Félix Páez Molina, nuevo Presidente de la Unión Argentina de Rugby

En la Asamblea Anual Ordinaria y Extraordinaria, en la que se aprobaron la gestión, memoria y estados contables 2025, y el presupuesto para el ejercicio 2026, la Unión Argentina de Rugby (UAR) también renovó sus autoridades para el próximo ciclo de cuatro años.
En dicho encuentro se proclamó la lista de Unidad, y fue elegido el cordobés Félix Páez Molina para suceder en la presidencia a Gabriel Travaglini.
El bonaerense Fernando Rizzi y el entrerriano Jaime Barba fueron nombrados vicepresidentes primero y segundo, respectivamente. Rodrigo Roncero (URBA) ocupará la función de secretario, mientras que como tesorero seguirá el rosarino Matías Gorosito. Conformando así la “mesa directiva”.
El “saliente”
En su despedida como titular de la entidad, Gabriel Travaglini expresó: “Fue un gran honor presidir la Unión Argentina de Rugby y trabajar junto al Consejo Directivo y todos los profesionales. Agradezco profundamente a las Uniones, los clubes y a la comunidad del rugby por su confianza estos años. Estoy convencido que la UAR tiene un rumbo claro y un proyecto sólido. Por eso, quiero desearle el mayor de los éxitos a quienes asumen la conducción en esta nueva etapa. Sé que, junto a todo el rugby argentino, continuarán este camino con gran compromiso y pasión. Gracias por haberme permitido ser parte de esta historia”.
Roncero, Gorosito, Rizzi, Páez Molina y Barba: la "Mesa Directiva" de la UAR.
Continuidad
Luego de desempeñarse como vicepresidente primero durante la gestión 2022-2026, Félix Páez Molina asume como el presidente Nº 47 en la historia de la UAR, institución fundada en 1899.
Con una vida dedicada íntegramente al deporte, cuenta con una formación forjada desde las bases: socio del Jockey Club de Córdoba desde los 4 años, jugador de Primera División y seleccionado provincial. Su perfil combina la experiencia en el campo —como entrenador de divisiones infantiles, juveniles y superiores— con una sólida trayectoria dirigencial.
Tras liderar la subcomisión de rugby y la vicepresidencia de su club, desempeñó un rol clave en la Unión Cordobesa de Rugby, donde ejerció como secretario y vicepresidente, culminando su gestión como presidente entre 2018 y 2022. Esta visión integral y federal garantiza una conducción que comprende cada rincón de nuestra comunidad.
En su asunción, Félix Páez Molina expresó lo siguiente: “Asumo este desafío con la convicción de que el rugby es, por esencia, un trabajo colectivo. Como siempre digo, no entiendo la gestión de otra manera que no sea en equipo; el mejor jugador de la historia no habría llegado a serlo sin sus catorce compañeros al lado. Esa apertura que el rugby nos da a todos es la que trasladamos a la dirigencia: creo en los procesos donde la función de quien lidera es tan vital como la del resto del equipo”.
“La UAR tiene un plan estratégico claro y los dirigentes sabemos hacia dónde debemos ir. Mi impronta estará marcada por fortalecer el trabajo de base; el rugby amateur es la clave. Necesitamos que esa base se amplíe y que los clubes sigan creciendo, porque ellos son los que nutren y sostienen el crecimiento de Los Pumas”, agregó.
El Consejo Directivo de la UAR y sus "Revisores de Cuentas", dentro de los que se encuentra el santafesino Jorge Bruzzone (último de la fila de arriba, de izquierda a derecha).
El nuevo Consejo Directivo de la UAR
Presidente
Félix Páez Molina (Unión Cordobesa de Rugby)
Vicepresidente primero
Fernando Rizzi (Unión de Rugby de Buenos Aires)
Vicepresidente segundo
Jaime Barba (Unión Entrerriana de Rugby)
Secretario
Rodrigo Roncero (Unión de Rugby de Buenos Aires)
Tesorero
Matías Gorosito (Unión de Rugby de Rosario)
Vocales titulares: Gustavo Cohen (Unión de Rugby de Buenos Aires), Juan Emilio Torres (Unión de Rugby de Tucumán), Diego Pasman (Unión de Rugby de Buenos Aires), Lucas Verdeguer (Unión Sanjuanina de Rugby), Martín Azpiroz (Unión de Rugby del Sur), Jorge Luis García Borges (Unión de Rugby del Nordeste) y Daniel Albarracin (Unión de Rugby Austral).
Vocales suplentes: Julio Larocca (Unión de Rugby de Buenos Aires), José Fauez (Unión Cordobesa de Rugby), Ramiro Dobal (Unión de Rugby de Buenos Aires), Ignacio Rojo (Unión de Rugby de Salta), Adrián Febrero (Unión de Rugby del Valle de Chubut) y Enrique Rodríguez Llames (Unión de Rugby de Mar del Plata)
Comisión Revisora de Cuentas – Titulares: Edgardo García (Unión de Rugby de Buenos Aires), José García Naser (Unión Jujeña de Rugby) y Horacio Mansilla (Unión de Rugby del Nordeste).
Comisión Revisora de Cuentas – Suplentes: Federico Curutchet (Unión de Rugby de Buenos Aires), Miguel Ruiz (Unión de Rugby de Cuyo) y Jorge Bruzzone (Unión Santafesina de Rugby).
El nuevo Consejo Directivo junto a presidentes de las uniones de Argentina. Entre ellos, el de la Unión Santafesina de Rugby: Enrique Patrizi (séptimo de izquierda a derecha).