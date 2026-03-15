Así quedó la tabla de la Primera Nacional tras la victoria de Colón sobre Acassuso

Colón ganó 1-0 contra Acassuso en Santa Fe, en un partido correspondiente a la quinta fecha de la Zona A de la Primera Nacional 2026.
Colón ganó 1-0 contra Acasusso en el Estadio Brigadier López, por la quinta fecha de la Primera Nacional 2026.
Colón ganó 1-0 contra Acassuso en Santa Fe, en un partido correspondiente a la quinta fecha de la Zona A de la Primera Nacional 2026.
El único gol del Sabalero fue de Nacho Lago.
El encuentro se vio únicamente por AFA/LPF Play, la plataforma de streaming que transmite gratuitamente la categoría.