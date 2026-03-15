Liga Nacional de Básquet

Unión tuvo un mal cierre y sufrió su quinta derrota al hilo en la visita a Platense

Fue 93 a 88 en un partido en el que llegó a sacar 13 de ventaja a 7 minutos del final. Guerra con 23 y Akwuba con 20 fueron los goleadores del equipo de Rearte que el lunes visita a Racing en Chivilcoy y el miércoles a Argentino en Junín. Con récord de 11-15, se mantiene fuera de la zona de playoffs.