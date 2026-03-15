#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Capibaras XV
Fecha 5

Así quedó la tabla de la Primera Nacional tras la victoria de Colón sobre Acassuso

Colón ganó 1-0 contra Acasusso en el Estadio Brigadier López, por la quinta fecha de la Primera Nacional 2026.

Así quedó la tabla de la Primera Nacional tras la victoria de Colón sobre Acassuso. Foto: Carolina NiklisonAsí quedó la tabla de la Primera Nacional tras la victoria de Colón sobre Acassuso. Foto: Carolina Niklison
Seguinos en
Por: 

Colón ganó 1-0 contra Acassuso en Santa Fe, en un partido correspondiente a la quinta fecha de la Zona A de la Primera Nacional 2026.

El único gol del Sabalero fue de Nacho Lago.

El encuentro se vio únicamente por AFA/LPF Play, la plataforma de streaming que transmite gratuitamente la categoría.

Así quedó la tabla

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Colón
Ezequiel Medrán
Primera Nacional
AFA

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro