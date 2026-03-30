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Juegan Capibaras XV contra Dogos: seguí el minuto a minuto

La franquicia del Litoral visita este lunes a Dogos XV en Córdoba por una nueva fecha del Súper Rugby Américas. Nicolás Galatro metió ocho cambios para un cruce especial ante uno de los líderes del torneo.

Capibaras XV-Dogos | Super Rugby Americas Fecha 6 | Córdoba. Foto: Fernando NicolaCapibaras XV-Dogos | Super Rugby Americas Fecha 6 | Córdoba. Foto: Fernando Nicola
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Capibaras XV volverá a salir a escena este lunes desde las 20, cuando enfrente a Dogos XV en la cancha de Córdoba Athletic por una nueva jornada del Súper Rugby Américas. El equipo del Litoral afrontará una prueba exigente ante uno de los punteros del campeonato, en un partido que además tendrá un valor especial por los múltiples cruces de historias entre ambos planteles.

Seguí el minuto a minuto

20:08 / Lun. 30.03.2026

Arrancó el partido

20:04 / Lun. 30.03.2026

Así está la tabla

Tabla de Posiciones - Super Rugby Americas

Tabla de Posiciones

Super Rugby Americas 2026 — Clasificación actual del torneo

# Equipo PJ PG PE PP PF PC TF TC DP PB Pts
1
PAM
Pampas
Argentina
 6 5 0 1 215 145 29 18 +70 6 26
2
TAR
Tarucas
Argentina
 6 5 0 1 200 144 25 20 +56 3 23
3
DOG
Dogos XV
Argentina
 5 4 0 1 183 104 26 10 +79 5 21
4
CAP
Capibaras XV
Argentina
 5 3 0 2 138 83 16 12 +55 3 15
5
PEÑ
Peñarol Rugby
Uruguay
 6 3 0 3 150 165 21 19 -15 2 14
6
SEL
Selknam
Chile
 6 2 0 4 132 232 19 32 -100 5 13
7
YAC
Yacare XV
Paraguay
 6 0 0 6 126 151 16 20 -25 6 6
8
COB
Cobras Brasil Rugby
Brasil
 6 1 0 5 113 233 13 34 -120 1 5
Líder del torneo
Zona de clasificación
Fuera de clasificación
PJ: Jugados · PG: Ganados · PE: Empatados · PP: Perdidos · PF: P. Favor · PC: P. Contra · TF: Tries F. · TC: Tries C. · DP: Dif. Puntos · PB: Bonus
Datos: superrugbyamericas.com  |  Actualizado al 25/03/2026
19:58 / Lun. 30.03.2026

La entrada en calor de los Capis

Fotos de Fernando Nicola

18:45 / Lun. 30.03.2026

Tomás Bertazza será el árbitro del partido

El encuentro contará con arbitraje de Tomás Bertazza, en lo que será su quinta presentación de la temporada. Estará acompañado por Tomás Ninci y Esteban Filipanics como asistentes, en una designación ya confirmada para esta fecha.

18:30 / Lun. 30.03.2026

Así forma Capibaras para jugar ante Dogos﻿

Diego Correa, Bernardo Lis y Enzo Avaca estarán en la primera línea; Lorenzo Colidio y Lucas Bur en la segunda; Ignacio Gandini, Felipe Villagrán y Basilio Cañas completarán el pack de forwards para la visita a Córdoba.

Juan Lovell e Ignacio Dogliani conducirán al equipo desde la base. Más afuera estarán Franco Rossetto, Benjamín Ordiz, Bruno Heit, Lautaro Cipriani y Francisco Lluch, en una línea que buscará lastimar con movilidad y aprovechar los espacios.

Banco: Manuel Cúneo, Ignacio Palillo, Ignacio Orsetti, Bautista Benavides, Jerónimo Gómez Vara, Ignacio Zabella, Juan Bautista Baronio y Guido Chesini

18:25 / Lun. 30.03.2026

Galatro metió ocho cambios para visitar a Dogos

El cuerpo técnico resolvió una renovación fuerte en la formación inicial. Habrá cuatro cambios entre los forwards y otros cuatro en los backs, en una apuesta que combina regresos, ajustes tácticos y también una mirada hacia el recambio del plantel.

Una de las grandes novedades del equipo será la presencia de Benjamín Ordiz, que tendrá su estreno con la camiseta de la franquicia del Litoral. Su inclusión forma parte de una formación con varias modificaciones en relación con el último partido.

Otra de las decisiones salientes del staff de Capibaras es la presencia de Juan Lovell desde el arranque. El medio scrum estará a cargo de la conducción junto a Ignacio Dogliani en una noche que exigirá orden, ritmo y buena toma de decisiones.

El forward será nuevamente una de las referencias principales dentro de la cancha. En un partido de alto voltaje físico, su presencia vuelve a aparecer como clave para un equipo que necesita liderazgo y firmeza en cada tramo del encuentro.

18:15 / Lun. 30.03.2026

Capibaras enfrenta a uno de los punteros del torneo

Dogos aparece como uno de los equipos más firmes en este arranque del Súper Rugby Américas y será un rival de máxima exigencia para el conjunto litoraleño. Capibaras necesita sumar para no perder terreno en la pelea por los puestos principales.

18:10 / Lun. 30.03.2026

Dónde ver en vivo a Capibaras vs Dogos

El encuentro podrá seguirse en vivo a través de Disney+. Además, El Litoral acompañará la previa y el desarrollo del partido con cobertura minuto a minuto, en una noche importante para el equipo que reúne a las uniones de Rosario, Santa Fe y Entre Ríos.

18:05 / Lun. 30.03.2026

A qué hora juegan Capibaras y Dogos

El partido entre la franquicia del Litoral y el conjunto cordobés comenzará este lunes a las 20. Será el cierre de la sexta fecha del torneo y una nueva medida para un equipo que busca seguir creciendo en su primera experiencia en la competencia.

18:00 / Lun. 30.03.2026

Capibaras vuelve a jugar en Córdoba por el Súper Rugby Américas

La franquicia del Litoral afronta este lunes una nueva presentación en el torneo continental. El equipo dirigido por Nicolás Galatro visitará a Dogos XV en un partido exigente, ante uno de los líderes del campeonato y en una cancha siempre compleja.

El encuentro se disputará en la cancha de Córdoba Athletic, donde Dogos hará de local por una nueva fecha del Súper Rugby Américas. Para Capibaras será otra salida de riesgo, en un contexto que puede tener impacto directo sobre la tabla.

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