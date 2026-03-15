Liga Argentina de Básquet

Colón se recuperó con un triunfazo en Colonia Caroya y quedó al borde de la permanencia

Fue 101 a 94 en un partido que el sabalero pudo destrabar en el último cuarto. Bautista Fernández con 25 y Feder Ponce fueron los máximos goleadores del equipo de Spies, que esta noche cierra la gira por Córdoba visitando a Barrio Parque.