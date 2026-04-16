El último lunes, con el encuentro que Capibaras le ganó a Tarucas, se cerró la primera ronda de la edición 2026 del Súper Rugby Américas. Pero la competencia no da tregua, y esté próximo viernes se inicia la segunda parte del torneo con la fecha 8.
Comienza la segunda ronda del Súper Rugby Américas
Capibaras juega otra vez el lunes a las 20 hs. Visita a Peñarol en Montevideo. Gonzalo de Achával será el árbitro.
A “mitad de camino”, y con un máximo de 35 puntos en juego, todos aún están con posibilidades de meterse entre los semifinalistas, aúnque Cobras y Yacaré necesitan, no sólo de su propio esfuerzo, sino también de que quienes están por delante de ellos pierdan también puntos.
Capibaras otra vez al cierre
Tal como ocurrió días atrás, la franquicia del Litoral, estará otra vez cerrando fecha, esta vez, la octava.
Capibaras XV viene de tener una muy buena producción contra Tarucas el lunes por la noche es muy importante. Los puntos que sume (en caso de hacerlo) servirían para desconrle a los líderes Pampas, Dogos y tarucas.
El único antecedente entre ambos equipos es el del inicio de la competencia de este año, en el estreno absoluto de Capibaras. Fue victoria clara de los litoraleños ante el equipo uruguayo por 34 a 7
Por su parte Peñarol, el último campeón, tuvo una primera ronda en la que no encontró los puntos necesarios para arrancar la segunda etapa con mayor tranquilidad en el camino a semifinales. La actualidad lo tiene con la necesidad imperiosa de sumar puntos de manera urgente.
Gonzalo de Achával será el árbitro del encuentro y estará acompañado por Juan Maio (el réferi del último partido de Capibaras) y el uruguayo Armen Abi-Saab.
El resto de la octava fecha
Viernes 17 de abril - 20 hs., en el Club Atlético San Isidro (Buenos Aires)
Pampas vs. Yacare XV. Réferi: Tomás Ninci. Asistentes: Pablo Deluca y Luca Solda.
Domingo 19 de abril - 15 hs., en el St. George’s College (Santiago)
Selknam Rugby vs. Tarucas. Réferi: Damián Schneider. Asistente: Federico Longobardi y Sebastián Toledo.
Domingo 19 de abril - 19 hs., en el Estadio Nicolau Alayón (San Pablo)
Cobras Brasil Rugby vs. Dogos XV. Réferi: Nehuén Jauri Rivero. Asistentes: Sergio Alvarenga y Nerea Livoni.