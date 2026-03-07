Liga Santafesina de Fútbol

Nobleza, Náutico El Quillá y Nacional afinan detalles para el Apertura 2026

A una semana del inicio del torneo Apertura de la Liga Santafesina de Fútbol, los clubes ultiman detalles en la conformación de sus planteles y cuerpos técnicos. Con altas, bajas y regresos, Nobleza, Náutico El Quillá y Nacional transitan la recta final de la preparación con la ilusión intacta de ser protagonistas en la temporada que está por comenzar.