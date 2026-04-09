Los jugadores santafesinos Bautista Benavides, de Santa Fe Rugby Club, y Agustín Ponzio, de CRAI, fueron convocados para integrar el plantel del seleccionado argentino que disputará el Rugby Championship M20 en Sudáfrica.
Los santafesinos Bautista Benavides y Agustín Ponzio jugarán el Rugby Championship M20
Los juveniles de SFRC y CRAI respectivamente, tendrán la oportunidad de jugar con las tres potencias del hemisferio sur.
Ambos forman parte actualmente de Capibaras XV, franquicia que compite en el Súper Rugby Américas, y ahora tendrán la oportunidad de representar al país en un certamen de primer nivel internacional.
De acuerdo a la planificación establecida, el equipo se concentrará en Buenos Aires desde el sábado 17 hasta el lunes 20 de abril, jornada en la que emprenderá el viaje hacia Port Elizabeth, sede del torneo.
El Rugby Championship M20 se llevará a cabo entre el 22 de abril y el 10 de mayo, fecha prevista para el regreso de la delegación argentina al país.
En cuanto al fixture, el debut del seleccionado nacional será el lunes 27 de abril frente a Sudáfrica, a las 11:10 (hora argentina). Luego, el equipo enfrentará a Nueva Zelanda el domingo 3 de mayo a las 9, mientras que cerrará su participación ante Australia el sábado 9 de mayo, también desde las 9.
Todos los encuentros del certamen se disputarán en el estadio Nelson Mandela Bay, en una competencia que reunirá a las principales potencias del rugby juvenil del hemisferio sur y que representa una gran vidriera para el desarrollo de los jóvenes talentos argentinos.