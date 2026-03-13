Alonso: “Recibimos a Colón con cosas que son muy fuertes y de las que ya hablaremos”
El presidente sabalero habló, por ejemplo, del embargo de las cuentas por una deuda con el ARCA. “Quiero un club con déficit cero, pero aparecen estas cosas que te dejan nocaut”, señaló José Alonso en la presentación de la camiseta.
"No tenemos ánimo de revancha, pero la gente d e Colón debe enterarse de cómo recibimos el club", dijo el presidente sabalero.
El presidente de Colón, José Alonso, formuló declaraciones en la presentación de la camiseta, comentó el origen del embargo de las cuentas y dijo, respecto de la herencia de la anterior comisión directiva, que “hay cosas muy fuertes que en su momento vamos a comentar”.
El titular rojinegro abordó varios temas en el diálogo con la prensa, luego de haberse mostrado por primera vez las dos camisetas principales (la tradicional rojinegra y la alternativa de color blanco), restando una tercera que será mostrada en breve y que, dicen, es muy llamativa.
* “Estamos en los 30.000 socios y la idea es crecer un poquito más. Siempre dije que lo ideal sería que lleguemos a los 40.000. Eso nos permitiría un importante equilbrio. Los clubes tienen ingresos ordinarios y extraordinarios. Los ordinarios, en Colón, son por socios y marketing. Respecto de los extraordinarios, nosotros hoy no cobramos derechos televisivos todavía; no jugamos copas, ni siquiera la Argentina y no podemos vender, porque no nos quedó ni un jugador en esas condiciones. Nuestros ingresos son muy escasos”.
El embargo a las cuentas
* “Se inició por un bajo monto, la anterior comisión directiva se demoró en responder y eso fue multiplicando el dinero y nos embargaron las cuentas. Colón no le llevó el apunte al Arca y así estamos. Ahora, el Banco Central tiene que habilitarnos otra vez las cuentas. La deuda se originó en la pandemia, era algo menor y se hizo una bola de nieve por esa falta de respuesta cuando se recibían las intimaciones”.
Lionel Picco
* “Hablé con la gente de Platense, nos deben dinero de la compra y también lo de la venta. Es gravísimo, dan respuestas a largo plazo y a nosotros no nos convence. Por el momento, estamos tratando de solucionarlo de club a club. Respecto de la deuda con la Mutual de Argentino de San Carlos, que era de 140 millones de pesos, tuvimos que afrontar tres cheques que fueron librados por la anterior comisión directiva y ahora solo debemos 10 millones de esa deuda”.
Herencia
* “Yo no quiero hablar todavía, pero hay cosas que son muy fuertes y golpean. Vamos a convocar a la prensa con juristas y contadores muy serios que expliquen para que la gente realmente sepa la verdad. No tenemos ánimo de revancha, pero queremos que se sepa todo. Y estamos trabajando en una auditoría”.
El sueño del presidente
* “Llegar al déficit cero con respecto a deudas y que lo que se genere sea para alimentar el club. Pero aparecen estos problemas que nos dejan nocaut”.
El contrato de Lago
“Nacho se quiere quedar, le mandamos una propuesta, vamos por el buen camino. Creo que vamos a llegar a un acuerdo. Hay buena voluntad”.
El presidente de Colón, José Alonso, se refirió a varios temas en la presentación de la camiseta.
El tema Neris
“No fue manejado por él, sino por el impresentable del representante. Ya expliqué lo que ellos aducen para quedar libres, lo cual no es cierto y faltan a la verdad. La realidad ahora es que no se pueden obviar los derechos federativos y a eso lo tiene Colón. Nosotros le mandamos a Afa una comunicación señalando esto, que el jugador nos pertenece. Y a esto también lo tiene la Federación Ecuatoriana y lo llevaremos a Fifa. En los papeles, el jugador pertenece a Colón”.
El paro de la Afa
“Fuimos ecuánimes con el comunicado que elaboramos. Nosotros pertenecemos a una estructura y nos debemos a una dirigencia que es la que está en este momento. Lo que pretendemos y deseamos es que la Afa quede bien parada. Hay muchos empresarios que retienen, no pagan durante un año y luego se acercan y arreglan el pago en cuotas y con intereses. Eso es lo que pensamos que debe ocurrir en este caso también. Todos los clubes pretendemos que la Afa salvaguarde los intereses del fútbol argentino”.
El equipo
“Tenemos una conjunción de las tres famosas patas: dirigencia, cuerpo técnico y jugadores. Es lo primero a lo que se debe aspirar para llegar a un logro. La gente ha visto esto y por eso la reacción del público llenando la cancha. Colón necesitaba estabilidad económica y financiera, armar un plantel con pretensiones y una estructura deportiva seria, por eso trajimos a Colotto y nos quedamos con un entrenador comprometido. Llevamos tres meses al frente del club y pienso que estamos en un buen camino”.