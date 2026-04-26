Este sábado 25 de abril se jugó el grueso de la segunda fecha de la Copa Santa Fe de Ruggby en la Zona Norte, luego del adelantado del viernes donde en el clásico, CRAI le ganó a Santa Fe Rugby Club en Sauce Viejo.
Copa Santa Fe de rugby
Se completó la segunda fecha en la “Zona Norte”
Tras el adelanto del clásico del viernes entre SFRC y CRAI, este sábado se jugaron el resto de los partidos.
Alma llegó de Esperanza a la capital provincial y venció a Querandí. Foto: Prensa Copa Santa Fe.
En San Vicente, BROWN derrotó a CRAR. Foto: Prensa Copa Santa Fe.
Resultados en Primera
Brown de San Vicente 28 vs. CRAR 19
Cha Roga 0 vs. Uni SF 38
Querandí 23 vs. Alma Jrs. 37
Reserva
Uni 10 - Cha Roga 9
Brown 6 - CRAR 36
Querandí 5 - Alma 54
Libre: La Salle
Desarrollo:
San Carlos 42 vs. San Jorge 12
Corondá 63 vs. Guaycurúes de Sunchales
Libre: Gálvez.
Posiciones
Primera: CRAI, Universitario y Alma Juniors 10; Brown de San Vicente 7, CRAR de Rafaela 6, Santa Fe RC 0 (-1), Cha Roga 0, Querandí 0, La Salle (-1) 0.
Reserva: CRAI, CRAR de Rafaela y Alma Juniors 10, Universitario 9, Cha Roga 1, Santa Fe (-1) 0, Brown de San Vicente 0, Querandí 0, La Salle (-1) 0.
Sobre el Autor
#TEMAS: