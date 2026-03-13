Volvió a hablar de la “herencia”

Alonso: “Recibimos a Colón con cosas que son muy fuertes y de las que ya hablaremos”

El presidente sabalero habló, por ejemplo, del embargo de las cuentas por una deuda con el ARCA. “Quiero un club con déficit cero, pero aparecen estas cosas que te dejan nocaut”, señaló José Alonso en la presentación de la camiseta.