Conformismo del DT de Colón

Medrán habló de la gran figura: “A Lago lo conozco de Rafaela: es confiable”

El entrenador rojinegro habló del por qué de la salida de Sarmiento, que había entrado en el segundo tiempo y de la decisión de poner a Lértora de titular. Conrado Ibarra habría sufrido un desgarro.