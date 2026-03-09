Apertura 2026

Tres equipos que siempre quieren ser protagonistas

Se terminó la espera. El torneo Apertura 2026 de la Liga Santafesina de Fútbol está a punto de comenzar y los clubes ultiman detalles para salir a la cancha con la ilusión intacta. Colón de San Justo, Academia Cabrera y Ciclón Norte de Cayastá llegan con proyectos renovados, cuerpos técnicos definidos y la expectativa de volver a ser animadores de un campeonato que promete emociones desde la primera fecha.