Inmaculada, Newell’s Old Boys y Ciclón Racing renovaron sus cuerpos técnicos, en algunos casos, y planteles con la ilusión de competir en los primeros planos y luchar por el campeonato desde la primera fecha.