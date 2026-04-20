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Torneo Regional del Litoral

Duendes y Estudiantes marcan el rumbo de la competencia

Ambos vencieron en sus visitas a Old Resian y SFRC respectivamente. Con lo justo, CRAI venció al Jockey de Venado Tuerto.

CRAI derrotó con lo justo a Jockey de Venado Tuerto. Foto: Prensa CRAI.CRAI derrotó con lo justo a Jockey de Venado Tuerto. Foto: Prensa CRAI.
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Bajo un intenso calor que promedió los 30 grados y una desgastante humedad en la zona, se disputó la tercera fecha del Torneo Regional del Litoral (TRL).

En lo que respecta al "Top Ten" o Primera División, el Clab Atlético Estudiantes de Paraná y Duendes, son los únicos que se mantienen con tres victorias en igual cantidad de fechas, aunque ninguno, con puntaje ideal, lo que habla a las claras que la mayoría de los partidos están teniendo resultados muy parejos.

Agustín Foradini, autor de uno de los tries de SFRC. Foto: José Caputto.Agustín Foradini, autor de uno de los tries de SFRC. Foto: José Caputto.

En Sauce Viejo

Algo así fue lo que ocurrió en cancha de Santa Fe Rugby, donde el local justamente recibió al CAE, celebrando así una especie de "clásico" que ya es este partido entre ambos clubes.

Tuvo que pasar un cuarto de hora hasta que se abriera el marcador. Y fue la visita quien, luego de intentar y no poder con sus delanteros en un lado, tuvo que abrir la pelota y Cañas, con una sutileza con el pie, terminó habilitando a uno de sus wingers en la otra punta.

Hubo un bache de más de 10 minutos en los que el local tuvo el dominio de la pelota, pero otra vez le costó marcar más rápido. Terminó haciéndolo de atrás, con un penal de Lucas Fertonani.

Tras una pausa para hidratarse, SFRC volvió a la carga y llegó el try de Agustín Foradini quien, a pura potencia, eludió 5 marcas para apoyar abajo de los palos.

En el complemento la paridad entre ambos equipos se mantuvo, pero con un CAE que pareció siempre estar más firme que el anfitrión.

Con forwards que tuvieron un "refresco" positivo y el ingreso de Sebastian Dormilón para dar certeza a los palos terminaron de concretar una victoria justa, merecida, ajustada y con SFRC que se llevó el bonus como premio a no haber bajado nunca los brazos.

El bicampeón no levanta cabeza

En la capital de Entre Ríos se disputó un partido "caliente" de antemano. No por la rivalidad en si, sino por el presente del actual bicampeón del TRL que llegó a La Tortuguita del Paraná Rowing a tratar de revertir el comienzo adverso que incluyó derrotas ante Jockey de Venado Tuerto y CRAI.

Y el "remero" aprovechó el mal momento del Jockey rosarino. En un partido de un trámite muy parejo y cambiante, Rowing se terminó quedando con la victoria 31 a 29, complicando aún más el presente del equipo verde y blanco.

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Trabajado triunfo Gitano

Hasta la Autopista, llegó el Jockey de Venado Tuerto, equipo sensación del TRL. Y el dueño de casa, que es otro de los que viene bien.

El resultado habla por sí solo: triunfo 13 a 10 de CRAI que de esa forma ganó su segundo partido al hilo.

Duendes, el otro invicto

El otro líder actual de la competencia, Duendes, en Fisherton derrotó 29 a 19 a Old Resian y también ratifica su buen momento.

Uni bajó a GER

El otro que venía invicto era Gimnasia y Esgrima de Rosario, luego de ganarle a los dos tricolores (Old Resian y SFRC) en las primeras fechas de la competencia.

Otra vez siendo local en Casa Capibaras, GER esta vez no pudo y Universitario aprovechó cada momento para llevarse el partido 27 a 24.

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Posiciones

La tabla la encabeza Duendes con 14, casi puntaje ideal. El otro invicto es CAE que tiene 12.

Los siguen: GER 11, CRAI 9, Universitario (R) 8, Santa Fe Rugby Club 6, Rowing 5, Jockey (VT) 5, Jockey (R) 3 y Old Resian 2.

Lo que viene

El próximo sábado (25 de abril) se jugará la segunda fecha del Torneo del Interior. Por ende, la cuarta del TRL pasa para el 2 de mayo, y tendrá los siguientes partidos:

  • Uni (R)-CRAI
  • Duendes-SFRC
  • Jockey (VT)-Rowing
  • Jockey (R)-Old Resian
  • CAE-GER
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