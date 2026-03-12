Manto sagrado renovado: así es la nueva camiseta de Colón para la temporada 2026
El rojinegro presenta en sociedad los flamantes diseños de la indumentaria que lo vestirá a lo largo del año. Titular, suplente y de arqueros. El predio 4 de Junio se viste de gala para la presentación.
Alonso, Colotto, Medrán y los jugadores con los nuevos diseños. Foto: Fernando Nicola.
Hinchas deseosos, nerviosos y atentos. Los últimos días los rumores por redes sociales volaron y las cuentas oficiales del club jugaron al misterio. El Club Atlético Colón presentó ante la opinión pública la versión 2026 de la sangre y luto. El manto sagrado que el equipo de Ezequiel Medrán lucirá a lo largo de la temporada.
La espera terminó. La institución de barrio Centenario puso fin al misterio y reveló en las instalaciones del predio “4 de Junio”, ubicado a la vera de la autopista Santa Fe - Rosario, el flamante diseño de la indumentaria que vestirán los jugadores sabaleros.
En los días previos, el club dio una serie de pistas a través de los perfiles oficiales de redes sociales. Material que sirvió para avivar los más encumbrados rumores acerca del diseño. Todo eso quedó atrás. Este jueves 12 de marzo, la camiseta finalmente salió a la luz.
La tradicional rojinegra ahora cuenta con una estrella (además de la que está en el escudo) ubicada en la parte inferior derecha, sobre la franja roja con la inscripción: “La única de la ciudad”, en clara alusión al campeonato obtenido en 2021.
Titular y suplente.
Mientras que la suplente se caracteriza por ser blanca con vivos negros en hombros. La citada estrella con la inscripción también aparece en esta casaca, sólo que en el medio del escudo y la marca de la KDY.
Los shorts.
En tanto, habrá dos camisetas para los arqueros. Una es blanca con vivos celestes y la otra bordó con agregados fucsias cuello, mangas e inscripciones. Por último, cabe señalar que hay dos modelos de shorts, de idéntico diseño: uno negro con una franja roja y el otro blanco con una franja negra.
Las remeras de arqueros.
Como se pudo apreciar en los primeros partidos del torneo, los sponsors que acompañan a Colón en su camiseta son: Bplay, Red Mutual, Sanatorio Santa Fe, Spreen, El Litoral, Cablevideo y Flecha Carga; mientras que en el short hace lo propio Franco Colella.
En el predio
La presentación está encabezada por dirigentes, con el presidente José Alonso como autoridad máxima, el director deportivo Diego Colotto, el técnico del primer equipo el mencionado Medrán y, por supuesto, los jugadores.