Fue 36 a 17 en el predio de Sauce Viejo

CRAI impuso condiciones y se adueñó del clásico de Copa Santa Fe

Los dirigidos por Marcelo Carletti dominaron el trámite y el marcador a lo largo de los 80 minutos para construir una contundente victoria con punto bonus en el adelanto de la segunda fecha. Franco Pierángeli con 11 puntos fue el goleador del partido. En reserva también fue victoria “gitana” por 39 a 0.