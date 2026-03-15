Unión tuvo un mal cierre y sufrió su quinta derrota al hilo en la visita a Platense
Fue 93 a 88 en un partido en el que llegó a sacar 13 de ventaja a 7 minutos del final. Guerra con 23 y Akwuba con 20 fueron los goleadores del equipo de Rearte que el lunes visita a Racing en Chivilcoy y el miércoles a Argentino en Junín. Con récord de 11-15, se mantiene fuera de la zona de playoffs.
Unión quedó con récord de 11-15, fuera de la zona de Playoffs. Foto: LNB.
En la noche de este sábado y en Vicente López, Unión de Santa Fe disputó su 26° partido de la temporada 2025/26 de la Liga Nacional de Básquet. Precedido de cuatro caídas consecutivas y fuera de la zona de clasificación a playoffs, los dirigidos por Ariel Rearte necesitaban volver a ganar para recuperar terreno en lo matemático y confianza en su básquet entrando en la recta decisiva de la campaña.
Tras 40 minutos que tuvieron pasajes favorables para ambos elencos, el tatengue terminó cayendo por 93 a 88 acumulando su quinta derrota en fila en un partido en el que fue de menor a mayor hasta llegar a sacar una renta máxima de 13 entrado el último cuarto.
Sin embargo, en el tramo de cierre del cotejo Unión volvió a mostrar falencias en la circulación ofensiva, el balance en defensa y los rebotes y le permitió al calamar revertir la historia para terminar celebrando ante su gente.
Yeferson Guerra con 23 y Theo Akwyna con 20 fueron los máximos goleadores del equipo santafesino, que este lunes irá por la recuperación cuando visite a Racing en Chivilcoy y el miércoles hará lo propio ante Argentino de Junín, último en la tabla de posiciones pero en franca levantada.
Los primeros minutos de juego, sin dudas, se destacaron por la paridad y el planteo físico. Como factor extra al desarrollo, ambos equipos entraron con la energía muy alta debido a que son rivales directos en la zona cercana a los playoffs. Guerra y Akwuba fueron claves en la visita para sostener la dinámica de palo a palo.
Sin embargo, el Calamar logró el quiebre en base a los triples y al juego colectivo. El equipo de Martín Yangüela consiguió distanciarse a diez unidades asomándose a los minutos de cierre del primer tramo, pero el Tate reaccionó y emparejó las cosas nuevamente. El marcador quedó en 27-23 para Platense al finalizar el primer segmento.
El equipo de Rearte vuelve a jugar este lunes en Chivilcoy. Foto: LNB.
En el segundo parcial, la sintonía del partido continuó por el mismo camino. Un trayecto muy parejo, donde escasearon los puntos y sobró la desprolijidad por ambos lados. Los dos equipos transitaron la primera parte del cuarto muy erráticos e imprecisos en los tiros.
Sin embargo, al pasar el promedio del cuarto, Unión logró distanciarse con los aportes de Araujo. Al Marrón le tocó correr de atrás, con Derrick Woods como protagonista y aportes de la dupla perimetral Morales-Jara. El tanteador al descanso quedó 48-43 en favor del conjunto de Rearte.
En el regreso del entretiempo, el desarrollo del encuentro volvió por el mismo camino: paridad, momentos de imprecisión y varios errores en defensa. El Tatengue apostó nuevamente por Guerra y Akwuba para mantener la ventaja y seguir al frente al final del parcial.
Platense, por su parte, siguió en busca de variantes y de corregir errores; tuvo un buen cuarto, pero le faltó suerte para dar el golpe. Otra vez Woods fue clave en la ofensiva para mantener al equipo de Yangüela en pelea. El tablero, al culminar el tramo, quedó 68-62 para los santafesinos.
Guerra con 23 y Akwuba con 20, los goleadores de Unión. Foto: LNB.
En los últimos diez minutos del choque hubo dos caras de la moneda. La primera fue la de un Unión de Santa Fe que encaró el cuarto con la energía muy alta, logrando distanciarse a diez unidades. Y la segunda fue la de Platense remontando y quebrando el juego.
Tobías Franchela fue el hombre del último segmento, robando balones, siendo pieza clave en defensa y fundamental en los contraataques. Además, los aportes del norteamericano Woods siguieron a pie de cañón, junto con los triples de Julián Morales. Al sonar la chicharra final, el Marrón se quedó con la victoria en casa por 93-88.