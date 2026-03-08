Liga Santafesina

El fútbol también reconoce su lugar: la mujer gana protagonismo en la Liga Santafesina

En el Día Internacional de la Mujer, la Liga Santafesina de Fútbol destaca el crecimiento y la participación femenina dentro de los clubes. Dirigentes, árbitras, entrenadoras y jugadoras forman parte de una realidad que se consolida año tras año, abriendo caminos hacia una mayor igualdad dentro del deporte y en la vida institucional.