La Copa Santa Fe continúa su desarrollo en este 2026 en todas las disciplinas y, obviamente, el rugby no es la excepción.
Este viernes arranca una nueva fecha de la Copa Santa Fe
Santa Fe Rugby y CRAI adelantan este viernes. Juegan en Primera, reserva y los terceros equipos, un amistoso.
Este fin de semana se jugará la segunda fecha de la competencia provincial. En lo que respecta a la Zona Norte, habrá un adelanto más que atractivo.
Este viernes, a partir de las 20.30 hs. en Sauce Viejo hay clásico. Con el arbitraje de Exequiel Adrover en el partido principal, se enfrentan Santa Fe Rugby Club y CRAI. Previamente, también por el torneo, jugarán las reservas y los terceros equipos tendrán su amistoso correspondiente.
El resto de la fecha 2, se juega íntegramente el sábado y tiene el siguiente cronograma de encuentros:
Brown de San Vicente vs. CRAR (Alfredo Fun)
Cha Roga vs. Uni SF (Mateo Ciaccio)
Querandí vs. Alma Jrs. (Fernando Lauría)
Libre: La Salle
Además, en el Desarrollo, se enfrentarán: San Carlos vs. San Jorge (Carlos Recce) y Corondá vs. Guaycurúes de Sunchales (Leopoldo Torres). Estará libre Gálvez.