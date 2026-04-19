La capital de la República Oriental del Uruguay recibió a Capibaras XV con un sol que ilumina la icónica Rambla charrúa. El búnker de la franquicia Litoral Rugby está de cara al mar en la zona de Carrasco, con los mismos sueños de hace una rueda: dar un batacazo, esta vez en la misma casa del multicampeón.
"El éxito de Capibaras XV ha sido manifiesto por el interés de la gente"
Arranca la segunda fase y la franquicia de Litoral Rugby visita al poderoso Peñarol este lunes a la noche en Montevideo. Hasta acá, objetivos cumplidos.
Como se sabe, ahora ya comenzó la segunda fase de Súper Rugby Américas. Es un tiempo de balance, parcial, pero balance al fin.
Satisfechos
“Estamos disfrutando de un Súper Rugby Américas que nos está atrapando a todos los que somos de rugby, pero también notamos que recibimos gente nueva que se engancha con lo que se vive en las distintas canchas,” expresa Marcello Calandra, Presidente de Sudamérica Rugby al sitio oficial.
“En estos últimos tiempos, recibimos la intención de distintos países para que sumemos nuevas franquicias. Hay opciones de crecimiento. Hemos hablado con todos y estamos trabajando duro para que, si agrandamos el torneo, sea con el objetivo claro de crecer para mejorar. Como desde el primer día, buscamos dar pasos certeros, ser sustentables. En ese camino estamos”, agrega la máxima autoridad continental.
En ese punto, el SRA valora y mucho que “los nacimientos de Capibaras XV en este 2026, y Tarucas el año pasado, son muestras claras de lo que se busca en el Súper Rugby Américas”.
El propio Calandra explica que “la gente se acerca a ver los equipos y disfruta de todo lo que tiene que ser un espectáculo deportivo – comida, entretenimiento para la familia, un ámbito seguro y de diversión sana,” dijo Calandra.
Tucumano de experiencia
Al mismo tiempo, el “Huevo” Daniel Hourcade, Gerente de Alto Rendimiento y uno de los impulsores de la entonces Superliga Americana de Rugby (desde 2023 Súper Rugby Américas), reflexiona: “En el juego, hay partidos parejos, muy competitivos y sobre todo entretenidos, disputados. Año a año, los jugadores llegan mejor preparados gracias a las bases que aprenden en sus clubes y luego perfeccionan en las Academias.”
En este punto que marca el ex Head Coach de Los Pumas, está el primer objetivo alcanzado por Capibaras XV: la franquicia está dentro de los cuatro mejores (soñando con las semifinales), con la certeza de “haber competido siempre”. Cuando ganó, ganó bien; cuando perdió, lo hizo ajustado y peleando. O sea, nadie lo pasó por arriba.
“Desde su nacimiento, el proyecto era potenciar a los seleccionados nacionales y eso está pasando de manera clarísima. El año pasado hubo más una veintena de jugadores de Los Pumas con pasado en el torneo, mientras que Uruguay y Chile ratificaron su plaza mundialista y los tres equipos estarán en Rugby World Cup 2027”, dice Hourcade.
Además, agrega el ex entrenador de Los Pumas, “notamos que los chicos ven al Súper Rugby Américas como el camino a los seleccionados. En Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay es el paso previo; en Argentina, un paso obligado.”
Un interés que crece
“Hay un claro interés en otras plazas en distintos lugares de la región por tener una franquicia. También hay interés de ciudades por recibir partidos de franquicias ya existentes, y eso marca que es un torneo en franco crecimiento. Eso genera que los jugadores en sus clubes busquen mejorar para poder ser tenidos en cuenta,” asegura Hourcade.
En ese punto, el sitio oficial de la competencia elogia a la franquicia de Litoral Rugby. “El éxito de Capibaras XV desde su primer partido ha sido manifiesto; cuando salió de su sede central en Rosario también fue exitoso en cuanto al interés del público. Jugará también en Paraná donde se espera otra fiesta”.
En ese balance parcial de lo que es Súper Rugby Américas, aparece un jugador que es determinante: las redes sociales. “Desde sus cuentas de Instagram, Facebook, X, Tik Tok y YouTube, el torneo ha crecido de gran manera. En el mes de marzo, las redes tuvieron más de trece millones de visualizaciones, muy cerca del total del torneo pasado”.
Es en este punto donde Capibaras XV juega, pelea y gana su propio partido: más de 30.000 seguidores propios en un puñado de meses, superando a todas las franquicias del exterior y a solo 4000 de Tarucas entre las argentinas.
En los poco más de tres meses que pasaron desde el inicio de la pretemporada, la franquicia del Litoral acumula impresionantes 45 millones de visualizaciones y 2.5 millones de cuentas alcanzadas.
“El crecimiento significativo de nuestras redes acompaña el desarrollo y la expansión que buscamos del Súper Rugby Américas. Es importante destacar que casi el 60% de nuestros usuarios están entre los 18 y 34 años, y casi un cuarto son mujeres, un segmento interesante para nuestro desarrollo como deporte”, asegura el responsable institucional de la competencia.