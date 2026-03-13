Colón y un sábado para intentar bajar al puntero y ante su gente

No es un sábado más, porque no solo vuelve a jugar Colón sino por el hecho de enfrentar al puntero e invicto de la zona A de la Primera Nacional. Acassuso es un inesperado y sorpresivo protagonista del torneo, con tres partidos jugados y tres victorias para un club que ascendió recientemente, que incorporó muchos jugadores pero que tuvo la virtud de mantener la base que lo llevó de la Primera B Metropolitana a la máxima categoría de ascenso.
Medrán ha tenido tiempo para trabajar y algunos contratiempos para definir el equipo. Pensaba en Allende como titular, pero se lesionó y quedó descartado (posible desgarro). En consecuencia, seguirá Castet y en el fondo no habrá modificaciones. En el medio, se dará la más llamativa de todas, que es la salida de Muñoz y el ingreso de Federico Lértora, el volante central del equipo campeón, que ha convencido al entrenador y será el contención de ese mediocampo que se completará con Antonio un poco más adelantado y la duda de quién reemplazará a Marcioni.
En ese lugar que dejó libre el ex jugador de Patronato, asoman dos posibilidades. Por un lado, Darío Sarmiento, que es el volante por derecha que llegó como alternativa de Marcioni y ha jugado en los partidos de pretemporada en esa posición. La otra chance la tiene Conrado Ibarra, aunque en este caso debería cruzarse Lago de carril para jugar por el costado derecho.
Arriba, no hay dudas: Bonansea-Cano es la dupla que mantendrá Ezequiel Medrán para tratar de bajar al puntero del torneo, en un partido que se jugará desde las 20 en un Brigadier López que tendrá un lleno total y que será arbitrado por Gonzalo Pereira, que ya dirigió a Colón el año pasado, cuando los sabaleros cayeron derrotados por Talleres, en Remedios de Escalada.
Ezequiel Medrán. Foto: Carolina Niklison
En cuanto al rival, tiene un estilo bien definido en cuanto a lo táctico, con el 4-4-2 y el propio Darío Lema, su entrenador, dio a entender que saldrá a jugar con la desesperación de Colón, que puede crecer en la medida que pasen los minutos y el equipo no logre sacar una ventaja.
Hasta ahora, lo mejor de Colón como local se dio en los arranques de los partidos. Fue muy bueno lo que hizo contra Deportivo Madryn en el debut y superó a Ferro en el trámite en esa parte inicial, aunque no lo pudo llevar al resultado (sobre todo por el penal que le atajaron a Bonansea). Después, el equipo pudo remontar el resultado adverso luego del gol de Kabalín y terminó empatando con la conversión de Conrado Ibarra, a los dos minutos de haber entrado al campo de juego.
Formaciones
La formación de la visita tendrá una sola modificación y será en el ataque. El resto, mantendrá los nombres que vienen de ganarle de visitante a San Telmo por 3 a 2 en la Isla Maciel. Es decir que formará con Monllor; León, Pioli, Ghirardello y Ruiz; Dubini, Cancio, Reynoso y Hermoso; Romero y Escalante.
Volviendo a Colón y planteando la duda del reemplazante de Marcioni, el equipo jugará con Budiño; Peinipil, Pier Barrios, Rasmussen y Castet; Conrado Ibarra o Sarmiento, Lértora, Antonio y Lago; Cano y Bonansea.