Juegan Capibaras XV contra Dogos: seguí el minuto a minuto

19:58 / Lun. 30.03.2026
La entrada en calor de los Capis
18:45 / Lun. 30.03.2026
Tomás Bertazza será el árbitro del partido
El encuentro contará con arbitraje de Tomás Bertazza, en lo que será su quinta presentación de la temporada. Estará acompañado por Tomás Ninci y Esteban Filipanics como asistentes, en una designación ya confirmada para esta fecha.
18:30 / Lun. 30.03.2026
Así forma Capibaras para jugar ante Dogos
Diego Correa, Bernardo Lis y Enzo Avaca estarán en la primera línea; Lorenzo Colidio y Lucas Bur en la segunda; Ignacio Gandini, Felipe Villagrán y Basilio Cañas completarán el pack de forwards para la visita a Córdoba.
Juan Lovell e Ignacio Dogliani conducirán al equipo desde la base. Más afuera estarán Franco Rossetto, Benjamín Ordiz, Bruno Heit, Lautaro Cipriani y Francisco Lluch, en una línea que buscará lastimar con movilidad y aprovechar los espacios.
Banco: Manuel Cúneo, Ignacio Palillo, Ignacio Orsetti, Bautista Benavides, Jerónimo Gómez Vara, Ignacio Zabella, Juan Bautista Baronio y Guido Chesini
18:25 / Lun. 30.03.2026
Galatro metió ocho cambios para visitar a Dogos
El cuerpo técnico resolvió una renovación fuerte en la formación inicial. Habrá cuatro cambios entre los forwards y otros cuatro en los backs, en una apuesta que combina regresos, ajustes tácticos y también una mirada hacia el recambio del plantel.
Una de las grandes novedades del equipo será la presencia de Benjamín Ordiz, que tendrá su estreno con la camiseta de la franquicia del Litoral. Su inclusión forma parte de una formación con varias modificaciones en relación con el último partido.
Otra de las decisiones salientes del staff de Capibaras es la presencia de Juan Lovell desde el arranque. El medio scrum estará a cargo de la conducción junto a Ignacio Dogliani en una noche que exigirá orden, ritmo y buena toma de decisiones.
El forward será nuevamente una de las referencias principales dentro de la cancha. En un partido de alto voltaje físico, su presencia vuelve a aparecer como clave para un equipo que necesita liderazgo y firmeza en cada tramo del encuentro.
18:15 / Lun. 30.03.2026
Capibaras enfrenta a uno de los punteros del torneo
Dogos aparece como uno de los equipos más firmes en este arranque del Súper Rugby Américas y será un rival de máxima exigencia para el conjunto litoraleño. Capibaras necesita sumar para no perder terreno en la pelea por los puestos principales.
18:10 / Lun. 30.03.2026
Dónde ver en vivo a Capibaras vs Dogos
El encuentro podrá seguirse en vivo a través de Disney+. Además, El Litoral acompañará la previa y el desarrollo del partido con cobertura minuto a minuto, en una noche importante para el equipo que reúne a las uniones de Rosario, Santa Fe y Entre Ríos.
18:05 / Lun. 30.03.2026
A qué hora juegan Capibaras y Dogos
El partido entre la franquicia del Litoral y el conjunto cordobés comenzará este lunes a las 20. Será el cierre de la sexta fecha del torneo y una nueva medida para un equipo que busca seguir creciendo en su primera experiencia en la competencia.
18:00 / Lun. 30.03.2026
Capibaras vuelve a jugar en Córdoba por el Súper Rugby Américas
La franquicia del Litoral afronta este lunes una nueva presentación en el torneo continental. El equipo dirigido por Nicolás Galatro visitará a Dogos XV en un partido exigente, ante uno de los líderes del campeonato y en una cancha siempre compleja.
El encuentro se disputará en la cancha de Córdoba Athletic, donde Dogos hará de local por una nueva fecha del Súper Rugby Américas. Para Capibaras será otra salida de riesgo, en un contexto que puede tener impacto directo sobre la tabla.