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Así quedó la tabla del Súper Rugby Américas tras el resultado de Capibaras y Dogos

La franquicia del Litoral y el conjunto cordobés se enfrentaron por la sexta fecha del torneo en un partido con impacto directo sobre la parte alta de las posiciones. Dogos llegó como uno de los líderes y Capibaras necesitó sumar para no perder terreno.

Capibaras XV-Dogos | Super Rugby Americas Fecha 6 | Córdoba. Foto: Fernando NicolaCapibaras XV-Dogos | Super Rugby Americas Fecha 6 | Córdoba. Foto: Fernando Nicola
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Capibaras XV y Dogos XV se enfrentaron este lunes en Córdoba Athletic, en el cierre de la sexta fecha del Súper Rugby Américas, en un cruce que tuvo peso específico sobre la tabla. Para la franquicia del Litoral fue una nueva prueba como visitante ante uno de los equipos más firmes del certamen.

Dogos aprovechó la localía, derrotó a Capibaras y sostuvo su lugar en la parte alta del torneo. La caída dejó a la franquicia del Litoral obligada a mirar el resto de los resultados de la fecha para entender cómo quedó posicionada.

Mirá tambiénCapibaras cayó por 29-24 contra Dogos

El equipo conducido por Nicolás Galatro llegó a este compromiso con la necesidad de volver al triunfo para no alejarse de los principales puestos. Del otro lado apareció Dogos, que afrontó la jornada como uno de los punteros del campeonato y con la intención de hacerse fuerte en casa para sostener su campaña.

Un partido que podía mover la cima

Más allá del resultado puntual, el duelo entre Capibaras y Dogos tuvo incidencia directa en la lectura general del torneo. La sexta fecha empezó a marcar un tramo en el que cada punto comenzó a pesar más, tanto en la pelea por la punta como en la lucha por mantenerse cerca de los primeros lugares.

En fotos: Capibaras-Dogos en Córdoba

En fotos: Capibaras-Dogos en Córdoba

Capibaras encaró esta presentación sabiendo que una victoria podía volver a meterlo de lleno en la conversación por la parte alta. Dogos, en cambio, puso en juego una posición de privilegio en la tabla y la oportunidad de consolidar su localía en un partido que cerró la fecha.

El contexto con el que llegó Capibaras

Para visitar Córdoba, Nicolás Galatro resolvió ocho cambios en la formación inicial: cuatro entre los forwards y cuatro entre los backs. Entre las novedades sobresalieron los regresos de Bernardo Lis, Enzo Avaca, Lorenzo Colidio y Felipe Villagrán, además del debut absoluto de Benjamín Ordiz y la titularidad de Juan Lovell como medio scrum.

También se trató de un partido especial para buena parte de la delegación del Litoral. Galatro volvió a cruzarse con Dogos, al igual que varios jugadores con pasado en la franquicia cordobesa, entre ellos Diego Correa, Lorenzo Colidio, Ignacio Gandini, Felipe Villagrán, Juan Lovell, Juan Bautista Baronio, Franco Rossetto y Lautaro Cipriani.

Así quedó la tabla tras Capibaras y Dogos

Tabla de Posiciones - Super Rugby Americas

Tabla de Posiciones

Super Rugby Americas 2026 — Clasificación actual del torneo

# Equipo PJ PG PE PP PF PC TF TC DP PB Pts
1
PAM
Pampas
Argentina
 6 5 0 1 215 145 29 18 +70 6 26
2
DOG
Dogos XV
Argentina
 6 5 0 1 212 128 26 10 +84 5 25
3
TAR
Tarucas
Argentina
 6 5 0 1 200 144 25 20 +56 3 23
4
CAP
Capibaras XV
Argentina
 6 3 0 3 162 112 16 12 +50 4 16
5
PEÑ
Peñarol Rugby
Uruguay
 6 3 0 3 150 165 21 19 -15 2 14
6
SEL
Selknam
Chile
 6 2 0 4 132 232 19 32 -100 5 13
7
YAC
Yacare XV
Paraguay
 6 0 0 6 126 151 16 20 -25 6 6
8
COB
Cobras Brasil Rugby
Brasil
 6 1 0 5 113 233 13 34 -120 1 5
Líder del torneo
Zona de clasificación
Fuera de clasificación
PJ: Jugados · PG: Ganados · PE: Empatados · PP: Perdidos · PF: P. Favor · PC: P. Contra · TF: Tries F. · TC: Tries C. · DP: Dif. Puntos · PB: Bonus
Datos: superrugbyamericas.com  |  Actualizado al 25/03/2026
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