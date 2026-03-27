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Se pone en marcha una nueva edición de la Copa Santa Fe de rugby

Las fechas de la competencia provincial, se disputarán a la par del Torneo del Interior.

CRAI y Querandí juegan por la primera fecha en la AutopistaCRAI y Querandí juegan por la primera fecha en la Autopista
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En la agenda ovalada anual, no solo hay Torneo Regional del Litoral, Torneo del Interior y Súper Rugby Américas para ver, disfrutar y competir: este fin de semana comienza una nueva edición de la Copa Santa Fe de Rugby.

Esta competencia, tiene el objetivo principal de potenciar el deporte (en este caso el rugby) a través de competencias que se extienden en toda la provincia.

Se juegan en paralelo dos zonas: la Norte (correspondiente a la Unión Santafesina de Rugby) y la Sur (de la Unión de Rosario).

Copa Santa Fe de Rugby: Alma Juniors se coronó bicampeónAlma Juniors de Esperanza se coronó campeón de la Zona Norte en 2025.

Zona Norte

En lo que corresponde a la competencia principal, se disputarán los siguientes encuentros: CRAI vs. Querandí, Alma Juniors vs. Cha Roga, Universitario vs. Atlético Brown de San Vicente y CRAR vs. La Salle. Estará libre en esta primera jornada, Santa Fe Rugby Club.

En esta zona, se juega todos contra todos. Los partidos se disputarán a las 16 hs. y antes de los mismos, tendrán lugar los correspondientes cotejos de Reserva, que también juegan “su” copa.

También se llevarán a cabo los dos partidos en el nivel “Desarrollo”: San Jorge vs. Corondá y Gálvez vs. San Carlos. Libre: Guaycurúes de Sunchales.

Gimnasia y Esgrima de Rosario y Jockey de Venado Tuerto, dos de los protagonistas de Zona Sur.Gimnasia y Esgrima de Rosario y Jockey de Venado Tuerto, dos de los protagonistas de Zona Sur.

Zona Sur

En lo que respecta a la Zona Sur, los equipos de la Unión de Rugby de Rosario, están divididos en dos zonas:

Zona 1: Duendes, Universitario, Caranchos, San Nicolás Rugby, Provincial y Gimnasia y Esgrima de Pergamino (GEP)

Zona 2: Jockey de Rosario, Gimnasia y Esgrima de Rosario (GER), Logaritmo, Pampas, Old Resian y Jockey de Venado Tuerto.

Este viernes, habrá dos encuentros: Duendes vs. Universitario y Jockey de Rosario vs. GER.

Mientras que el sábado, los partidos serán los siguientes:

Zona 1: Caranchos vs. San Nicolás Rugby y Provincial vs. GEP

Zona 2: Logaritmo vs. Pampas y Old Resian vs. Jockey de Venado Tuerto.

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