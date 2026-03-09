Tres equipos que siempre quieren ser protagonistas
Se terminó la espera. El torneo Apertura 2026 de la Liga Santafesina de Fútbol está a punto de comenzar y los clubes ultiman detalles para salir a la cancha con la ilusión intacta. Colón de San Justo, Academia Cabrera y Ciclón Norte de Cayastá llegan con proyectos renovados, cuerpos técnicos definidos y la expectativa de volver a ser animadores de un campeonato que promete emociones desde la primera fecha.
Maurico Chiementín, DT de Colón de San Justo. Gentileza.
El tiempo de la preparación llegó a su fin. Después de semanas de entrenamientos, amistosos y planificación dirigencial, el Apertura 2026 de la Liga Santafesina de Fútbol levanta el telón y los equipos comienzan a recorrer el largo camino que propone el calendario.
En cada institución la ilusión es la misma: competir, ser protagonistas y, si el rendimiento lo permite, pelear por cosas importantes.
En ese marco aparecen tres clubes que históricamente han sabido ser protagonistas y que nuevamente buscarán estar a la altura de las expectativas.
Colón de San Justo, Academia Cabrera y Ciclón Norte de Cayastá afrontan el nuevo desafío con estructuras consolidadas, proyectos claros y el deseo de dejar su marca en el torneo.
Cada uno, desde su identidad y su realidad institucional, intentará construir un equipo competitivo. La dirigencia, los cuerpos técnicos y los futbolistas coinciden en un objetivo común: que el trabajo realizado durante la pretemporada se refleje en la cancha.
El Conquistador apuesta fuerte
Colón de San Justo vuelve a encarar una temporada con ambición. El conjunto conocido como “El Conquistador” se armó con la intención de ser competitivo y dar pelea en el campeonato, apostando a una estructura de trabajo sólida y a la conducción de un entrenador con experiencia.
Mauricio Chiementín será el director técnico del plantel superior, acompañado por Hernán Cardozo y Fabián Alessio como asistentes técnicos. En la preparación física estará Mauricio Vegetti, mientras que Andrés Robledo se desempeñará como entrenador de arqueros y Sebastián Junco cumplirá funciones de utilero.
La llegada de Chiementín genera expectativas en San Justo. Su experiencia y su forma de concebir el juego aparecen como factores importantes para un equipo que pretende ser protagonista desde el inicio del torneo.
En cuanto al armado del plantel, el club concretó algunas incorporaciones para reforzar distintas líneas. Las altas confirmadas son Maximiliano Osurak, Diego Pariani, Braian Minotti y Francis Oliver, jugadores que buscarán aportar calidad y variantes al equipo.
Por el momento la institución no registra bajas, por lo que la base del plantel se mantiene y se complementa con los refuerzos que se sumaron en este mercado previo al inicio del campeonato.
La expectativa en Colón de San Justo es clara: construir un equipo sólido, competitivo y con identidad. El objetivo es pelear bien arriba y volver a ser protagonista en la Liga Santafesina, una competencia que siempre exige al máximo.
Proyectos que buscan consolidarse
En Academia Cabrera el proyecto deportivo continúa con una estructura que combina experiencia, trabajo formativo y acompañamiento profesional. La institución apuesta a un esquema de trabajo integral para afrontar el torneo de la mejor manera posible.
El director técnico del plantel superior será Juan Villalba, acompañado por Emanuel Castillo como preparador físico y por Mauricio Aguirre junto a Vanesa Beltrán como asistentes técnicos. Además, el cuerpo técnico se completa con Mariano Battán como entrenador de la reserva y Mirian Colman en el área de coaching.
Juan Villalba, DT de Academia Cabrera. Gentileza.
Desde la institución no se informaron oficialmente altas ni bajas en el plantel, pero el trabajo del cuerpo técnico apunta a consolidar una base competitiva y potenciar el rendimiento colectivo.
La idea del equipo pasa por sostener una identidad de juego clara, basada en el compromiso y en la búsqueda constante de mejorar partido tras partido. Academia Cabrera sabe que el torneo será exigente, pero confía en su proyecto para mantenerse competitivo.
Por su parte, Ciclón Norte de Cayastá también se prepara para afrontar el campeonato con entusiasmo. El club de la costa vuelve a participar con la ilusión de representar de la mejor manera a su comunidad y demostrar su crecimiento dentro de la Liga.
El cuerpo técnico de Primera División estará encabezado por Cristian Vera como director técnico. Lo acompañarán Franco Escalante como asistente técnico y Andrés Degiorgio en la preparación física. Franco Dante será el entrenador de arqueros y Emanuel Boituzat formará parte del equipo de trabajo.
En el área formativa, Abel Maydana será el entrenador de la división reserva, acompañado por Daniel Acosta como asistente técnico, reforzando así el vínculo entre el plantel superior y las divisiones que vienen detrás.
Cristian Vera, DT de Ciclón Norte. Gentileza.
Desde el club no se informaron oficialmente altas ni bajas en el plantel, pero el objetivo es consolidar un equipo competitivo que pueda dar batalla en cada presentación.
Para Ciclón Norte, el Apertura representa una nueva oportunidad de crecimiento deportivo y de reafirmar su presencia dentro del fútbol liguista.
Así, con proyectos diferentes pero con la misma ilusión, Colón de San Justo, Academia Cabrera y Ciclón Norte de Cayastá se preparan para escribir un nuevo capítulo en la Liga Santafesina de Fútbol.
El Apertura 2026 está a punto de comenzar. Ya no hay más tiempo para ensayos ni especulaciones. Ahora llega la hora de la verdad: la pelota empezará a rodar y cada equipo buscará demostrar dentro de la cancha todo el trabajo realizado.
Porque en el fútbol, como en cada temporada que comienza, la ilusión vuelve a renovarse. Y estos tres clubes saben muy bien que el protagonismo no se promete: se construye partido a partido.