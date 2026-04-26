En el estadio Nicolau Alayón de la ciudad de Sao Paulo, Cobras y Capibaras se enfrentaron este domingo en el marco de la novena fecha del Súper Rugby Américas.
Capibaras sigue de racha: victoria en Brasil ante Cobras
La franquicia del Litoral ganó su tercer partido consecutivo. Fue por 40 a 19. Ahora se viene Pampas, en Rosario, el 1° de Mayo.
La franquicia del Litoral estiró a tres los partidos de manera consecutiva en conseguir la victoria. Esta vez fue de manera contundente: por 40 a 19, ratificando así su buen momento y manteniendo el tercer lugar en al tabla de posiciones.
La próxima fecha será la décima, y el compromiso que tiene Capibaras por delante genera mucha expectativa: el viernes 1° de mayo en el Hipódromo recibe a Pampas.
Primer tiempo
Rápido y positivo comienzo de la franquicia del Litoral que extendió el gran momento de sus forwards con el primer try. Luego del empuje de en un maul, el juego corto fue efectivo y Enzo Avaca anotó para su equipo.
Más allá de ese buen inicio, a la franquicia del Litoral, como a la mayoría de los equipos que enfrentan a Cobras, también le costó “laburar” el scrum. En realidad, en el primer tiempo de este partido, dicha formación fue realmente muy complicada para jugarla. Por ende, el árbitro, Francisco González debió sancionar varios free kicks pata tratar de controlar mejor las acciones.
Recién casi a los 30 minutos se movió otra vez el marcador. Una vez más luego de una sólida obtención en el line out con el capitán “Gitano”, Manuel Bernstein. Esta vez no hubo empuje, pero sí una rápida apertura de Lovell, buen manejo de pelota y pase a una mano y de memoria de Rossetto a Cipriani que, “medialuna” mediante, apoyó en la punta.
Luego sí hubo try “completo”. Line: buen lanzamiento de Vaca (cada vez más sólido), limpia obtención otra vez de Manu Bernstein, empuje coordinado y try de Franco Benítez que festejó haciendo la “T” de su querido Tilcara de Paraná.
Después del tercer try de Capibaras llegó la reacción de Cobras por el mismo medio (line y mauil).
Y antes que llegue el final del primer tiempo, llegó el try que le dio el punto bonus ofensivo a a los de Galatro. Sutil kick cruzado de Baronio para que Felipe Villagrán se estire, más allá de sus dos metros, capture la ovalada en el aire, eluda una marca y no tenga inconvenientes en hacer su try.
El segundo tiempo
Poco y nada en el primer cuarto de hora del complemento. Hasta que otra vez, con el poderío de su pack de forwards, el line y maul hicieron lo suyo y Bautista Grenón, que recién había ingresado, terminó anotando su try.
Cobras tuvo su momento de reacción con dos lindos tries de manera consecutiva que acercaron a los locales en el marcador, pero no lo suficiente.
Pero minutos después, nuevo try de Capibaras. Y un lindo “premio” para el grupo, sobre todo para los delanteros: try scrum.
40 a 19 fue la victoria final de la franquicia del Litoral en su experiencia por Sao Paulo, Brasil. Tercer triunfo consecutivo, luego de ganarle a Tarucas y a Peñarol.
Ahora se viene Pampas en el Hoipódromo. Una cancha que seguramente estará explotada de gente del Litoral para alentar a su equipo. Ese que, de a poco, está ganándose la pertenencia de todos, fundamentalmente, de sus jugadores y staff que están cada vez más convencidos de lo que quieren y hacia adonde deben apuntar.
Siempre basados en el trabajo constante, la humildad y el sacrificio, algo del ADN del rugby litoraleño.
Síntesis
Capibaras XV formó con: 1- Juan Ignacio Rodríguez (Correa), 2- Martín Vaca (Lis) y 3- Enzo Avaca (Orsetti); 4- Lorenzo Colidio (Huber) y 5- Franco Benítez; 6- Jerónimo Gómez Vara (Grenón), 7- Felipe Villagrán y 8- Manuel Bernstein (C); 9- Juan Lovell (Sugasti) y 10- Juan Bautista Baronio (Dogliani); 11- Gino Dicapua, 12- Bautista Estellés, 13- Bruno Heit, 14- Lautaro Cipriani y 15- Franco Rossetto (Vítola).
Tantos para Capibaras en el PT: tries de Avaca, Cipriani, Benítez, Villagrán, todos convertidos por Baronio.
Tantos para Capibaras en el ST: try de Grenón y un try penal por el empuje del scrum.