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Gran triunfo de Los Pumitas ante Nueva Zelanda en el Rugby Championship M20

El seleccionado argentino venció a los Baby Blacks por por 25 a 17. El cierre de la competencia será el sábado que viene ante Australia.

El seleccionado argentino venció a los Baby Blacks Créditos: Prensa UAREl seleccionado argentino venció a los Baby Blacks Créditos: Prensa UAR
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Hay futuro en el rugby argentino. A todo lo positivo que venimos observando con el Súper Rugby Américas, se suma la sólida base del seleccionado argentino juvenil M20.

Los Pumitas se encuentran en Sudáfrica disputando el Rugby Championship de la categoría y en la mañana argentina de este domingo, derrotaron a su par neocelandes por 25 a 17.

Créditos: Prensa UARLos Pumitas se encuentran en Sudáfrica disputando el Rugby Championship Créditos: Prensa UAR

Argentina había debutado en la competencia con una dura caída ante el seleccionado local y ahora pudieron recuperarse y de muy buena manera.

Con algo de sufrimiento sobre el final, pero teniendo un gran primer tiempo, haciéndose fuertes con los forwards y siendo muy efectivos a la hora de jugar moviendo la pelota.

Créditos: Prensa UARHay futuro en el rugby argentino. Créditos: Prensa UAR

Los conducidos por Nicolás Fernández Miranda fueron trabajando minuto a minuto un partido que fue muy físico durante los 80 minutos.

Párrafo aparte para los Capibaras del plantel: Manuel Cuneo, Bautista Benavides, Franco Marizza, Benjamín Ordiz, Ponzio y Cañas que fueron parte de esta historia, al igual que Ignacio Zabella y Mateo Tanoni que son parte del plantel y jugaron el primer partido.

El próximo compromiso, el último, para Los Pumitas en este RCH, será el sábado 9 de mayo desde las 9 de la mañana ante Australia.

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