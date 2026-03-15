Medrán habló de la gran figura: “A Lago lo conozco de Rafaela: es confiable”

“Fue un buen triunfo, la intención fue ahogar al rival y esa intensidad para recuperar la pelota nos quitó calma para manejar la pelota. Fue una lástima no irse en ventaja en el primer tiempo, porque lo merecíamos. Pero generamos muchas situaciones en el segundo tiempo”, dijo el técnico de Colón, Ezequiel Medrán en el diálogo con la prensa luego del partido.
Sobre la situación que se planteó con Sarmiento, que entró a los 10 minutos del segundo tiempo y salió reemplazado en los minutos finales, dijo que “Darío Sarmiento sintió lo emocional, porque viene de un problema familiar, se ahogó y por eso sentí que lo mejor era sacarlo en el final del partido. Estaba para 30 minutos y ví que los minutos finales no los iba a aguantar. Desde lo futbolístico estoy muy conforme con lo que hizo. El cambio fue extrafutbolístico por esa situación privada importante que vivió. Lo consensuamos en la cancha”.
Volviendo al partido, dijo que “nos sacaron dos pelotas sobre la raya prácticamente, merecimos algún gol más y defensivamente no tuvimos fallas”.
En cuanto a la presencia de Lértora como titular, señaló que “Lértora se venía preparando muy bien desde la pretemporada. Busqué otra alternativa en cuanto a la tenencia y Fede nos da variantes. Lo hizo de buena manera. Conrado Ibarra sintió una molestia en el isquiotibial y el lunes tendremos el diagnóstico definitivo”, aunque daría la impresión, por el gesto del juvenil sabalero, que se trataría de un desgarro.
Sobre la gran figura del partido, Medrán dijo que “a Lago lo conozco de Rafaela, es un jugador que se entrega por completo, es confiable, lo he utilizado hasta de ‘9’. Yo estoy gestionando una estructura de equipo, que seamos confiables. Estamos en plena construcción, vamos evolucionando y veo una gran predisposición en el día a día, al margen de la competencia”.
Respecto del ingreso de Facundo Castro, Medrán dijo que “con Castro busqué la alternativa de otro ‘9’, porque veía que podíamos tener profundidad por afuera y podía darnos una buena opción por adentro”.
“Estoy conforme en general, no solo por el resultado. El torneo es largo, mantener la calma ante la ansiedad de todos. Hay que disfrutar el proceso, el día a día. Desde lo matemático era importante ganar en nuestra casa, pero me gustó porque asumimos riesgo y mantuvimos el cero”, continuó el técnico sabalero, que prolonga la racha invicta que se inició con el último partido del año pasado (ante el CADU) y sigue con estos cuatro partidos del torneo.
En cuanto al planteo, dijo que “hay situaciones tácticas que busqué en este partido en forma particular. Por eso jugué con Lértora y fijé a Cano sobre el volante central. Lucas (por Cano) es un jugador solidario para esas cosas y luego pisa el área. Estoy conforme con lo que hizo”.
En el final, también se refirió a una situación particular: cuando Colón hizo el gol, el partido se reanudó con dos jugadores afuera del campo de juego, ya que tanto Castet como Sarmiento estaban siendo atendidos por los médicos. “Castet tuvo un corte y al ver que pasaban los minutos y que Acassuso iba a abusar del pelotazo, decidí que entre Olmedo, con condiciones para ser un tercer zaguero y hacerlo bajar un poquito a Nacho Lago, para cerrar la parte defensiva”, concluyó el entrenador rojinegro.