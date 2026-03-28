Santa Fe Rugby se impuso a Córdoba Athletic y también al intenso calor

Comenzó este sábado una nueva edición del Torneo del Interior (TDI), la competencia más federal de rugby.
El elenco de Sauce Viejo ganó 37 a 13 en el inicio de la competencia. La temperatura, rondó los 40 grados.
Comenzó este sábado una nueva edición del Torneo del Interior (TDI), la competencia más federal de rugby.
Específicamente, se jugó la primera fecha del TDI “A” y los partidos de las reválidas. Los ganadores de estos últimos encuentros serán parte del TDI “B”.
En lo que respecta al TDI “A”, Santa Fe Rugby recibió a Córdoba Athletic. Fue triunfo 37 a 13 para los locales.
En el otro encuentro por la misma zona, la 3, Universitario de Córdoba cayó ante el bicampeón del TRL, Jockey de Rosario. Por 44 a 17.
Antes que nada, no se puede obviar el intenso calor que hubo en la zona y Sauce Viejo no fue la excepción, con sensaciones térmicas cercanas a los 40 grados, sin dudas la temperatura fue un protagonista más de la tarde.
El tanteador del partido, se movió a los 8 minutos de la primera etapa, luego de que Tomás Caffaratti anotara un penal para la visita que tuvo un mejor arranque.
No obstante, Santa Fe Rugby no tardó en reaccionar, y dos minutos después, Agustín Trossero anotó el primer try del partido, tras una jugada donde más de medio equipo tocó la pelota una vez.
Cuarto de hora después, el equipo local otra vez llegó al ingoal del Athletic. Esta vez el que apoyó fue otro Agustín, Foradini, luego de un secuencia con muchos pases pre y post contacto.
Minutos después del parate para hidratarse (clave en esta jornada), llegó un penal de Mendicino para poner a SFRC en ventaja por 15 a 3, y al cierre de la primera etapa, Caffaratti otra vez sumo de a tres (producto de un penal que vino de una infracción en el scrum) para el “rojinegro” cordobés para dejar a su equipo “en partido” y dejando una sensación que ninguno debía equivocarse porque el mínimo detalle podía “costar caro”.
Teniendo en cuenta lo expresado anteriormente, Santa Fe Rugby salió a “ahogar” al rival: en los primeros diez minutos, dos tries que ya le garantizaba, de mínima, a los conducidos por Ignacio Carballo, el bonus ofensiva.
Primero con el maul, luego de una buena obtención en el line out. Después el que apoyó su try fue Mendicino, luego de una jugada “rara” y con algo de suerte también. Con conversiones incluidas, el “tricolor” aumentaba la diferencia a 23 puntos (29 a 6). Importante, más que nada, por aprovechar cada una de las situaciones que se le presentó.
El quinto try del equipo local llegó a través de Agustín Foradini quien, con su velocidad y potencia habituales, logró anotar el segundo ensayo de su cuenta personal.
El tanteador se modificó en otras dos oportunidades antes del cierre: un try para Córdoba Athletic (Villalba) y un nuevo penal para Santa Fe Rugby. Pero la diferencia, ya estaba marcada desde el inicio del complemento, luego de esos dos tempraneros ensayos de los de Sauce Viejo.
Con tramos de buen juego y una defensa bastante efectiva, Santa Fe Rugby Club se quedó con la victoria por 37 a 13.
El “Tricolor” vuelve a jugar por una nueva fecha del TDI “A” el próximo 25 de abril en Rosario ante Jockey.
En el durante: ventana por Semana Santa (04/04); y luego dos fecha seguidas de TRL. El 11 de abril, en el Parque Independencia ante GER; y una semana más tarde, otra vez en Sauce ante el Club Atlético Estudiantes de Paraná.
SFRC alistó a: 1- Francisco Duranda (Cataudela), 2- José Milesi (Cescut)y 3- Tomás García (Paya); 4- Joaquín Correa y 5- Guillermo Botta; 6- Agustín Trossero, 7- Tomás Longo (Peña) y 8- Manuel Iturraspe Alzugaray); 9- Santiago Quirelli (Capitán) (Valentinuzzi) y 10- Francisco Ávalos; 11- Agustín Foradini, 12- Marcos Erbetta, 13- Valentín Fernández, 14- Santiago Mendicino y 15- Augusto Basso (Fertonani).
Córdoba Ath.: 1- Máximo Maero, 2- Conrado Cortés y 3- Agustín Fitte; 4- Facundo Bertero y 5- Agustin Brasca; 6- Matías Siria, 7- Juan Bocco y 8- Omar Gutierrez (Capitán); 9- Facundo Villalba y 10- Tomás Caffaratti; 11- Constanrini Keller, 12- Tomás Bocco, 13- Juan Cruz Bocco, 14- Santino Colombo y 15- Francisco Franzetti.
Luego ingrearon: Gargallo, Almeida, Antoncic, Carini, León, G. Keller, Calamera y L. Keller.
Tantos para SFRC: dos tries de Foradini, uno de Trossero, Milesi y Mendicino, quien además sumó tres conversiones y dos penales.
Tantos para Córdoba Athletic: dos penales y una conversión de Caffaratti y un try de Villalba.
Zona 1: GER 29 vs. Marista 13; Tucumán Rugby 54 vs. Mendoza RC 15.
Zona 2: CAE 28 vs. Tala 34; Urú Curé 34 vs. CURNE 10.
Zona 4: Jockey de Córdoba 22 vs. Duendes 7; Old Resian 22 vs. La Tablada 24.