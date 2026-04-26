Este sábado se disputó la segunda fecha del Torneo del Interior “A”, como así también la primera jornada del TDI “B”, en una tarde con un alto nivel de rugby a lo largo y ancho del país.
Gran remontada de Santa Fe Rugby en Fisherton: triunfo 31 a 29 ante Jockey
Por su parte, CRAI no pudo ante Rowing en Paraná. Idénticos partidos se repetirán el sábado que viene pero por el TRL.
Más allá del gran nivel de los equipos, en algunas zonas del país como la “nuestra”, Litoral, algunos partidos también tuvieron que demorarse por la tormenta eléctrica que afectó a gran parte de la región. Por ejemplo, Duendes-Old Resian y Jockey (R)-SFRC.
Particularidades de estos dos últimos encuentros. En el caso del partido disputado en la cancha 2 de Las Delicias rosarina, donde hubo una clara victoria de Duendes, volvió a anotar un try con la camiseta de su club Emiliano Boffelli.
El Puma #852, que esta semana empezó a entrenar con Capibaras XV, cada vez suma más minutos y nivel con un objetivo bien claro: Australia 2027.
Por su parte, el equipo de Sauce Viejo, que venía de caer en su cancha ante Estudiantes por el TRL, “dio vuelta” un partido (llegó a ir perdiendo 29 a 17) realmente complicado ante el Jockey rosarino que parece no “levantar cabeza”.
Basado en el poder de sus forwards y “aprovechando” el mal momento de su rival (perdió 4 de los 5 partidos disputados hasta el momento: en el TRL, aún no ganó), los conducidos por Ignacio Carballo ganaron 31 a 29, apoyando un try en la última jugada del partido.
Otro del Litoral que tuvo una buena actuación, y que está otra vez en un gran momento, es Estudiantes de Paraná que en Chaco le ganó 27 a 3 a CURNE.
Lo propio hizo GER, que también ratifica su buen momento: goleada en a Mendoza Rugby en tierra cuyana, por 51 a 17.
Todos los resultados – TDI “A” – Fecha 2
Zona 1
Marista RC 27 vs. Tucumán Rugby 39
Mendoza RC 17 vs. GER 51
Zona 2:
Tala RC 79 vs. Urú Curé RC 3
CURNE 3 vs. CAE 27
Zona 3:
Jockey (Ros.) 29 vs. SFRC 31
Córdoba Athl. 36 vs. Uni Cba. 17
Zona 4:
Duendes 38 vs. Old Resian 3
La Tablada 17 vs. Jockey (Cba.) 36
Próxima Fecha TDI A – Fecha 3 – sábado 30 de mayo
Zona 1
Mendoza RC vs. Marista RC
Tucumán Rugby vs. Gimnasia y Esgrima de Rosario
Zona 2
CURNE vs. Tala RC
Urú Curé vs. Estudiantes de Paraná
Zona 3
Córdoba Athletic vs. Jockey Club de Rosario
Santa Fe Rugby vs. Universitario de Córdoba
Zona 4
La Tablada vs. Duendes RC
Old Resian vs. Jockey Club de Córdoba
Torneo del Interior “B”
En lo que respecta al segundo nivel, tuvo su inicio este sábado. Y los equipos del Litoral se enfrentaron entre sí.
En un muy parejo partido disputado en la ciudad de Paraná, Rowing le ganó 21 a 17 a CRAI. Ambos equipos (al igual que Jockey – SFRC) de volverán a enfrentar la semana que viene pero por la cuarta fecha del Torneo Regional del Litoral.
Resultados TDI “B” – Fecha 1
Zona 5
Cardenales 28 vs. Natación y Gimnasia 28
Rowing 21 vs. CRAI 17
Zona 6
Universitario de San Juan 10 vs. Tucumán Lawn Tennis 18
Mar del Plata Club 28 vs. Sporting 30
Zona 7
Sociedad Sportiva 27 vs. Liceo RC 24
Los Tordos RC 46 vs. Huirapuca 29
Zona 8
Tigres RC 33 vs. Palermo Bajo 34
Uni de Tucumán 33 vs. Jockey de Villa María 22
Próxima Fecha TDI B – Fecha 2 – sábado 30 de mayo
Zona 5
Natación y Gimnasia vs. Paraná Rowing Club
CRAI vs. Cardenales RC
Zona 6
Tucumán Lawn Tennis vs. Mar del Plata Club
IPR Sporting vs. Universitario de San Juan
Zona 7
Liceo RC vs. Los Tordos RC.
Huirapuca RC vs. Sociedad Sportiva
Zona 8
Palermo Bajo vs. Universitario de Tucumán
Jockey Villa María vs. Tigres RC