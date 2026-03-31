Así quedó la tabla del Súper Rugby Américas tras el resultado de Capibaras y Dogos

Capibaras XV y Dogos XV se enfrentaron este lunes en Córdoba Athletic, en el cierre de la sexta fecha del Súper Rugby Américas, en un cruce que tuvo peso específico sobre la tabla. Para la franquicia del Litoral fue una nueva prueba como visitante ante uno de los equipos más firmes del certamen.
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Dogos aprovechó la localía, derrotó a Capibaras y sostuvo su lugar en la parte alta del torneo. La caída dejó a la franquicia del Litoral obligada a mirar el resto de los resultados de la fecha para entender cómo quedó posicionada.
El equipo conducido por Nicolás Galatro llegó a este compromiso con la necesidad de volver al triunfo para no alejarse de los principales puestos. Del otro lado apareció Dogos, que afrontó la jornada como uno de los punteros del campeonato y con la intención de hacerse fuerte en casa para sostener su campaña.
Un partido que podía mover la cima
Más allá del resultado puntual, el duelo entre Capibaras y Dogos tuvo incidencia directa en la lectura general del torneo. La sexta fecha empezó a marcar un tramo en el que cada punto comenzó a pesar más, tanto en la pelea por la punta como en la lucha por mantenerse cerca de los primeros lugares.
Capibaras encaró esta presentación sabiendo que una victoria podía volver a meterlo de lleno en la conversación por la parte alta. Dogos, en cambio, puso en juego una posición de privilegio en la tabla y la oportunidad de consolidar su localía en un partido que cerró la fecha.
El contexto con el que llegó Capibaras
Para visitar Córdoba, Nicolás Galatro resolvió ocho cambios en la formación inicial: cuatro entre los forwards y cuatro entre los backs. Entre las novedades sobresalieron los regresos de Bernardo Lis, Enzo Avaca, Lorenzo Colidio y Felipe Villagrán, además del debut absoluto de Benjamín Ordiz y la titularidad de Juan Lovell como medio scrum.
También se trató de un partido especial para buena parte de la delegación del Litoral. Galatro volvió a cruzarse con Dogos, al igual que varios jugadores con pasado en la franquicia cordobesa, entre ellos Diego Correa, Lorenzo Colidio, Ignacio Gandini, Felipe Villagrán, Juan Lovell, Juan Bautista Baronio, Franco Rossetto y Lautaro Cipriani.
Así quedó la tabla tras Capibaras y Dogos
Tabla de Posiciones - Super Rugby Americas
|#
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|PF
|PC
|TF
|TC
|DP
|PB
|Pts
|1
|
|6
|5
|0
|1
|215
|145
|29
|18
|+70
|6
|26
|2
|
|6
|5
|0
|1
|212
|128
|26
|10
|+84
|5
|25
|3
|
|6
|5
|0
|1
|200
|144
|25
|20
|+56
|3
|23
|4
|
|6
|3
|0
|3
|162
|112
|16
|12
|+50
|4
|16
|5
|
|6
|3
|0
|3
|150
|165
|21
|19
|-15
|2
|14
|6
|
|6
|2
|0
|4
|132
|232
|19
|32
|-100
|5
|13
|7
|
|6
|0
|0
|6
|126
|151
|16
|20
|-25
|6
|6
|8
|
COB
Cobras Brasil Rugby
Brasil
|6
|1
|0
|5
|113
|233
|13
|34
|-120
|1
|5
PJ: Jugados · PG: Ganados · PE: Empatados · PP: Perdidos · PF: P. Favor · PC: P. Contra · TF: Tries F. · TC: Tries C. · DP: Dif. Puntos · PB: Bonus