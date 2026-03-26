Dogos y Capibaras con árbitro confirmado: Tomás Bertazza

Entre este viernes y el lunes 30 de marzo, se disputará la sexta fecha del Súper Rugby Américas (SRA), la competencia continental que continúa en franco crecimiento.
El partido cerrará la sexta fecha. Se juega el lunes a las 20 hs. en Córdoba Athletic. Con la cobertura de El Litoral.
Entre este viernes y el lunes 30 de marzo, se disputará la sexta fecha del Súper Rugby Américas (SRA), la competencia continental que continúa en franco crecimiento.
Y justamente esta fecha cerrará con un partido realmente muy atractivo: al día de hoy, uno de los punteros es Dogos (el otro Pampas) y recibirá a las 20 hs., bajo las luces del Córdoba Athletic Club, a Capibaras XV.
La franquicia del Litoral, necesita volver al triunfo para no alejarse tanto de los principales puestos. Por su parte, los cordobeses, harán sentir su localía y querrán afianzar la gran campaña que vienen realizando.
El partido (primero entre ambos equipos) será arbitrado por el experimentado Tomás Bertazza (quinto partido en la temporada y 26 en el SRA). Bertazza contará con la asistencia de Tomás Ninci y Esteban Filipanics, ambos de Córdoba.
No será un partido más para muchos. Dogos XV recibirá a su ex entrenador Nicolás Galatro, actual head coach de Capibaras XV.
Además, Galatro estará acompañado de jugadores como Diego Correa, Lorenzo Colidio, Ignacio Gandini, Felipe Villagrán, Juan Lovell, Juan Bautista Baronio, Franco Rossetto, Gino Dicapua y Lautaro Cipriani, que también jugaron en las primeras tres temporadas del equipo finalista en 2023 y 2025 y campeón en 2024.
Viernes 27 de marzo - 19 hs., en el Tucumán Lawn Tennis Club
Tarucas – Cobras Brasil Rugby – Referí: Damián Schneider. Asistentes: Juan Manuel Martínez y Pedro López Vildosa.
Viernes 27 de marzo - 21 hs., en el Estadio Charrúa (Montevideo)
Peñarol Rugby – Yacaré XV – Referí: Federico Longobardi. Asistentes: Esteban Filipanics y Armen Abi Saab.
Sábado 28 de marzo - 14 hs., en el St. George’s College (Santiago)
Selknam Rugby – Pampas – Referí: Mauro Rossi. Asistentes: Federico Solari y Sebastián Toledo.