En la fría noche del viernes y con un más que interesante marco de público para un partido siempre especial, Santa Fe Rugby recibía al CRAI en una nueva edición del superclásico santafesino, en este caso válido por la segunda fecha de la edición 2026 de la Copa Santa Fe.
CRAI impuso condiciones y se adueñó del clásico de Copa Santa Fe
Los dirigidos por Marcelo Carletti dominaron el trámite y el marcador a lo largo de los 80 minutos para construir una contundente victoria con punto bonus en el adelanto de la segunda fecha. Franco Pierángeli con 11 puntos fue el goleador del partido. En reserva también fue victoria “gitana” por 39 a 0.
Ambas escuadras afrontaban el cotejo controlado por Exequiel Adrover con sus equipos de reserva dado que los planteles superiores jugarán este sábado por el Torneo del Interior en Rosario y en Paraná respectivamente.
Tras un inicio donde el local abrió rápidamente el marcador, CRAI impuso su juego desde el poderío físico y en las formaciones fijas y con contundencia encaminó un resultado que le terminó siendo ampliamente favorable y se cerró por 36 a 17.
De esta manera, el elenco de la Autopista sumó su segunda victoria y con punto bonus, posicionándose como único líder de la competencia a la espera de lo que ocurra en los partidos previstos para la tarde de este sábado.
Desde el inicio mismo del cotejo, parecía ser el CRAI, dirigido esta noche por Marcelo Carletti, el que salió dispuesto a dominar el trámite del partido haciendo gala de la mayor fortaleza física de un equipo más joven, pero con ventaja en tamaño en todas las líneas. Sin embargo, fue el local el que comenzó mejor, generando una amarilla y abriendo la cuenta antes de los 8 minutos.
Una buena incursión ofensiva de Valentino Cobelli obligó a Francisco Alberto a derribarlo con un tacle alto que fue sancionado con la amonestación que dejaba a su equipo momentáneamente con 14. A la salida de esa jugada, el Santa aprovechó y fue a fondo empujando con el maul para que Santiago Caputto cruce el in goal y ponga el 5 a 0 local.
Sin acusar recibo de la desventaja inicial, y pese a jugar con uno menos, la visita se metió rápidamente en el partido y en el marcador señalando su primera conversión sobre los 13 con una jugada de múltiples fases que terminó con el apoyo de Elio Gariboldi y la conversión de Franco Pierángeli.
Desde allí y hasta el cierre del primer tiempo fue casi un monólogo gitano, que impuso superioridad y volvió a llegar al try en 3 ocasiones más a través del propio Gariboldi, de Germano y de Pierángeli.
Pese a la voluntad y a la entrega, a Santa Fe le costaron demasiado caro los errores de manejo ofensivo y en los lanzamientos, y apenas pudo descontar sobre los 32, con otro try de Santiago Caputto convertido por Borzone. El 26 a 12 hablaba a las claras de la superioridad de un CRAI que tenía la victoria al alcance de la mano.
En el complemento el juego se hizo mucho más físico, y allí la visita también terminó sacando ventaja. Santa Fe, dirigido por la dupla Rodríguez – Giombi, intentó una y otra vez, pero se topó contra sus propios errores y la solidez de la defensa visitante. Hubo una llama de ilusión que se encendió sobre los 18, con una extensa acción ofensiva que volvió a apoyar en el in goal Santiago Caputto.
Sin embargo, esa sensación en la parcialidad local se esfumó rápidamente cuando a los 26 y en pleno momento de ataque del “Santa”, el propio Lattanzi capturó un mal pase y corrió en soledad hasta cruzar la línea de meta y sentenciar la historia.
En el final, solo quedó tiempo para el último try de la noche cortesía de Juan Nicolás Miguel para darle cifras definitivas al clásico con el 36 a 17 que desató el delirio de toda la gente que acompañó al CRAI y que terminó celebrando la victoria a domicilio y sobre el rival de toda la vida.
Con una formación con muchos jóvenes pero que promete, el gitano sacó un triunfo de esos que invita a ilusionar con ser grandes protagonistas de esta nueva edición de la Copa Santa Fe.
Síntesis
Santa Fe Rugby Club: Tomás Burlando, Santiago Caputto, Juan Martín Benet; Joaquín Alonso, Agustín Ballal; Iñaki Echarren, Ignacio Poletti, Luciano Fonti; Conrado El Halli Obeid, Lucio Ruatta; Valentino Cobelli, Julián Clerico, Pedro Berardi, Franco Foradini, Manuel Borzone.
HC: Martín Rodríguez – Justo Giombi.
Suplentes: Benicio Deicas, Joaquín Sabater, Bautista Sakr, Santiago Pozzo, Bautista Sarsotti, Agustín Fruttero, Matías Vázquez, Nicolás Monasterolo.
CRAI: Elio Gariboldi, Luciano Simino, Esteban Russi; Lautaro Labath, Antonio Carletti; Blas Michelini, Tomás Mufarrege, Ramiro Germano; Juan Bautista Raffa, Francisco Alberto; Bautista Lattanzi, Daniel Bugnon, Tomás Funes, Santino Zampedri, Franco Pierángeli.
HC: Marcelo Carletti.
Suplentes: Juan Ignacio Funes, Gonzalo Liendo, Juan Nicolás Miguel, Julio Tejerina, José Ignacio Gálvez, Juan Bautista Baialardo, Antonio Fendrich, Lautaro Montini.
Conversiones: En el primer tiempo, dos tries de Caputto y una conversión de Borzone (SFRC); dos tries de Gariboldi, try de Germano y Try de Pierángeli más tres conversiones de Pierángeli (C). En el complemento, try de Caputto (SFRC), try de Lattanzi y try de Miguel más una conversión de Pierángeli.
Árbitro: Exequiel Adrover.
Reserva: Santa Fe RC 0 – CRAI 39