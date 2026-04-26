#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Río Salado
Torneo del Interior “A”

Gran remontada de Santa Fe Rugby en Fisherton: triunfo 31 a 29 ante Jockey

Por su parte, CRAI no pudo ante Rowing en Paraná. Idénticos partidos se repetirán el sábado que viene pero por el TRL.

Santa Fe Rugby volvió a ganar, esta vez 23 a 13 a Jockey de Rosario y sigue en el podio en la tabla de posiciones.Santa Fe Rugby volvió a ganar, esta vez 23 a 13 a Jockey de Rosario y sigue en el podio en la tabla de posiciones.
Seguinos en
Por: 

Este sábado se disputó la segunda fecha del Torneo del Interior “A”, como así también la primera jornada del TDI “B”, en una tarde con un alto nivel de rugby a lo largo y ancho del país.

Más allá del gran nivel de los equipos, en algunas zonas del país como la “nuestra”, Litoral, algunos partidos también tuvieron que demorarse por la tormenta eléctrica que afectó a gran parte de la región. Por ejemplo, Duendes-Old Resian y Jockey (R)-SFRC.

Particularidades de estos dos últimos encuentros. En el caso del partido disputado en la cancha 2 de Las Delicias rosarina, donde hubo una clara victoria de Duendes, volvió a anotar un try con la camiseta de su club Emiliano Boffelli.

El Puma #852, que esta semana empezó a entrenar con Capibaras XV, cada vez suma más minutos y nivel con un objetivo bien claro: Australia 2027.

Por su parte, el equipo de Sauce Viejo, que venía de caer en su cancha ante Estudiantes por el TRL, “dio vuelta” un partido (llegó a ir perdiendo 29 a 17) realmente complicado ante el Jockey rosarino que parece no “levantar cabeza”.

Basado en el poder de sus forwards y “aprovechando” el mal momento de su rival (perdió 4 de los 5 partidos disputados hasta el momento: en el TRL, aún no ganó), los conducidos por Ignacio Carballo ganaron 31 a 29, apoyando un try en la última jugada del partido.

Otro del Litoral que tuvo una buena actuación, y que está otra vez en un gran momento, es Estudiantes de Paraná que en Chaco le ganó 27 a 3 a CURNE.

Lo propio hizo GER, que también ratifica su buen momento: goleada en a Mendoza Rugby en tierra cuyana, por 51 a 17.

Emiliano Boffelli sigue sumando minutos y ahora un try en Duendes. Foto: Lucía Ríos/Despues del Try.Emiliano Boffelli sigue sumando minutos y ahora un try en Duendes. Foto: Lucía Ríos/Despues del Try.

Todos los resultados – TDI “A” – Fecha 2

Zona 1

Marista RC 27 vs. Tucumán Rugby 39

Mendoza RC 17 vs. GER 51

Zona 2:

Tala RC 79 vs. Urú Curé RC 3

CURNE 3 vs. CAE 27

Zona 3:

Jockey (Ros.) 29 vs. SFRC 31

Córdoba Athl. 36 vs. Uni Cba. 17

Zona 4:

Duendes 38 vs. Old Resian 3

La Tablada 17 vs. Jockey (Cba.) 36

Próxima Fecha TDI A – Fecha 3 – sábado 30 de mayo

Zona 1

Mendoza RC vs. Marista RC

Tucumán Rugby vs. Gimnasia y Esgrima de Rosario

Zona 2

CURNE vs. Tala RC

Urú Curé vs. Estudiantes de Paraná

Zona 3

Córdoba Athletic vs. Jockey Club de Rosario

Santa Fe Rugby vs. Universitario de Córdoba

Zona 4

La Tablada vs. Duendes RC

Old Resian vs. Jockey Club de Córdoba

Este sábado comenzó el TDI "B". Fotos: Pablo Oriz (Tigres vs. Palermo Bajo) y Christian Más (Universitario de Tucumán - Jockey (VM)Este sábado comenzó el TDI "B". Fotos: Pablo Oriz (Tigres vs. Palermo Bajo) y Christian Más (Universitario de Tucumán - Jockey (VM)

Torneo del Interior “B”

En lo que respecta al segundo nivel, tuvo su inicio este sábado. Y los equipos del Litoral se enfrentaron entre sí.

En un muy parejo partido disputado en la ciudad de Paraná, Rowing le ganó 21 a 17 a CRAI. Ambos equipos (al igual que Jockey – SFRC) de volverán a enfrentar la semana que viene pero por la cuarta fecha del Torneo Regional del Litoral.

Resultados TDI “B” – Fecha 1

Zona 5

Cardenales 28 vs. Natación y Gimnasia 28

Rowing 21 vs. CRAI 17

Zona 6

Universitario de San Juan 10 vs. Tucumán Lawn Tennis 18

Mar del Plata Club 28 vs. Sporting 30

Zona 7

Sociedad Sportiva 27 vs. Liceo RC 24

Los Tordos RC 46 vs. Huirapuca 29

Zona 8

Tigres RC 33 vs. Palermo Bajo 34

Uni de Tucumán 33 vs. Jockey de Villa María 22

Próxima Fecha TDI B – Fecha 2 – sábado 30 de mayo

Zona 5

Natación y Gimnasia vs. Paraná Rowing Club

CRAI vs. Cardenales RC

Zona 6

Tucumán Lawn Tennis vs. Mar del Plata Club

IPR Sporting vs. Universitario de San Juan

Zona 7

Liceo RC vs. Los Tordos RC.

Huirapuca RC vs. Sociedad Sportiva

Zona 8

Palermo Bajo vs. Universitario de Tucumán

Jockey Villa María vs. Tigres RC

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Rugby
Polideportivo

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro