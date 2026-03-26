Comienza una nueva edición del Torneo del Interior

Este sábado 28 de marzo comienza la edición 23 del Torneo del Interior. Concretamente, se llevarán a cabo los partidos correspondientes a la primera fecha del TDI “A” y las reválidas del para conformar el fixture completo del TDI “B”, que en este 2026 se jugará por vigésima vez.
El torneo más federal del país, tuvo su evento lanzamiento a principios de mes en Rosario. Vale recordar que en 2025 se concretaron las históricas consagraciones de Marista por primera vez en la categoría “A”, y de Tucumán Rugby en el “B”.
El Torneo del Interior se realiza desde 1998, y desde la temporada 2000, el sistema de competición sumó una división, siendo así dos torneos los que se organizan: Torneo del Interior “A” y Torneo del Interior “B”.
El ganador del TDI “A” accede automáticamente a la final del Nacional de Clubes Masculino, donde se enfrenta al campeón del torneo de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA).
Duendes de Rosario es el conjunto que más títulos ganó en la historia del Torneo del Interior A, con cinco consagraciones: 2003, 2009, 2012, 2013 y 2022.
Jockey de Rosario, el bicampeón del TRL, presente en el TDI "A".
TDI “A”: grupo por grupo
Zona 1: Marista RC, Gimnasia y Esgrima de Rosario, Mendoza RC y Tucumán Rugby
Zona 2: Tala RC, Estudiantes de Paraná, CURNE y Urú Curé.
Zona 3: Jockey Club de Rosario, Universitario de Córdoba, Córdoba Athletic y Santa Fe Rugby.
Zona 4: Duendes RC, Jockey Club de Córdoba, La Tablada y Old Resian.
Santa Fe Rugby y Duendes: otros dos representantes del Litoral en el TDI "A".
Fecha 1 (28/03)
Todos los partidos tendrán su inicio a las 16 hs.
En el TDI “A” hay seis representantes del Torneo Regional del Litoral. Uno de ellos, corresponde a la Unión Santafesina: Santa Fe Rugby Club.
Los de Sauce Viejo tendrán su estreno en la competencia ante el siempre complicado Córdoba Athletic. Será árbitro de este encuentro, el misionero Leandro Peker.
Por la misma zona (la 3), Universitario de Córdoba recibe al bicampeón vigente del TRL, Jockey de Rosario. Gastón Roge de Mar del Plata será el réferi.
Zona 1: GER vs. Marista (Tomás Ninci); Tucumán Rugby vs. Mendoza RC (Agustín Altabe)
Zona 2: CAE vs. Tala (Juan Zubieta); Urú Curé vs. CURNE (Joaquín Zapata)
Zona 4: Jockey de Córdoba vs. Duendes (Tomás Bertazza) será el televisado por Disney; Old Resian vs. La Tablada (Francisco Tausch)
CRAI será parte del exigente Torneo del Interior "B". Crédito: Franco Perego / Rugby Click.
Reválidas TDI “B”
Cardenales vs. Taraguy (Juan Martínez)
Jockey de Tucumán vs. Uni de San Juan (Juan Vega)
Sociedad Sportiva vs. Neuquén RC (Esteban Baeck)
Tigres RC vs. Jockey de Venado Tuerto (Pedro López Vildoza)