Fecha 6

Así quedó la tabla del Súper Rugby Américas tras el resultado de Capibaras y Dogos

La franquicia del Litoral y el conjunto cordobés se enfrentaron por la sexta fecha del torneo en un partido con impacto directo sobre la parte alta de las posiciones. Dogos llegó como uno de los líderes y Capibaras necesitó sumar para no perder terreno.