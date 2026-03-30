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Capibaras: ocho cambios y un debut para el "Clásico del Centro del país" con Dogos

Cuatro modificaciones entre los forwards y otros cuatro entre los backs. Ordiz ante su primer desafío en la franquicia.

Ocho cambios en el quince inicial de Capibaras para jugar esta noche ante Dogos.Ocho cambios en el quince inicial de Capibaras para jugar esta noche ante Dogos.
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El cuerpo técnico liderado por Nicolás Galatro dispuso cuatro modificaciones en el pack y otras tantas en la línea para el duelo de mañana frente a Dogos.

El partido comenzará a las 20 hs, se disputará en la cancha de Córdoba Athletic y será arbitrado por Tomás Bertazza.

Entre los forwards se producirán los regresos de Bernardo Lis, Enzo Avaca, Lorenzo Colidio y Felipe Villagrán, en reemplazo de Cúneo, Dipierri, Benítez y Gómez Vara respectivamente.

De izquierda a derecha: Sugasti "out" por lesión; Correa se mantiene como titular; Gómez Vara, al banco.De izquierda a derecha: Sugasti "out" por lesión; Correa se mantiene como titular; Gómez Vara, al banco.

En los backs se destaca el debut absoluto de Benjamín Ordiz, mientras que Juan Lovell tendrá la 9 desde el inicio por primera vez desde el inicio.

En el centro de la cancha regresa Bruno Heit y en una de las puntas Lautaro Cipriani frente al equipo del que es uno de los tryman históricos.

Salen con respecto al partido frente a Selknam: Sugasti, Chesini, Estellés y Dicapua.

En el banco de suplentes aguardará la posibilidad de debutar Ignacio Zabella, medio scrum surgido de Uni de Rosario. Lisandro Dipierri, Bautista Grenón y Gino Dicapua viajaron con la delegación, pero quedaron fuera de los 23.

Consolidar el scrum será clave para el partido de esta noche y lo que queda de la competencia.Consolidar el scrum será clave para el partido de esta noche y lo que queda de la competencia.

Los equipos

Pasando en limpio, Capibaras XV formará con: 1- Diego Correa, 2- Bernardo Lis y 3- Enzo Avaca; 4- Lorenzo Colidio y 5- Lucas Bur. 6- Ignacio Gandini (c) 7- Felipe Villagrán y 8- Basilio Cañas; 9- Juan Lovell e 10- Ignacio Dogliani, 11- Franco Rossetto, 12- Benjamín Ordiz, 13- Bruno Heit, 14- Lautaro Cipriani y 15- Francisco Lluch

Suplentes: 16- Manuel Cúneo, 17- Ignacio Palillo, 18- Ignacio Orsetti, 19- Bautista Benavides, 20- Jerónimo Gómez Vara, 21- Ignacio Zabella, 22- Juan Bautista Baronio y 23- Guido Chesini.

Dogos XV: 1- Nicolás Revol Pitt, 2- Juan Greising Revol y Octavio Filippa; 4- Abraham Elias y 5- Enzo Ocampo; 6- Lautaro Simes, 7- Valentín Cabral (c) y 8- Genaro Fissore; 9- Nicolás Viola y 10- Julian Hernandez; 11- Luciano Avaca, 12- Faustino Sánchez Valarolo, 13- Facundo Pueyrredon, 14- Mateo Soler y 25- Mateo Sánchez.

Suplentes: 16- Ramiro Iglesias, 17- Francisco Aguirre, 18- Galo Fernández, 19- Lucio Willington, 20- Gaston Garayzabal, 21- Genaro Podesta, 22- Facundo Rodríguez y 23- Mauricio Kember.

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