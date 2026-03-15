Colón se recuperó con un triunfazo en Colonia Caroya y quedó al borde de la permanencia

Este sábado por la noche, y en el inicio de su doble presentación en tierras cordobesas, Colón de Santa Fe consiguió un triunfo clave en el objetivo de asegurar su permanencia en la Liga Argentina de Básquet.
Fue 101 a 94 en un partido que el sabalero pudo destrabar en el último cuarto. Bautista Fernández con 25 y Feder Ponce fueron los máximos goleadores del equipo de Spies, que esta noche cierra la gira por Córdoba visitando a Barrio Parque.
Este sábado por la noche, y en el inicio de su doble presentación en tierras cordobesas, Colón de Santa Fe consiguió un triunfo clave en el objetivo de asegurar su permanencia en la Liga Argentina de Básquet.
En la localidad de Colonia Caroya, el sabalero dio el golpe y superó a Bochas SC por un contundente 101 a 94 que marcó su décimo triunfo en lo que va de la temporada y lo deja al borde de garantizar matemáticamente su continuidad en la segunda categoría que tiene el básquetbol a nivel nacional.
Bautista Fernández con 25 fue la máxima referencia ofensiva del elenco santafesino, bien secundado por Feder Ponce que metió 19 y por el interno Jaimez que sumó otros 12 a la causa ganadora.
Se produjo el debut del interno Alan De La Rúa, quien se sumó al plantel rojinegro en las últimas horas por la lesión del colombiano Lozano. Este domingo, Colón completará su gira visitando a Barrio Parque en la capital cordobesa.
Tras un inicio errático, el elenco de Leandro Spies salió a escena a partir de la eficacia de Hans Feder Ponce para revertir el marcador y ponerse al frente en un partido que fue gol a gol hasta cerrar el primer parcial con triunfo local por la mínima, 23 a 22.
En el inicio del segundo peldaño, nuevamente fue Colón el que tomó la primer distancia con una ráfaga anotadora de González que le permitió sacar una renta de hasta 9 puntos e irse al descanso largo por 7, 46 a 39.
En la reanudación, la eficacia a larga distancia de Bochas le permitió volver rápidamente al juego, que transitó todo ese tercer cuarto con anotaciones cruzadas y sin un dominador claro, que se cerró nuevamente con el local arriba por 1 punto: 68 a 67.
En la recta final del juego, Colón consiguió una rápida ventaja que le permitió tomar el control de las acciones. A pesar de las reacciones del banco, Bochas no consiguió volver a ponerse a tiro y el sabalero fue encaminando un triunfo clave que se cerró con marcador final de 101 a 94.
BOCHAS SC 94: Ibar Hateluk 0, Agustín Jure 8, Julián Garate 6, Jeremías Frontera 28, Maurice Walton 10 (FI) Tomás Ligorria 9, Tomás Ramallo 0, Valentino Ferri 0, Santiago Pettinarolli 0, Ignacio Segura 30, Manuel Aranda 0, Pedro Edwards 3. DT: Jeremías Musina.
COLÓN 101: Joaquín Fernández 10, Bautista Fernández 25, Germán González 9, Hans Feder Ponce 19, Andrés Jaimes 12 (FI) Santiago Costa 12, Alan De la Rúa 7, Estanislao Crespi 2, Franco Mierke 5. DT: Leandro Spies.
Parciales: 23-22, 39-46 y 67-68.
Árbitros: Andrés Barbarini y Romina Morales Ibarra.
Cancha: José Pepe Nou.