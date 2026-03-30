Capibaras: ocho cambios y un debut para el "Clásico del Centro del país" con Dogos

El cuerpo técnico liderado por Nicolás Galatro dispuso cuatro modificaciones en el pack y otras tantas en la línea para el duelo de mañana frente a Dogos.
Cuatro modificaciones entre los forwards y otros cuatro entre los backs. Ordiz ante su primer desafío en la franquicia.
El cuerpo técnico liderado por Nicolás Galatro dispuso cuatro modificaciones en el pack y otras tantas en la línea para el duelo de mañana frente a Dogos.
El partido comenzará a las 20 hs, se disputará en la cancha de Córdoba Athletic y será arbitrado por Tomás Bertazza.
Entre los forwards se producirán los regresos de Bernardo Lis, Enzo Avaca, Lorenzo Colidio y Felipe Villagrán, en reemplazo de Cúneo, Dipierri, Benítez y Gómez Vara respectivamente.
En los backs se destaca el debut absoluto de Benjamín Ordiz, mientras que Juan Lovell tendrá la 9 desde el inicio por primera vez desde el inicio.
En el centro de la cancha regresa Bruno Heit y en una de las puntas Lautaro Cipriani frente al equipo del que es uno de los tryman históricos.
Salen con respecto al partido frente a Selknam: Sugasti, Chesini, Estellés y Dicapua.
En el banco de suplentes aguardará la posibilidad de debutar Ignacio Zabella, medio scrum surgido de Uni de Rosario. Lisandro Dipierri, Bautista Grenón y Gino Dicapua viajaron con la delegación, pero quedaron fuera de los 23.
Pasando en limpio, Capibaras XV formará con: 1- Diego Correa, 2- Bernardo Lis y 3- Enzo Avaca; 4- Lorenzo Colidio y 5- Lucas Bur. 6- Ignacio Gandini (c) 7- Felipe Villagrán y 8- Basilio Cañas; 9- Juan Lovell e 10- Ignacio Dogliani, 11- Franco Rossetto, 12- Benjamín Ordiz, 13- Bruno Heit, 14- Lautaro Cipriani y 15- Francisco Lluch
Suplentes: 16- Manuel Cúneo, 17- Ignacio Palillo, 18- Ignacio Orsetti, 19- Bautista Benavides, 20- Jerónimo Gómez Vara, 21- Ignacio Zabella, 22- Juan Bautista Baronio y 23- Guido Chesini.
Dogos XV: 1- Nicolás Revol Pitt, 2- Juan Greising Revol y Octavio Filippa; 4- Abraham Elias y 5- Enzo Ocampo; 6- Lautaro Simes, 7- Valentín Cabral (c) y 8- Genaro Fissore; 9- Nicolás Viola y 10- Julian Hernandez; 11- Luciano Avaca, 12- Faustino Sánchez Valarolo, 13- Facundo Pueyrredon, 14- Mateo Soler y 25- Mateo Sánchez.
Suplentes: 16- Ramiro Iglesias, 17- Francisco Aguirre, 18- Galo Fernández, 19- Lucio Willington, 20- Gaston Garayzabal, 21- Genaro Podesta, 22- Facundo Rodríguez y 23- Mauricio Kember.