Nobleza, Náutico El Quillá y Nacional afinan detalles para el Apertura 2026

La cuenta regresiva ya comenzó. En apenas unos días la pelota volverá a rodar oficialmente en el torneo Apertura de la Liga Santafesina de Fútbol y, como sucede cada temporada, la ilusión renace en cada rincón de los clubes.
A una semana del inicio del torneo Apertura de la Liga Santafesina de Fútbol, los clubes ultiman detalles en la conformación de sus planteles y cuerpos técnicos. Con altas, bajas y regresos, Nobleza, Náutico El Quillá y Nacional transitan la recta final de la preparación con la ilusión intacta de ser protagonistas en la temporada que está por comenzar.
La cuenta regresiva ya comenzó. En apenas unos días la pelota volverá a rodar oficialmente en el torneo Apertura de la Liga Santafesina de Fútbol y, como sucede cada temporada, la ilusión renace en cada rincón de los clubes.
Todos parten con el mismo objetivo: competir, ser protagonistas y, si las circunstancias acompañan, pelear por el campeonato.
Claro que en el fútbol la realidad suele escribirse partido a partido. Cada institución conoce su lugar dentro del torneo y entiende que el camino será largo, con momentos favorables y otros más complejos.
En definitiva, como suele decirse en el ambiente futbolero, después será la pelota la que determine si entra o se va lejos.
Mientras tanto, en este tiempo previo al arranque del certamen, los clubes trabajan intensamente en la organización de sus planteles.
La planificación deportiva, los movimientos en el mercado de pases y la consolidación de los cuerpos técnicos son piezas fundamentales para afrontar un campeonato que promete ser exigente.
En este contexto, tres instituciones de la Liga Santafesina ya tienen definidos los nombres que conducirán sus proyectos deportivos y las modificaciones en sus planteles. Se trata del Club Deportivo Nobleza, Náutico El Quillá y Nacional, entidades que buscarán comenzar el torneo de la mejor manera.
En el Club Deportivo Nobleza la preparación se viene desarrollando con intensidad durante toda la pretemporada. La institución apostó por una estructura de trabajo sólida, con un cuerpo técnico que buscará consolidar una idea futbolística clara tanto en primera división como en reserva.
El equipo principal será conducido por Mario Donetti como director técnico, acompañado por Jorge Morzán Jorge en la conducción de la división reserva.
El cuerpo técnico se completa con David Gomila como ayudante de campo, Cristian Marinoni en la preparación de arqueros y Nicolás Camargo como preparador físico. Además, Nicolás Nicolas tendrá la responsabilidad de coordinar el selectivo del club.
En cuanto al movimiento de jugadores, Nobleza realizó una importante renovación de su plantel con una cantidad significativa de incorporaciones.
Entre las altas se destacan Damián Cardozo, Jonatan Annoni, Adrián Berón, Elías Candia, Agustín y Facundo Chacón, Mauro Dallia, Hernán Echagüe, Luis Klenzi, Raúl Lanche, Leandro Mansilla, Matías Mena, Juan Montenegro, Jonatan Perezlindo y Maxi Traverzo.
A la par de las incorporaciones, también se registraron algunas salidas dentro del plantel. Entre las bajas confirmadas aparecen Benjamín Cáceres, Leonel Quinteros, Guido Leiva, Kevin Kostelak, Milton Silva, Fabricio Manarin y César Galarza.
Otro aspecto destacado en Nobleza es el regreso de varios futbolistas que ya vistieron la camiseta del club y que vuelven para aportar su experiencia y sentido de pertenencia.
En esa lista aparecen Emanuel Grismado, Nicolás Ibarra, Augusto Moschino, Uriel Regis y Claudio Sánchez.
Con estos movimientos, la institución busca conformar un plantel competitivo que le permita afrontar el torneo con expectativas renovadas.
En Náutico El Quillá el trabajo previo al torneo también se vive con intensidad. El club mantiene una estructura de conducción que apuesta al crecimiento futbolístico y a la consolidación de su proyecto deportivo.
Martín Mazzoni será el director técnico de la primera división, acompañado por Augusto Álvarez y Manuel Chemes como ayudantes de campo.
En la reserva el encargado será Ignacio Pueyo, mientras que la preparación física estará a cargo de Matías Brignone y Gastón Michlig. A su vez, Miguel Del Predo trabajará como entrenador de arqueros.
En el mercado de pases, la institución sumó cinco futbolistas para reforzar su plantel: Juan Albarracín, Nicolás González, Valentino Pieruccioni, Mauri Paz y Lucio López. En contrapartida, dejaron el equipo Santiago Sánchez, Santiago Macua y Tomás Candia.
Por su parte, Nacional también confirmó la estructura de su cuerpo técnico y los movimientos dentro de su plantel de cara al inicio del campeonato.
Matías Roteta será el director técnico de la primera división, mientras que Gabriel Monje estará al frente de la reserva. El equipo de trabajo se completa con Julio Martínez como ayudante de campo y Horacio González como entrenador de arqueros.
En cuanto a las incorporaciones, el club sumó a Facundo Portillio, Juan Zalazar, Iván Ríos, Nicolás Díaz, Alex Jenkins, Lea Peeirano, Tomás Pérez, Joaquín Roldán y Diego Fazzio.
Por otro lado, se confirmaron las salidas de Ián Medrán, Facundo Chacón, Uriel Barros, Hernán Echagüe y Raúl Lanche.
De esta manera, a una semana del inicio del torneo Apertura, cada club termina de ajustar detalles con la esperanza de comenzar el campeonato con el pie derecho. Las pretemporadas llegan a su fin y el momento de la verdad está cada vez más cerca.
Porque cuando el árbitro marque el inicio del primer partido, ya no habrá tiempo para especulaciones. Allí comenzará la verdadera historia del torneo, la que se escribe cada fin de semana en las canchas de la Liga Santafesina.
Y como siempre ocurre en el fútbol, todos irán por todo, aunque el destino final dependa, en gran parte, de lo que suceda cuando la pelota empiece a rodar.