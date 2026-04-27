Este lunes comenzó una nueva edición del Rugby Championship M20, donde participan, como en los mayores, los seleccionados de Argentina, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica.
Dura derrota de Los Pumitas en su estreno ante Sudáfrica
El seleccionado argentino cayó 48 a 21 en un partido que se definió en el primer tiempo. Jugaron seis Capibaras.
En el primer turno, se enfrentaron neocelandeces y australianos, y el partido quedó en manos de los “Baby Blacks” por 34 a 29, en un partido realmente muy parejo y cambiante a lo largo de los ochenta minutos.
Luego, tal como estaba previsto, se vino el debut de Los Pumitas ante los locales (la competencia se disputa en Porth Elizabeth, Sudáfrica).
Durísimo estreno para los conducidos por Nicolás Fernández Miranda que, al término de los primeros cuarenta minutos, perdían 36 a 0. La potencia y la efectividad de los “Baby Bocks”, fueron contundentes, ante un equipo argentino que se le complicó y mucho en defensa.
En el segundo tiempo, Los Pumitas levantaron un poco (los cambios fueron positivos), Sudáfrica “bajó el pie del acelerador” y de esa manera llegaron tres conquistas para Argentina para terminar el partido algo mejor desde lo anímico.
Vale recordar que entre los argentinos que jugaron hoy, hubo 4 titulares y 2 suplentes de Capibaras XV: Agustín Ponzio, Basilio Cañas, Ignacio Zabella, Mateo Tanoni, Manuel Cuneo Camargo y Benjamín Ordiz.
Además, en el plantel de Los Pumitas también hay otros dos de la franquicia del Litoral: Bautista Benavides y Franco Marizza.
Síntesis del partido
Los Pumitas: 1. Benjamín Farías Cerioni (Fabrizio Cebron), 2. Nicolás Cambiasso (Manuel Cuneo Camargo), 3. Bautista Salinas Mealla (Federico Narváez), 4. Jeremy Annand (Jerónimo Sorondo), 5. Agustín Ponzio, 6. Tomás Dande (capitán), 7. Joaquín Pascual Viale, 8. Basilio Cañas (Federico Torre), 9. Ignacio Zabella (Juan Preumayr), 10. Manuel Giannantonio, 11. Mateo Tanoni (Simón Pfister), 12. Pedro Coll, 13. Ramón Fernández (Benjamín Ordiz), 14. Constantino Keller, 15. Luciano Avaca.
Entrenador: Nicolás Fernández Miranda
Junior Springbok: 1. Rambo Kubheka, 2. Liam Van Wyk, 3. Danie Kruger, 4. Heinrich Theron, 5. Riley Norton (capitán), 6. Luke Canon, 7. Thomas Beling, 8. Kebotile Maake, 9. Hendré Schoeman, 10. Yaqeen Ahmed, 11. Lindsey Jansen, 12. Ethan Adams, 13. Samuel Badenhorst, 14. Jack Benade, 15. Alzeadon Felix.
Suplentes: 16. Mahle Sithole, 17. Oliver Reid, 18. Kai Pratt, 19. JD Hattingh, 20. Risima Khosa, 21. Jayden Brits, 22. Vusi Moyo, 23. Khuthadzo Rasivhaga.
Entrenador: Kevin Foote
Primer tiempo: 2m, try de Ethan Adams (S); 8m, try de Hendré Schoeman convertido por Yaqeen Ahmed (S); 15m, try de Yaqeen Ahmed convertido por él mismo (S); 18m, try de Jack Benade (S); 25m, try de Ethan Adams convertido por Yaqeen Ahmed (S); 33m, try de Jack Benade (S).
Resultado parcial: Junior Springboks 36 vs 0 Los Pumitas
Segundo tiempo: 10m, try deOliver Reid convertido por Yaqeen Ahmed (S); 14m, try de Jack Benade (S); 22m, try de Federico Torre convertido Manuel Giannantonio (A); 33m, try de Tomás Dande convertido por Manuel Giannantonio (A); 39m, try de Federico Torre convertido por Manuel Giannantonio (A).
Resultado final: Junior Springboks 48 vs 21 Los Pumitas
Árbitro: Gonzalo de Achával (Argentina)
Cancha: Nelson Mandela Bay Stadium (Port Elizabeth, Sudáfrica)